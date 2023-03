Pourquoi “Metropolis” inspire-t-il autant la musique électronique ?

Comment un film bientôt centenaire peut-il continuer à incarner la modernité ? C’est en tout cas une idée au cœur de la bande originale du film revisitée par Jeff Mills, le compositeur américain pionnier de la techno. Pour lui, “‘Metropolis’ est vraiment l’incarnation de cette vision du futur”. C’est d’ailleurs la deuxième fois que l’artiste se prête au jeu, après un premier opus sorti en 2001. Mais il est loin d’être le seul à avoir créé sa propre musique du film.

Un classique de l'expressionnisme allemand

1927. On est à l’époque du cinéma muet et le réalisateur allemand Fritz Lang dépeint une mégapole du nom de Metropolis, dans un futur dystopique, en 2026. En adaptant le roman de sa femme Thea von Harbou, Lang en fait un classique de l’expressionnisme allemand, un courant esthétique qui déforme la réalité pour faire jaillir des émotions.

À l’origine, il est habillé d’une musique symphonique signée Gottfried Huppertz. Mais son imagerie est ultra futuriste : c’est le plus gros budget pour un film à l’époque, ce qui permet de mettre au point des effets spéciaux en miniature inédits. Si bien que le film a inspiré de nombreux compositeurs, qui vont s’approprier la bande originale.

En 1984, Giorgio Moroder propose une bande-son new wave de 80 minutes, sur laquelle on retrouve des chansons de Freddie Mercury ou de Bonnie Tyler. Le tout sur des images colorisées, pour un rendu très années 1980. Le compositeur italien compare cette expérience au fait d’avoir un film en guise de “libretto” [une partition lyrique].

Le groupe allemand Kraftwerk, pionnier de la musique électronique, sort en 1978 l’album “Die Mensch-Maschine”. Une référence au Maschinenmensch, le robot qui est un des personnages de l’histoire. Des fans auront d’ailleurs remarqué que certains morceaux coïncident curieusement avec le rythme du film.

Dans une interview, Ralf Hütter, un des membres du groupe, souligne d’ailleurs un paradoxe : la tendance des films de science-fiction, porteurs d’une vision futuriste, à utiliser de la musique classique. On lit ainsi dans le livre de Tim Barr, Kraftwerk : From Düsseldorf to the Future (With Love) : “Quand on regarde 'Star Wars' et tous ses accessoires de science-fiction, on est gêné d’écouter cette musique… des instruments à cordes du XIXe siècle !”

"Voir à quoi la musique ressemble"

En 2001, le DJ américain Jeff Mills compose sa propre bande originale du film, dans un registre techno. “On savait très bien à quoi la musique ressemblait à l’oreille, mais peut-être que d’ici l’an 2000, il fallait avoir une idée de voir à quoi la musique ressemblait”, resitue le compositeur. Il récidive plus de vingt ans plus tard avec une deuxième adaptation, plus orchestrale.

Les bâtiments de Metropolis, futuristes pour l'époque, et la géométrie des plans du film ont inspiré de nombreux artistes.

Ce qui inspire aussi les artistes, c’est l'univers graphique singulier de Metropolis. On y voit le décor machiniste de la ville, tout en géométrie, en engrenages, en va-et-vient. La composition visuelle est une musique en elle-même. “Avant de composer la première bande originale en 2001, j’ai étudié le film mais aussi la période pendant laquelle il a été créé, et les inspirations de Fritz Lang, raconte Jeff Mills. Il est allé à New York, à Manhattan, et il a été inspiré par l’architecture et a rapporté ces idées pour dessiner l’architecture dans le film.”

Un message visionnaire

Metropolis n’est pas seulement une utopie urbanistique. Fritz Lang prédit certaines évolutions : la séparation accrue des classes sociales, les déplacements pendulaires massifs, qui s'effectuent dans des lieux de plus en plus désincarnés. C'est aussi ce message visionnaire qui inspire. Dans le film, Freder, le fils du dirigeant de Metropolis, s’aventure dans la ville souterraine, où vivent les classes laborieuses. En tentant d'aider ces ouvriers, il suscite malgré lui une révolte. “Cette idée de la lutte entre les riches et les pauvres est toujours d’actualité, 100 ans plus tard. Les gens descendent dans la rue et expriment leur frustration”, rappelle le compositeur.

À l'époque, les effets spéciaux en miniature sont novateurs et permettent de donner l'illusion du gigantisme de la ville. © Maxppp

Si Métropolis est intemporel, c’est aussi grâce au thème des relations entre l’homme et la machine. Dans la société sur-industrialisée du film, les travailleurs sont aliénés aux machines, elles-mêmes configurées par des humains. Jeff Mills y voit un “reflet de notre psyché” : “Peut-être qu’on n’est jamais vraiment complètement satisfait de ce qu’on est. Ce besoin de créer quelque chose de parfait est séduisant. Mais pas sans danger. Nous avons été capables de créer ces machines. Mais il nous appartient de décider à quel point on veut qu’elles soient intelligentes.” Garder le contrôle est possible : si un robot-tueur s’en prend aux humains, ce n’est que parce qu’il a été programmé par un savant machiavélique. Une idée résumée par le mantra du film : “Le médiateur entre le cerveau et les mains, ce doit être le cœur.”