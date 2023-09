Pourquoi tant de cinémas s’appellent-ils “Rex” ?

Pour élucider le secret de cette appellation fétiche, il faut remonter à un siècle en arrière. À l’époque, le cinéma est encore un art nouveau, que les propriétaires de salles vont chercher à anoblir. Plutôt que des noms de rues ou de quartiers, comme Rochechouart ou Gobelins, ou des noms exotiques comme Alhambra ou Louxor, certains entrepreneurs préfère faire appel au latin. Ainsi ouvrent leurs portes Excelsior (1910), qui veut dire “plus élevé”, le Palladium (1919), qui renvoie à une statue sacrée chez les Romains et les Grecs, ou Stella (1920) qui veut dire “étoile”.

Quête de légitimité, rattachement à des traditions anciennes ?

“Les cinémas ont été un peu héritiers des divertissements plus anciens, explique Shahram Abadie, architecte et auteur d’une thèse sur l'architecture des cinémas. Dans le music-hall, dans les cafés-concerts, dans les foires, les fêtes foraines qui étaient au début la terre d'accueil du cinématographe”. Pour anoblir un art et une pratique encore jeune, faire appel au latin, le symbole de la culture classique, pouvait donner des airs de qualité "antique".

En 1932, le Grand Rex innove avec une architecture dite "atmosphérique", qui introduit une touche de prestige antique dans un cinéma. © AFP

Cette quête de prestige s’observe aussi dans l’architecture des cinémas, à partir des années 1910, explique Shahram Abadie. “Lorsque le cinéma étend un peu son public à des classes plus aisées, sort d'un divertissement presque exclusivement réservé aux classes populaires et aux ouvriers, à ce moment-là, les salles commencent à avoir une architecture plus ostentatoire, pour prendre les registres de l'architecture théâtrale : le rideau, la scène, l'orchestre pour accompagner les projections…”. C’est le cas du Grand Rex, ouvert en 1932 par Jacques Haïk. Il est l’un des plus grands producteurs et distributeurs du cinéma français. C’est lui qui a par exemple importé les films de Charlie Chaplin et qui l’a baptisé “Charlot”. Clin d'œil étymologique à son ambition, l’entrepreneur est fréquemment surnommé “le roi des cinémas".

Trois lettres en dimension XXL

Comme “Vox” ou “Lux, un nom court et clinquant est aussi un bon argument marketing. Il permet d’afficher ces trois lettres en grand format sur la façade et d'attirer le regard de potentiels spectateurs. Le nom et l’architecture du Grand Rex parisien, largement diffusés dans des revues d’architecture, vont inspirer de nombreuses salles : sa sœur jumelle ouvre à Bordeaux la même année.

Des Rex partout dans le monde

Cinq ans plus tard, un autre Grand Rex, un théâtre cette fois, ouvre à Buenos-Aires. On trouve aujourd’hui des Rex un peu partout dans le monde : en Italie, aux États-Unis, au Pakistan, en Malaisie. La prochaine fois que vous passerez le pas de votre Rex préféré, vous saurez que vous n’êtes pas seuls.