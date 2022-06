Premier tour des élections législatives 2022 : la Nupes devance légèrement Ensemble !

Dès 20h, vous retrouverez ici les premières estimations nationales, puis les premiers résultats des élections législatives 2022, notamment grâce à notre partenaire Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France24/RFI/MCD et LCP Assemblée Nationale.

Dans un scrutin marqué par une absention historique (52,3%), la coalition de partis de gauche Nupes devancerait la coalition présidentielle Ensemble ! de 0,4 point, selon les estimations d'Ipsos/Sopra Steria, mises à jour à 21h30.

Les projections en siège sont à ce stade à prendre avec beaucoup de prudence : nous sommes face à 577 élections différentes, avec des rapports de force locaux et des cas particuliers, ce qui rend toute extrapolition à l'issue du second tour très délicate. Les fourchettes proposées par Ipsos/Sopra Steria sont pour l'instant les suivantes.

Ensemble ! obtiendrait de 255 à 295 sièges (dont 189 à 219 pour Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron) et la Nupes engrangerait 150 à 190 sièges (dont 96 à 115 pour LFI). Les Républicains (avec l'UDI et le DVD) seraient crédités de 50 à 80 sièges tandis que le Rassemblement national en obtiendrait entre 20 et 45.

Les autres candidats de gauche, non Nupes, et notamment les dissidents du PS, obtiendraient de 15 à 25 sièges.

