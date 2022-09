Procès de l’attentat de Nice : 86 morts et l’auteur absent du box des accusés

Le soir du 14 juillet 2016, un homme seul à bord d’un camion de 19 tonnes fonce sur la foule. 25 000 personnes se sont retrouvées, en famille, sur la promenade des Anglais, pour le traditionnel feu d’artifice. Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un chauffeur-livreur de 31 ans va parcourir 1 837 mètres avant d’être abattu par les forces de l’ordre. Il aura tué 86 personnes, dont 15 enfants, fait plusieurs centaines de blessés mais ne sera donc pas présent pour répondre de ses actes. L’instruction n’a pas permis de désigner des complices. Les huit accusés renvoyés devant la cour d’assises, sept hommes et une femme, sont jugés pour association de malfaiteurs, trois d’entre eux avec la mention "terroriste", passible de vingt ans de réclusion criminelle. Tout comme le procès des attentats du 13 novembre 2015, celui de Nice se tient dans la grande salle d’audience spécialement construite dans l’enceinte du Palais de justice de l’île de la Cité, filmé pour l’Histoire, retransmis dans la salle de l’Acropole de Nice. Les parties civiles peuvent le suivre également par l’intermédiaire d’une web radio, y compris celles qui vivent à l’étranger.

Premières constatations et instants d’humanité

Jeudi 9 septembre, un commissaire a donné une première vision globale, apocalyptique, de la scène de crime, ces 1 847 mètres de la promenade des Anglais que les enquêteurs vont diviser en 16 zones distinctes. Le lendemain, vendredi, un autre enquêteur de la police judiciaire de Nice s’est arrêté plus précisément sur la dernière d’entre elles, celle où le camion a stoppé son parcours meurtrier.

"La lumière bleutée des gyrophares et ce silence de mort"

Cet appel de l’État-major à la permanence de la police judiciaire de Marseille fait partie de ceux dont on se souvient toute sa vie, témoigne l’ancien commissaire de la division criminelle de la police judiciaire de Marseille. Il est le premier à venir à la barre ce jeudi présenter les constatations réalisées le soir du drame et à décrire "une scène de guerre".

Nice, un "attentat inspiré par l'État islamique" selon la DGSI

Au troisième jour d’audience, ce mercredi 8 septembre,, la cour a entendu anonymement un policier de la DGSI, la Direction générale de la Sécurité Intérieure. Une intervention importante pour resituer le contexte de cette attaque meurtrière, menée par un individu seul à bord d’un camion qui a foncé sur la foule le soir du feu d’artifice. L’année 2016 est celle où le groupe État islamique essuie ses premiers revers dans la zone irako-syrienne. Et ce recul militaire oblige l’organisation terroriste à revoir la stratégie destinée à perpétrer des attentats.

Les premiers mots des accusés

Les accusés ne seront interrogés que bien plus tard, après les dépositions des parties civiles, sur leur personnalité et les faits qui leur sont reprochés. Mais à la demande du président, ils ont pu livrer mardi 7 septembre au soir une première déclaration pour expliquer leur position.

Faut-il projeter les images de l’attentat ?

1 940 personnes se sont constituées parties civiles. En ce deuxième jour d’audience, le président de la cour d’assises spéciale de Paris a indiqué que quelque 300 d’entre elles souhaitaient venir déposer à la barre. Ce qui occupera un mois de débats à compter du 21 septembre prochain. D’ici là, la cour va se pencher sur les faits et les différents actes d’enquête. Et déjà, un débat s’est engagé sur l’opportunité ou non de diffuser les images de vidéosurveillance de la ville de Nice qui montrent le parcours meurtrier du camion, ces quatre minutes 17 pendant lesquels le 19 tonnes a fait 86 morts et plus de 300 blessés.

Une première journée d’audience cantonnée à l’interrogatoire d’identité des accusés et à l’actualisation des constitutions de partie civile

Ce lundi 5 septembre 2022, le procès de l'attentat de Nice s'est ouvert devant la cour d'assises spécialement constituée, au Palais de justice de l'île de la Cité. L'auteur des faits, abattu par la police n'est pas dans le box des accusés, 7 présents, poursuivis non pour complicité mais pour association de malfaiteurs, avec la mention terroriste pour trois d'entre eux.

