Procès de l'attentat de Nice : les victimes à la barre

Le soir du 14 juillet 2016, un homme seul à bord d’un camion de 19 tonnes fonce sur la foule. 25 000 personnes se sont retrouvées, en famille, sur la promenade des Anglais, pour le traditionnel feu d’artifice. Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un chauffeur-livreur de 31 ans va parcourir 1 847 mètres avant d’être abattu par les forces de l’ordre. Il aura tué 86 personnes, dont 15 enfants, fait plusieurs centaines de blessés mais ne sera donc pas présent pour répondre de ses actes. L’instruction n’a pas permis de désigner des complices. Les huit accusés renvoyés devant la cour d’assises, sept hommes et une femme, sont jugés pour association de malfaiteurs, trois d’entre eux avec la mention "terroriste", passible de vingt ans de réclusion criminelle. Tout comme le procès des attentats du 13 novembre 2015, celui de Nice se tient dans la grande salle d’audience spécialement construite dans l’enceinte du Palais de justice de l’île de la Cité, filmé pour l’Histoire, retransmis dans la salle de l’Acropole de Nice. Les parties civiles peuvent le suivre également par l’intermédiaire d’une web radio, y compris celles qui vivent à l’étranger.

Notre journaliste chroniqueuse judiciaire Florence Sturm suit de bout en bout ce procès. Après ses comptes-rendus des premières audiences , voici les témoignages des parties civiles.

Une famille brisée par la mort de Laura, 13 ans et demi

L’émotion et les pleurs le disputent à la colère chez cette mère venue d’Allemagne et dont la fille, étudiante de 18 ans, figure parmi les 86 victimes. Ce mercredi, la cour a également entendu des familles entières endeuillées, comme les Borla, quatre enfants, dont des jumelles de 13 ans et demi le soir de l’attentat. Laura, l’une d’elle, a été tuée et il a fallu plusieurs jours avant qu’on ne puisse formellement l’identifier.

Les professionnels des secours eux aussi victimes du stress post-traumatique

Aucun des professionnels intervenus sur la promenade des Anglais pour porter secours aux blessés n’est sorti indemne des scènes auquel il a été confronté. Qu’il soit médecin ou pompier, et quelle que soit leur expérience. En a témoigné au bord des larmes ce mardi 20 septembre un pompier professionnel de 52 ans. Ce soir-là, il était en vacances mais a couru à la caserne et sauté dans une ambulance avec deux collègues.

Premier témoignage d’une survivante : "Ça impacte une vie"

Ce mardi 20 septembre, la cour d’assises spéciale a entendu plusieurs médecins, responsables des services d’urgence des hôpitaux niçois vers qui les blessés ont convergé la nuit du 14 juillet 2016. Des sapeurs-pompiers, mais aussi les deux premières parties civiles : d’abord, le patron d’une discothèque qui a servi de poste médical avancé, puis une jeune femme présente sur la promenade des Anglais et qui a témoigné du chaos ambiant.

