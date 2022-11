Procès de l’attentat de Nice : plaidoiries et réquisitoire

Après les interrogatoires des accusés et avant un verdict attendu pour le 14 décembre, la cour d’assises spécialement composée réunie à Paris au sujet de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016 va entendre le réquisitoire du PNAT, le Parquet national antiterroriste, et les plaidoiries de la défense, mais en premier lieu, celles des parties civiles.

Elles sont 2 498 personnes à s’être constituées, représentées par 150 avocats. Mais tous ne plaideront pas. Plus du tiers d’entre eux ont fait le choix de marcher sur les traces de leurs confrères présents au procès dit V13, des attentats du 13 novembre 2015 contre le Stade de France, le Bataclan et les terrasses parisiennes. Ils s’étaient livrés à un exercice inédit en organisant des plaidoiries coordonnées, autour de différentes thématiques liées à la spécificité de l’attentat et des victimes. Au procès de Nice, 56 avocats plaideront ainsi dans ce cadre collectif, 30 autres le feront de manière plus classique, portant individuellement la voix de leurs clients.

Notre journaliste chroniqueuse judiciaire Florence Sturm suit de bout en bout ce procès. Après ses comptes-rendus des premières audiences , puis sur les témoignages des parties civiles , et les paroles des accusés , voici donc les échos des plaidoiries et du réquisitoire.

Premier jour de plaidoiries pour les parties civiles

Ce mercredi 23 novembre a débuté l’exercice conçu comme une longue plaidoirie à plusieurs voix. Avec des contenus et des talents inégaux. "Ô temps, suspends ton vol", a commencé Me Eric Morain pour évoquer cette peine à perpétuité que doivent endurer les victimes.

> Lire le compte-rendu de Florence Sturm

