Procès de l'attentat de Nice : un absent et huit accusés

Le soir du 14 juillet 2016, un homme seul à bord d’un camion de 19 tonnes fonce sur la foule. 25 000 personnes se sont retrouvées, en famille, sur la promenade des Anglais, pour le traditionnel feu d’artifice. Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un chauffeur-livreur de 31 ans va parcourir 1 847 mètres avant d’être abattu par les forces de l’ordre. Il aura tué 86 personnes, dont 15 enfants, fait plusieurs centaines de blessés, mais ne sera donc pas présent pour répondre de ses actes. L’instruction n’a pas permis de désigner des complices. Les huit accusés renvoyés devant la cour d’assises, sept hommes et une femme, sont jugés pour association de malfaiteurs, trois d’entre eux avec la mention "terroriste", passible de vingt ans de réclusion criminelle. Tout comme le procès des attentats du 13 novembre 2015, celui de Nice se tient dans la grande salle d’audience spécialement construite dans l’enceinte du Palais de justice de l’île de la Cité, filmé pour l’Histoire, retransmis dans la salle de l’Acropole de Nice. Les parties civiles peuvent le suivre également par l’intermédiaire d’une web radio, y compris celles qui vivent à l’étranger.

Notre journaliste chroniqueuse judiciaire Florence Sturm suit de bout en bout ce procès. Après ses comptes-rendus des premières audiences , puis sur les témoignages des parties civiles , voici les échos de ce qui concerne Mohamed Lahouaiej Bouhlel.

L’enquête antiterroriste sur l’auteur de l’attentat

L’action judiciaire s’est éteinte à l’encontre de Mohamed Lahouaiej Boulhel, dès lors qu’il a trouvé la mort, abattu par les forces de l’ordre, au volant de son camion et au terme d’un parcours meurtrier de 4 minutes 17. La cour d’assises va néanmoins se pencher en détail sur la personnalité et le parcours du terroriste, pour tenter de comprendre ses motivations et les liens qui pouvaient l’unir aux accusés présents dans le box. Les policiers de l’antiterrorisme chargés de l’enquête ont été les premiers à intervenir, ainsi qu’un témoin cité par l’accusation.

