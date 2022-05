Procès des attentats de 2015 : un exercice inédit pour les plaidoiries des parties civiles

Après 125 jours d’audience pour le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts au Bataclan, au stade de France et sur les terrasses parisiennes, l’heure est désormais aux plaidoiries des parties civiles. Elles sont plus de 2 500 et les avocats qui les représentent 327 dans ce procès hors norme. Et les chiffres contiennent à eux seuls tout l’enjeu de l’exercice à venir, pour lequel plusieurs avocats ont créé un groupe pénal et lancé un travail de coordination. Une centaine d’entre eux a renoncé à plaider de manière individuelle - et classique - avec l’accord de leurs clients et de laisser d’autres porter la parole à la place, sur plusieurs thématiques transversales, où chacune des victimes serait susceptible de se retrouver.

Notre journaliste chroniqueuse judiciaire Florence Sturm suit de bout en bout cette audience criminelle , la plus grande jamais organisée en France. En voici le détail, jour après jour. Après déjà les enquêteurs et les experts, venus livrer leurs rapports et leurs constatations mais aussi "leur sidération" à la barre, et l'ouverture de ces débats , notamment marquée par plusieurs provocations de Salah Abdeslam.

Les lieux des crimes

Durant une journée entière ce mardi 24 mai, les avocats et les victimes qu’ils représentent ont voulu s’attarder sur les lieux visés par les attentats : le Stade de France, les terrasses parisiennes et le Bataclan. Et la quinzaine de plaidoiries s’est attaché à "donner un sens à ces lieux" pour reprendre la formule de Me Didier Seban.

"130 fois à bout portant, 130 fois ce face-à-face mortel"

La première séquence de plaidoiries "collectives" lundi 23 mai 2022 a débuté par un regard d’ensemble sur le procès et les attentats, entre la question du mal, de l’endoctrinement mais aussi un regard sur les responsabilités, y compris celle de l’Etat français.

