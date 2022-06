Procès des attentats du 13 novembre 2015 : deux semaines de plaidoiries pour la défense des accusés

Les avocats de la défense des quatorze accusés présents vont plaider durant les deux prochaines semaines après les trois jours de réquisitoire développés par les trois représentants du Parquet National Antiterroriste . Le PNAT a requis la sanction la plus lourde prévue par le code pénal, la réclusion criminelle à perpétuité incompressible à l’encontre de Salah Abdeslam. Il s’agit d’une sanction rarissime, prononcée à quatre reprises seulement depuis 1994 et qui rend infime les possibilités d’un aménagement de peine. La perpétuité incompressible a également été requise contre Oussama Atar, "cerveau" des attentats pilotés par le groupe Etat islamique depuis la Syrie, présumé mort en 2017 mais jugé, faute de preuve absolue de son décès. Le PNAT réclame également la perpétuité pour les "complices" des attentats, le Suédois Osama Krayem et le Tunisien Sofien Ayari, deux "combattants aguerris" qui devaient, selon l'accusation, commettre un attentat à l'aéroport d'Amsterdam ce même 13 novembre 2015, le "logisticien" Mohamed Bakkali et et Mohamed Abrini, "l'homme au chapeau" des attentats de Bruxelles qui était aussi "prévu" à Paris mais qui a renoncé. Des peines allant de cinq ans d'emprisonnement à trente ans de réclusion criminelle ont par ailleurs été demandées contre plusieurs accusés impliqués à des degrés divers dans l'assistance apportée à la cellule. Trois d’entre eux comparaissent libres à ce procès.

Notre journaliste chroniqueuse judiciaire Florence Sturm suit de bout en bout cette audience criminelle , la plus grande jamais organisée en France. En voici le détail, jour après jour. Après déjà le réquisitoire du PNAT , les plaidoiries des parties civiles , les témoignages des victimes et de leurs proches , les réponses des accusés , les psys à la barre , les enquêteurs et les experts, venus livrer leurs rapports et leurs constatations mais aussi "leur sidération" , et l'ouverture de ces débats , notamment marquée par plusieurs provocations de Salah Abdeslam.

Hamza Attou : "Quel serait le sens de le réincarcérer ?"

Le parquet national antiterroriste a requis 6 ans d’emprisonnement à l’encontre d’Hamza Attou pour recel de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Salah Abdeslam l’a appelé le soir des attentats pour qu’il vienne le récupérer à Paris. Il y est allé en voiture, aux côtés de Mohamed Amri. Pour sa défense, le principal enjeu est d’obtenir une peine qui ne le renvoie pas en détention.

Avec la collaboration d'Éric Chaverou, de Caroline Bennetot, d'Annie Brault, de Brice Garcia et de Stanislas Vasak