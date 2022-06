Procès des attentats du 13 novembre 2015 : trois jours de réquisitoire à trois voix

Nouvelle phase dans le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts au Bataclan, au stade de France et sur les terrasses parisiennes. L’heure est au réquisitoire du Parquet National Antiterroriste dans ce qui s'est ouvert le 8 septembre 2021 à la cour d'assises spéciale de Paris. Trois avocats généraux, Camille Hennetier, Nicolas Braconnay et Nicolas Le Bris vont se relayer pendant trois jours, durant une quinzaine d’heures, pour porter la voix de l’accusation et finir par indiquer les peines qu’ils requièrent à l’encontre des vingt accusés, quatorze présents et six absents.

Notre journaliste chroniqueuse judiciaire Florence Sturm suit de bout en bout cette audience criminelle , la plus grande jamais organisée en France. En voici le détail, jour après jour. Après déjà les plaidoiries des parties civiles , les témoignages des victimes et de leurs proches , les réponses des accusés , les psys à la barre , les enquêteurs et les experts, venus livrer leurs rapports et leurs constatations mais aussi "leur sidération" , et l'ouverture de ces débats , notamment marquée par plusieurs provocations de Salah Abdeslam.

« Ils ont nourri la bête, ils ont armé la bête »

Deuxième journée du réquisitoire marathon du Parquet National Antiterroriste. Les trois avocats généraux continuent à suivre la chronologie de la préparation des attentats qui vont faire 130 morts, au Stade de France, au Bataclan et sur les terrasses parisiennes. Depuis le départ de Syrie des terroristes dont la plupart sont morts en kamikazes jusqu’à leur arrivée en Belgique pour y préparer les actions à venir. Il est donc question aussi de tous ceux qui ont gravité autour d’eux et contribué à les aider, dans leurs projets et leur clandestinité.

« Le cauchemar du 13 novembre »

Et c’est à l’avocat général Nicolas Le Bris qu’est revenue la charge d’évoquer « le cauchemar du 13 novembre, qui a fait 132 morts, a-t-il précisé, 130 le soir des attentats et deux suicides depuis, dont un pendant le procès. » Nicolas Le Bris s’est employé à mettre à mal les versions soutenues à l’audience par Salah Abdeslam et Mohamed Abrini.

Premier jour de réquisitoire

Après le temps de l’émotion porté par les victimes, leurs proches et leurs avocats, l’accusation, silencieuse depuis la fin de l’interrogatoire des accusés, ouvre une nouvelle séquence, celle de la démonstration. Pour les avocats généraux, il s’agit de démontrer l’implication de chacun des accusés qu’ils entendent faire condamner, après avoir resitué ce procès dans toute sa dimension et sa complexité : "Un procès hors normes, historique, mais avant tout un procès hors normes pour des faits qui ne le sont pas".

La salle d'audience le 18 juin 2021. © Maxppp - Olivier Corsan

