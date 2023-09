Procès Goldman : "Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France", l'histoire d'un livre iconique

Cédric Kahn, le cinéaste dont vient de sortir “Le procès Goldman”, n’a pas lu Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France à sa parution, en 1975. Et pas davantage, quelques mois plus tard, lorsqu’en novembre 1976 précisément, son auteur, Pierre Goldman, passera en procès devant la cour d’Appel des assises, à Amiens. Poursuivi pour plusieurs braquages dont l’un avait mal tourné, en 1969, dans une pharmacie du côté du boulevard Richard-Lenoir, dans le quartier Bastille, à Paris (la pharmacienne et sa préparatrice sont tuées), il était déjà en prison : reconnu coupable en première instance du meurtre de deux pharmaciennes, pour lequel il clamait son innocence (bien qu’il eut reconnu certains des braquages à main armée) il avait été condamné à perpétuité. C’est ainsi en prison que Pierre Goldman avait écrit ce livre, et depuis sa cellule qu’il avait entrepris ce travail introspectif où se croisaient en un écheveau noueux quête d’identité, manifeste d’extrême gauche, charge frontale contre un racisme policier qu’on n’appelle pas encore “racisme systémique” il y a cinquante ans, et plaidoyer de l’auteur qui entendait d’abord faire reconnaître son innocence.

Cédric Kahn n’a pas lu ce livre à l’époque : le cinéaste, né en 1966, avait tout juste dix ans lorsque Goldman occupera la Une des journaux, d’une couverture médiatique qui s’étoffera à mesure que Simone Signoret et d’autres personnalités encore, assisteront au procès ou prendront publiquement la défense du militant inculpé. Pourtant ce livre, qu’il découvrira à distance et dont le réalisateur raconte aujourd’hui qu’il ne l’a jamais vraiment quitté, occupe une place prépondérante dans le film que Cédric Kahn consacre aujourd’hui à cette histoire vraie : celle de Pierre Goldman, qu’il attrape à hauteur de prétoire, mais auquel il a choisi de consacrer non pas tant un biopic mais plutôt une œuvre épousant les codes du film de procès. Et dans ce film de procès-là, le livre de l’inculpé, Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France, tient un rôle en soi : à la fois pièce à conviction, auquel la partie adverse comme l’avocat général, renvoient, et vadémécum d’un homme qui se sait difficile à approcher, à décrypter, à comprendre. Ce livre et ses échos jalonnent le déroulé d’un procès historique. Il charpente le regard que portent sur l’inculpé aussi bien la cour, les avocats, le parquet, certains témoins, et aussi les policiers, réduits à justifier d’une enquête judiciaire bâclée qui trahit ses biais au procès : tout le monde semble l’avoir lu. Tout le monde, y compris ce père, Alter Goldman, ancien résistant communiste dans la région de Lyon, mais aussi les journalistes, assis sur le banc de la presse dans la salle d’audience.

Pierre Goldman, en décembre 1974, devant la cour d'assises durant son procès en première instance. © Getty - Jean-Pierre Tartrat

C’était le cas dans la vraie vie : dans le journal Libération, créé trois ans plus tôt, Marc Kravetz, qui connaissait bien Pierre Goldman, écrivait ceci, au moins d’octobre 1976, à la veille du procès d’appel qui déjà s’annonçait tonitruant : “Tout a une fin. Même le pire, Pierre a écrit ce livre, son livre. Mise à jour de l'Histoire, de son histoire, sans complaisance et sans exorcisme. Avec lui tout commence. Il dit Je. Il s'appelle Pierre Goldman. Il lui aura fallu trente et un ans pour retrouver son identité. Nul ne pourra plus désormais la lui voler. Et nul ne parlera plus à sa place. Pierre a gagné son combat. A nous, avec lui, de gagner l'autre, celui de son innocence et de sa liberté .”

Un livre "d'une fulgurante beauté"

Dans son journal, Kravetz, qui suivra pas à pas l’épopée ombrageuse et mal emmanchée du militant révolutionnaire depuis la fin 1974, avait écrit au premier soir du tout premier jour d’audience : “Les amis de Pierre, ceux qui ont aujourd’hui le même âge, qui ont participé aux luttes, mais aussi aux rêves et aux angoisses de ces années-là, ne peuvent pas ne pas se reconnaître. A la différence, peut-être, de beaucoup d’entre nous, Pierre a simplement conduit cet itinéraire jusqu’à ses conséquences les plus rigoureuses.” Près de deux ans plus tard, tandis que Goldman revenait devant la justice en assénant toujours son innocence d’une saillie aveuglante (“Je suis innocent parce que je suis innocent”), le même Kravetz écrivait cette fois, en octobre 1976, mais toujours dans Libé où ce fils de communistes qui n’était pas Mao et avait étudié les sciences sociales était en train de créer une rubrique “Livres” : “Il faut lire Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France, il est d’une fulgurante beauté. Un homme, en prison, y retrouve son identité. Il se nomme Pierre Goldman. Comment on a jugé Mai 68 à travers ce gauchiste errant.”

En quelques mois, plus de 60 000 exemplaires du livre se vendront en librairie. Innocenté durant ce procès d’appel en novembre 1976, qui confirmera sa culpabilité pour les autres braquages mais l’innocentera du meurtre des deux pharmaciennes du boulevard Richard-Lenoir, Pierre Goldman sera encore lu davantage une fois son innocence recouvrée au terme d’un procès qui aura ridiculisé l’institution policière et mis au jours bien des leviers racistes d’une inculpation où l’on cherchait “un basané”... quitte à faire feu de tout bois en ciblant un Français né en 1944 de parents juifs ashkénazes, pourtant pas si mat de teint - et entremêler, quatre ans après la fin de la Guerre d’Algérie, xénophobie anti-Arabe, et antisémitisme. Assassiné trois ans après avoir été libéré, son aura en sera encore renforcée par la tragédie d’un meurtre officiellement non élucidé - mais que bien des voix, à l’époque, attribuent à des militants d’extrême droite, proches de la police. Sa mort, qui verra plus de 10 000 personnes défiler jusqu’au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, en hommage à un héros d’extrême gauche pourtant si solitaire et pas très compatible avec les causes œcuméniques, sera encore l’occasion d’assoir un peu plus le prestige de ce livre qui bientôt restera la seule trace tangible d’une figure de l’extrême gauche fauchée à tout juste trente-cinq ans.

Simone Signoret, parmi la foule aux obsèques de Pierre Goldman, le 26 septembre 1979, à Paris. © Getty - Michel Artault

Ce livre, désormais distribué en librairie sous le format de poche de la collection Points, ne sera pas le seul de Pierre Goldman. En 1977, en effet, un second livre sortait, signé de lui, mais pas au Seuil, où Claude Durand, son éditeur des Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France, avait décliné : c’est chez Julliard que paraissait, deux ans avant sa mort, L’ordinaire mésaventure d’Archibald Rapoport. Une fiction, où Goldman avait si bien pris plaisir à se dépeindre sous les traits d’un meurtrier romanesque que ses premiers lecteurs s’en étaient trouvés mal à l’aise. Au point, même, de se demander à quoi pouvait bien jouer celui qui semblait avoir acquis malgré lui un statut d’icône bien mal taillé pour lui qui avait surtout pour habitude de jouer des congas, dans une cave salsa du quartier de la Huchette, haut lieu très imbibé de la nuit noire, à quelques encablures de Saint-Germain-des-Prés… mais si loin, pourtant, des mondanités de la gauche germanopratine. À sa sortie de prison, en 1976, Jean-Paul Sartre, cependant, était venu le trouver pour lui proposer d’entrer au comité de rédaction de la revue Les Temps modernes - lui aussi l’avait lu.

Loin de Saint-Germain-des-Prés

En dépit de ses fâcheries, nombreuses, et de ce caractère qu’on disait impossible tant Goldman était le premier à soutenir qu’il n’aimait rien tant que décevoir les siens, l’auteur des Souvenirs obscurs restera une référence pour la gauche des années 1970. Parce qu’il avait su, avec ses avocats parmi lesquels George Kiejman à qui il reprochait de trop aimer la lumière d’un procès emblématique, dépiauter une erreur judiciaire pour démontrer son innocence et se rendre justice par les mots ; mais aussi parce que, dix ans après Mai 1968 que Goldman avait plutôt tendance en vérité à dénigrer, le vent tournait. Ainsi avait-il dit sa vérité d’une écriture rageuse, et c’est pour cela qu’en 1978, le journal Le Monde avait titré “Est-ce qu’on peut dire la prison ?” à l’évocation de son livre, accouché depuis sa cellule, à Fresnes. Mais déjà le quotidien soulignait alors que ce livre n’était “pas qu’un plaidoyer d’innocence”, avançant par exemple que Goldman “psalmodiait la prison”. Pour finalement publier cet extrait à la manière de bonnes feuilles :

"Est-ce qu'on peut dire le silence, est-ce qu'on peut dire les larmes lentes et secrètes après l'extinction des feux, parfois, est-ce qu'on peut dire l'amitié des voyous et des assassins, des voleurs, est-ce qu'on peut dire la détresse, la fierté, la superbe des vieux caïds enfermés, qui répètent inlassablement la litanie de leurs exploits passés, ou qui n'en parlent jamais, est-ce qu'on peut dire l'attente et le temps, est-ce qu'on peut dire le claquement quotidien des barres de fer sur les barreaux, quand les matons en effectuent la sonde, est-ce qu'on peut dire Monsieur le directeur j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance, est-ce qu'on peut dire Goldman avocat, Goldman parloir, Goldman extrait, Goldman dentiste, Goldman échange-jouille, Goldman passager-hôpital, Goldman visite médicale, Goldman prétoire, est-ce qu'on peut dire les femmes qu'on regarde du fourgon cellulaire, et qui tordent le plexus de douceur, de douleur, est-ce qu'on peut dire les revues pornographiques je veux pas oublier comment c'est fait un sexe d'une femme, est-ce qu'on peut dire l'humiliation de se masturber, est-ce qu'on peut dire la terreur de l'absence progressive de désir, d'érection, est-ce qu'on peut dire les avocates, bonjour maître, elle a un sexe sous sa robe, est-ce qu'on peut dire l'excitation des transports au Palais, avec escorte spéciale, réservés aux prévenus considérés comme dangereux, est-ce qu'on peut dire le regard des gendarmes, c'est un tueur, est-ce qu'on peut dire le regard des autres détenus, est-ce qu'on peut dire SHS, HS, MS, AS, DPS, Super Haute Surveillance, Haute Surveillance, Mœurs Spéciales, À Surveiller, Détenu Particulièrement Signalé, est-ce qu'on peut dire les durs qui reviennent du parloir brisés, éteints, silencieux, parce que leur femme ne viendra plus, est-ce qu'on peut dire les portes des cellules qui retentissent, la nuit, sous les coups furieux d'un détenu affolé qui n'en peut plus, est-ce qu'on peut dire les pendaisons, est-ce qu'on peut dire y'en a un qui s'est accroché il est mort en déchargeant, est-ce qu'on peut dire les promenades, est-ce qu'on peut dire les dimanches et les jours de fête, pas de courrier, pas d'avocats, pas de parloirs, rien, est-ce qu'on peut dire les matons, la haine et la sympathie, le mépris, l'estime, la méfiance, est-ce qu'on peut dire chef ça va pas en ce moment je deviens fou, est-ce qu'on peut dire l'amère chaleur et la chair de poule de ces misérables dialogues qui consolent, le soir, au moment de la fermeture des portes, après le courrier, avant la nuit, est-ce qu'on peut dire descendez de la fenêtre non j'ai le droit de respirer, est-ce qu'on peut dire la prochaine fois que j'vous prends à parler au tuyau j'vous aligne, alignez-moi si vous voulez vous voulez peut-être que je parle aux murs, est-ce qu'on peut dire le sang qu'on va donner quatre fois par an pour boire un quart de vin et respirer l'odeur des femmes, des infirmières, est-ce qu'on peut dire les cellules de Super Haute Surveillance, l'isolement, la solitude ? Est-ce qu'on peut dire la solitude ?"

En première instance, en 1974, Pierre Goldman sera reconnu coupable au terme d'un procès bâclé et biaisé, où l'on cherchera d'abord "un basané". © Getty - Michel Artault

"Commémoration rampante"

Son histoire tragique restera un marqueur pour toute une génération aussi parce qu’il l’aura écrite à la première personne grâce à ce livre. L’historienne Michèle Zancarini-Fournel, en effet, a souligné dans ses travaux importants sur Mai 68, combien tout un processus qu’elle décrit comme une “commémoration - célébration rampante”, avait démarré en 1973, justement. À ce moment où l’histoire et la mémoire se nouaient dans la mise en récit, et alors que les organisations d’extrême gauche s’effaçaient déjà progressivement, l’historienne décrit une “vogue éditoriale” qui s’entamait : des parcours autobiographiques voyaient le jour sous l’égide de maisons d’édition friandes de récit dont on s’imaginaient qu’il collerait à l’esprit de leur temps ; un marché s’ouvrait. Ainsi Pierre Goldman s’installera-t-il, à peine publié, en bonne place parmi ces livres réputés comme des références pour comprendre le point de vue des protagonistes de l’époque, et on notera que la même année que ses Souvenirs obscurs, c’est un livre de Daniel Cohn-Bendit qui débarquait à quelques semaines d’intervalle en librairie aussi, cette fois sous les couleurs des éditions Belfond qui publiaient Le Grand bazar, bientôt rejoint par l’histoire d’un autre de 1968, Michel Le Bris, qui fera paraître L’Homme aux semelles de vent aux Presses d’aujourd’hui, en 1977, juste avant (et chez le même éditeur, Les Dangers du soleil, par Jean-Pierre Le Dantec, devenu directeur de publication de La Cause du peuple.

Lorsque Pierre Goldman sera assassiné, en 1979, l’information fera l’ouverture du journal télévisé de Roger Gicquel, et pas moins de huit minutes d’antenne, ce soir-là, sur TF1. Lui qui avait été soutenu par Malraux comme par Régis Debray, qu’il avait eu pour compagnon en Amérique du Sud avant d’en venir aux braquages, avait bénéficié d’un comité de soutien long comme le bras, qui rassemblait des personnalités au recrutement aussi large que Chris Marker ou Joseph Kessel, Pierre Mendès France ou Claude Sautet. Mais tous avaient en commun d’avoir lu, et désirer soutenir cet homme qui racontait non seulement qu’il était un innocent bancal, coupable non pas de rien mais pas de ce meurtre de femmes “qui ne lui avaient rien fait” ; mais encore qu’il était pour toujours cet enfant de la Shoah, né dans la France occupée de 1944, dans le giron de parents communistes dont les héros avaient un nom et une histoire. “Je les [paysans normands] regardai et pensai que je n’étais pas français. Et j’avais toujours su que je n’étais pas polonais”, écrivait par exemple, passées les trente premières pages, celui qui parlait de “patriotes juifs” pour évoquer ses parents mais qui enrageait d’entendre le procureur dire “Israélites” à l’audience.

Lui qui n’avait pas été déclaré à sa naissance du fait de la clandestinité de ses parents, grands résistants tous les deux, engagés dans la lutte armée, avait toujours conservé en poche la photo d’un héros d’une autre époque : celle de Marcel Rayman, FTP-MOI, membre de ce qu’on appellera plus tard “le groupe Manouchian” , fusillé le 21 février 1944 au Mont-Valérien. Et c’est aussi à ce Panthéon, et à ces hiérarchies qui nous permettent de mieux attraper qui avait pu être Pierre Goldman, qu’on peut aujourd’hui accéder en replongeant dans Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France.