Programmation spéciale #Metoo, 5 ans après : avons-nous vraiment changé ?

Le 5 octobre 2017 était publié l’article du New York Times incriminant Harvey Weinstein pour harcèlement sexuel et provoquant la déferlante #Metoo. Cinq ans après le début d’un mouvementsans précédent, France Culture en mesure les conséquences avec experts, philosophes, sociologues et témoins... Une programmation spéciale à découvrir, à l’antenne, au travers d’émissions et de documentaires etvia un nouveau podcast original.

Toute la semaine, dans Avec Philosophie, Géraldine Muhlmann interroge la notion d’impunité.

Sonia Kronlund fait entendre dans Les Pieds sur terre cinq témoignages aussi poignants que nécessaires.

Mercredi 5 octobre, en ouverture d’une journée spéciale d’antenne, la sociologueIrène Théry, spécialiste du droit de la famille et des questions de genre, est l’invitée exceptionnelle de Guillaume Erner dans Les Matins de France Culture.

Nouveau podcast original :

Mécaniques du journalisme, saison 11 L’AFFAIRE NICOLAS HULOT

Une série produite par Elise Karlin, réalisée par Vincent Decque Le 25 novembre 2021, l’émission Envoyé Spécial diffuse sur France 2 les témoignages de plusieurs femmes qui accusent Nicolas Hulot de harcèlement sexuel et de viol. Les enquêtes ont débuté en 2017, quelques semaines après l’arrestation du producteur Harvey Weinstein aux États-Unis et la vague #MeToo. Des rumeurs insistantes de comportements inappropriés bruissent dans le sillage de Nicolas Hulot alors ministre de la Transition écologique, numéro 3 du gouvernement d’Edouard Philippe.