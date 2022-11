Proust immortel, Qatar et 8 milliards : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Au programme de cette Session : le 100e anniversaire de la mort de Marcel Proust, qui marque la fin de l'aventure podcastienne que France Culture a dédiée à l'auteur de À la recherche du temps perdu, les derniers préparatifs de la Coupe du monde de football au Qatar et les débats qu'elle soulève, le franchissement de la barre symbolique des 8 milliards de terriens. Mais aussi la passionnante histoire de nos vêtements, du bonnet phrygien au jean, et des confidences d'écrivains, bien vivants cette fois. Bonnes écoutes, Céline Leclère

Le Zoom de la semaine : Marcel Proust for ever

Proust, le podcast © Radio France - Laurence Audras

Depuis septembre 2021, "Proust, le podcast" s'est enrichi et, émission après émission, nous a permis de comprendre comment le petit Marcel est devenu le grand Proust. De la littérature à la géographie, de la stylistique à la gastronomie, de la médecine à la diplomatie, de l'amour de Swann pour Odette à l'homosexualité de Charlus, de sa gloire internationale à ses adaptations cinématographiques, de ses personnages aux sujets nouveaux qu’il a apportés à la fiction et, de là, aux territoires de la pensée, Proust nous parle encore, un siècle après sa mort.

🖊️ Annie Ernaux : "Proust est un écrivain total. Il est entièrement dans La Recherche" ( L'Invitée des Matins, 42 min )

😖 Albertine ou les Affreuses délices de la jalousie ( Personnages en personne, 29 min )

⏲️ De bonne heure ( Les Incipits de Mathias Enard, 3 min )

Proust, le podcast

C'est dans l'actu

Le 15 novembre 2022, la population mondiale a franchi la barre symbolique des 8 milliards d'individus. © Getty - Richard Drury

🌍 Huit milliards. Le 15 novembre, la population mondiale a franchi la barre symbolique des 8 milliards. L'occasion de se pencher sur la façon dont la démographie s'est constituée en tant que science. ( Le Cours de l'histoire, 59 min )

⚽ Qatar. Le 20 novembre 2022, la Coupe du monde de football commence dans l'émirat. Les chantiers pharaoniques entrepris pour préparer cet événement phare du sport mondial ont mis en lumière les conditions de travail et de vie des 2 millions d’immigrés qui forment 80 % de la population qatarie. ( Cultures Monde, 57 min )

⛪ Crimes sexuels dans l'Eglise. Après les affaires Ricard et Santier, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, a révélé que onze anciens évêques avaient été mis en cause dans des affaires de pédocriminalité. L'Église fait-elle vraiment œuvre de transparence ? ( Le Temps du débat, 38 min )

📺 Concentration des médias. Après l'altercation survenue entre Cyril Hanouna et le député LFI Louis Boyard dans l'émission "Touche pas à mon poste" la semaine dernière, retour sur la façon dont l'animateur de C8 et son patron, Vincent Bolloré, pèsent sur le débat public en France. ( L'Invité des Matins, 41 min )

Profession écrivaine ou écrivain

Comment devient-on écrivain ? © Getty - Boris Zhitkov

En dehors du génial Marcel, les écrivains ont eu la part belle cette semaine sur notre antenne. Annie Ernaux s'est confiée au micro de Guillaume Erner , un mois après avoir reçu le prix Nobel de littérature. Jonathan Coe est venu raconter 60 ans d'histoire de la Grande-Bretagne au travers de l'histoire de sa mère. Quand Sans oser le demander s'est justement demandé si, grâce à la littérature en ligne, aux blogs, Wattpad et autres plateformes de fanfictions, nous n'allions pas tous finir par devenir écrivain .

Bonnets, parures, vêtures, la grande affaire

Le bonnet phrygien, à la protubérance recourbée vers l'avant, puise ses origines dans l'Antiquité. © Getty - DEA / C. DANI

Cette semaine, les esprits potaches se sont moqués d'un bonnet phrygien, symbole de la Révolution française , à partir duquel le Comité d'organisation des Jeux a façonné les mascottes des JO de Paris en 2024. Voici donc le clitoris olympique ! s'est exclamé Guillaume Erner. Si la forme du dit bonnet est évocatrice, n'est-ce pas aussi le cas de nombreux vêtements qui emplissent nos armoires ? Vieux jeans , sweat à capuche d'ado ou robe funéraire , nos chères fringues sont bien plus qu'une enveloppe textile. Sans parler des justaucorps fluo qui nous ramènent au glorieux temps de l'aérobic . Confortable, élégant ou provocateur, le vêtement dévoile nos vies, et au-delà, raconte la société.

Il est temps

Vous avez 1️⃣6️⃣ minutes

⚓ Cabourg, c'est fini ? Marcel Proust aurait-il pu penser que sa chère Normandie perdrait de son lustre en 2022 ? Si l'attractivité touristique de la côte fleurie et des falaises d’Étretat demeure, la région souffre de son déclin industriel… et perd des habitants depuis 5 ans. ( Les Enjeux territoriaux )

Vous avez 2️⃣8️⃣ minutes

⚖️ Récits de la justice ordinaire. On dit d'elle que ses réquisitoires sont très "Tontons flingueurs". Elle assume le rôle de la méchante. Incarner "l'Accusation" : c'est le rôle que cette procureure s'est choisi à la sortie de l'école. ( Les Pieds sur terre )

Vous avez 1️⃣ heure

💥 Big Bang. Selon la théorie de la relativité générale d’Einstein, l’espace et le temps sont nés à cet instant T. Mais si tout n’avait pas commencé il y a 13,8 milliards d’années ? Des chercheurs tentent d’inventer une nouvelle physique pour envisager d’autres univers précédents au nôtre. ( La Science CQFD )

Vous avez 4️⃣ heures

😠 La tête près du bonnet. Souvent refoulée, jugée négative, voire contre-productive, la colère est souvent perçue comme une passion triste, voire comme une pathologie. N’y a-t-il pas pourtant de saines colères ? On fait le tour de l'ire en quatre émissions. ( Avec philosophie )

😠 La tête près du bonnet. Souvent refoulée, jugée négative, voire contre-productive, la colère est souvent perçue comme une passion triste, voire comme une pathologie. N'y a-t-il pas pourtant de saines colères ? On fait le tour de l'ire en quatre émissions. ( Avec philosophie )