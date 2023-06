Quand Godard se moquait de la télévision de Berlusconi

En 1985, Jean-Luc Godard réalise une performance étonnante à la télévision française. Sur le plateau d'Apostrophes , le réalisateur commence par expliquer que Silvio Berlusconi l'a contacté pour adapter le roman de Marcel Proust , À l'ombre des jeunes filles en fleurs.

Une commande qui peut sembler étonnante tant le contraste paraît grand entre l'univers du cinéaste et celui de l'homme d'affaires italien. Godard commence à lire la première page du script de cette soi-disant adaptation, entrecoupée de publicités toutes les deux lignes : "Ma mère, quand il fut question d’avoir pour la première fois M. de Norpois à dîner... Il s'interrompt soudain et rebondit sur le dernier mot "dîner" pour déclamer une publicité pour de la charcuterie italienne.

Une nouvelle chaîne privée

En 1985, on est en plein débat sur l’arrivée de la Cinq, la première chaîne de télévision privée et gratuite en France. Le projet est porté par Jérôme Seydoux et le magnat des médias italien, Silvio Berlusconi. Mais l’arrivée de cette nouvelle chaîne, financée par la publicité, crée de vives polémiques dans le milieu de la culture, qui redoute un appauvrissement des programmes.

Face aux critiques, Silvio Berlusconi se défend avec un sens de la formule provocatrice bien à lui : en France, il ne produira pas "une télé Coca-Cola" mais une "télé Beaujolais".

Un flop monumental

La Cinq est créée le 20 février 1986. Au programme : émissions de divertissement, séries américaines et shows télévisés à paillettes. Mais cette aventure audiovisuelle ne dure pas, les mauvais résultats d'audience de la chaîne berlusconienne et l'arrivée de nouvelles chaînes concurrentes ne lui permettent pas de se maintenir dans le paysage audiovisuel français. La Cinq cesse d'émettre en 1992