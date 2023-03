Quand l’Europe centrale vole au secours de l’Ukraine

Dans la famille des avions de chasse, le MiG-29 n’est pas jeune. Conçu par l’avionneur soviétique Mikoyan-Gourevitch – du nom de ses fondateurs, Artiom Mikoyan, un Arménien, et Mikhaïl Gourevitch... un Ukrainien – cet appareil a volé pour la première fois en octobre 1978, avant de rejoindre la flotte de l’armée de l’air soviétique et celle des autres pays du Pacte de Varsovie.

Ce n’est donc pas par hasard si, en février dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a sollicité la Pologne et la Slovaquie pour la fourniture de chasseurs. Quoique désormais membres de l’Otan, respectivement depuis 1999 et 2004, les deux pays anciennement soviétiques ont des MiG-29, que les aviateurs ukrainiens savent évidemment faire voler.

Le 16 mars 2023, le président polonais Andrzej Duda a annoncé la livraison à l'Ukraine de quatre MiG-29. Ce sont "des avions entièrement opérationnels", a assuré Andrzej Duda, qui vont rejoindre les bases aériennes ukrainiennes. Des avions hérités de l’ère soviétique, rebaptisés 'Fulcrum' à l’Ouest, interopérables dans le cadre de l’Otan depuis la chute de l’URSS.

En proposant treize MiG-29 à l’Ukraine, Eduard Heger, a précisé le 17 mars 2023 que "les pilotes ukrainiens [pouvaient les] utiliser aujourd'hui sans formation supplémentaire". Et pour expliquer son geste à ses administrés, le Premier ministre slovaque a précisé : "Nous donnons ces MIG à l'Ukraine pour qu’elle puisse protéger les civils contre les nombreuses bombes qui tombent sur leurs maisons et sèment la mort."

Stratégie politique

Une décision saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais également par l’Estonie, qui encourage à "faire plus pour aider l'Ukraine à gagner et à vaincre l'agresseur". La Slovaquie ne va d’ailleurs pas s’arrêter là, puisqu’elle doit aussi livrer à l'Ukraine un système de batteries anti-aériennes moyenne portée, Koub, de facture soviétique.

Un altruisme manifeste qui ne doit pas pour autant cacher des intentions plus politiques. Pour Bratislava, c’est l’occasion de liquider des stocks militaires anciens pour moderniser son arsenal. C’est aussi, et surtout, dans la perspective des législatives de septembre 2023, une occasion pour Eduard Heger de mobiliser l'électorat pro-ukrainien du centre, social-libéral et de droite, qui pourrait voter pour une coalition qui lui serait favorable.

Sa décision d’armer les Ukrainiens a ainsi reçu le soutien de la Présidente Zuzana Caputova et du président du Parlement, Boris Kollar, les deux autres piliers de la République, qui sont du même bord politique. De quoi énerver l’opposant populiste et ancien Premier ministre Robert Fico, proche de Vladimir Poutine, qui a vivement critiqué cette décision.

En attendant, à Kiev, on se rassure : "Les MIG ne résoudront pas tous les problèmes, a déclaré le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Iouri Ignat, mais ils contribueront à renforcer nos capacités." En attendant l’hypothétique livraison de F-16 américains, réclamée par Kiev mais à laquelle Joe Biden s’est opposé publiquement.