Quand le français était au centre de la société nobiliaire russe

A partir de 1682, le tsar Pierre le Grand - qui deviendra empereur - veut ouvrir la Russie à l’Occident. Vladislav Rjéoutski, historien spécialiste de la langue française précise que "c'est à cette époque-là que les Russes vont établir des postes diplomatiques un peu partout en Europe.". Et à cette période, le français est la langue véhiculaire, celle des échanges en Europe. De plus, elle permet d’accéder aux écrits des philosophes des Lumières . Les écrits de ces derniers intéressent les intellectuels russes et les cercles de pouvoir, notamment Catherine II, impératrice à partir de 1762, qui deviendra leur disciple et ira jusqu'à soutenir Diderot , lui achetant une partie de sa bibliothèque quand l'éditeur de L'Encyclopédie connaîtra des difficultés financières.

La francophonie de la Russie, un exemple particulier

Si parler français n'était pas une chose rare en Europe, mais comme le souligne Vladislav Rjéoutski, la langue française "pour une partie des élites russes, s'est immiscée dans la sociabilité, et même dans la vie de famille. Ce qui ne s'est pas passé dans toutes les puissances européennes de l'époque." Contrairement aux autres pays, il n’y avait pas en Russie de tradition latine préexistante qui entrait en concurrence avec le français.

Cette francophonie se développe avant tout au sein de la haute noblesse en devenant une langue de distinction sociale, "une marque de prestige" précise l'historien. "Pas seulement pour se distinguer des autres classes sociales, mais aussi au sein de la noblesse russe elle-même."

Ainsi, les élites russes vont placer le français au centre de l'éducation des enfants avec la présence de précepteurs venus de France. Ensuite, pour parfaire leur éducation, "les jeunes nobles allaient faire le "Grand Tour" des pays européens et utilisaient le français dans la communication lors de leurs voyages. Ce qui explique l'excellent niveau de langue de certains" rappelle l'enseignant-chercheur.

L’importance du français dans l’éducation est telle qu’elle prend parfois la place du russe dans les échanges privés. Vladislav Rjéoutski cite l'exemple de la famille Galitzine "très haut placée dans la Russie de cette époque. Les enfants et les parents correspondaient en français systématiquement. D'ailleurs toute leur correspondance, pratiquement, est dans cette langue."

L'influence française dans l'histoire de l'art russe

L'impératrice Catherine II reçoit des artistes français à la cour, comme Etienne Falconet qui sculpte Le Cavalier de bronze, monument iconique de Saint-Pétersbourg. Et quelques uns s’y installent comme Marius Petipa, chorégraphe de plus de soixante ballets parmi lesquels Le Lac des cygnes et Casse-noisette sur des musiques signées Piotr Ilitch Tchaïkovski mais également Don Quichotte et La Bayadère composés par Léon Minkus .

La littérature russe du XIXe siècle témoigne elle aussi de cette francophonie. Dans Guerre et Paix, Léon Tolstoï écrit trente-quatre pages en français. Vladislav Rjéoutski analyse ce recours au français dans le roman : "Tolstoï a utilisé cette langue pour peindre le mieux possible cette société qu'il a connue parce que lui-même appartenait à cette haute noblesse russe."

Mais à travers d'autres exemples littéraires que nous donnent l'historien, on voit également la présence de la langue dans d’autres strates de la société : "Quand on lit Dostoïevski et Tchekhov , les personnages de leurs romans n'appartiennent pas à la haute aristocratie, mais néanmoins, ils s'expriment souvent en français."

Une francophonie qui disparaît... mais pas totalement

Cette importante présence de la langue française s’estompe avec les grands bouleversements politiques que va connaître la Russie au début du 20e siècle. Comme l'explique Vladislav Rjéoutski : "À partir de 1917, date de la révolution russe, le français régresse parce qu’il est associé à l'aristocratie et à la haute bourgeoisie. Après les révolutions, son apprentissage commence à être suspect."

Pourtant, le français a laissé des traces dans la langue russe avec certains mots entrés dans le vocabulaire courant. Le chercheur à l'institut historique allemand à Moscou nous propose un petit cours de langue : "Il y a encore beaucoup de mots français utilisés dans la langue russe. Des mots assez évidents comme революция/Révolution, оппозиция/opposition, alliance/альянс. Mais aussi des mots moins évidents. Par exemple, abat-jour/абажур, cache-pot/кашпо etc …"