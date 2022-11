Quand les jeux vidéo réhabilitent les paysages français

“Dordogne” n’est pas un nom de jeu vidéo très commun. Son directeur artistique, Cédric Babouche, a même du se battre pour le garder. Dans cette création, on visite le département éponyme, recréé à l’aquarelle, dans un environnement sonore apaisant. On y suit l’histoire d’une jeune femme, Mimi, qui revient dans la maison de sa grand-mère récemment décédée en Dordogne. Lorsque le créateur du jeu a planté son chevalet dans le Périgord pour peindre les futurs décors, il y a naturellement mis un peu de son histoire. “Les 13, 14 premières années de ma vie, mon arrière-grand-mère avait une maison dans le Lot, juste à côté de la Dordogne.” Son premier réflexe en quittant Paris pour s’installer en Aquitaine il y a quelques années ? Retourner dans cette maison familiale.

"J'ai sorti mon chevalet, je me suis mis dans la rivière", explique le créateur, qui a recréé les décors à l'aquarelle. - Cédric Babouche - Studio Un Je Ne Sais Quoi

Voilà le point commun de beaucoup de créateurs français : mettre de sa personne, du vécu propre, représenter des paysages et des habitudes franco-françaises dans leur production. C’est dans ce but que le créateur de “The Wreck”, Florent Maurin, s’est inspiré d’une histoire familiale et a coécrit le scénario avec sa sœur. Et qu’il a dépeint, en personnage principal, une jeune femme qui conduit sur les départementales de sa Saône-et-Loire, fume une cigarette sur son balcon quand elle est mélancolique, et boit du vin rouge à table.

Une vieille voiture immatriculée en France, une route départementale, un TER : loin de paysages instagrammables, "The Wreck" s'inspire de la France rurale. - Studio ThePixelHunt

Pas question d’y voir du patriotisme non plus. L'idée est simplement de montrer au monde un ancrage culturel relativement absent, jusqu’à ces dernières années, dans les productions vidéoludiques. “On s’est dit : ‘Allons-y à fond !’ (...) Mettons en scène un pavillon de banlieue dans tout ce qu’il peut avoir d’ennuyeux, d’hyper commun, d’hyper classique'”, souligne Florent Maurin, aux manettes du studio ThePixelHunt.

Quand le banal devient exotisme

On retrouve la même démarche dans “Along the Edge”, où l’auteur a voulu explorer la campagne creusoise dans laquelle il a grandi. “Ça nous paraît banal, mais notre audience est mondiale, précise Geoffroy Vincens, auteur et scénariste. Et ce qui, pour nous, est le quotidien, c’est aussi l’exotisme d’un Américain, d’un Japonais ou peut-être même d’un Anglais.”

Ces jeux, narrés en anglais, s’exportent et rompent avec un imaginaire bien ancré : celui des blockbusters avec lesquels ont grandi plusieurs générations de gamers. On y trouve des endroits connus mondialement, comme la Californie ou la Floride dans la série des “Grand Theft Auto”. On peut encore citer les métropoles touristiques comme Londres ou Florence, dépeintes dans les “Assassin’s Creed”. Geoffroy Vincens a d’ailleurs choisi de recréer le centre-ville de Bordeaux, sa ville d’adoption, dans un autre jeu : “Across the Grooves”.

Des endroits ruraux et instagrammables

Un autre studio bordelais, Asobo, a opté dans son jeu “A Plague tale : requiem” pour des décors inspirés d’endroits ruraux et instagrammables, énumérés par le réalisateur Kévin Choteau : “les calanques, la garrigue, une ville qui est un mélange de Collonges-la-Rouge et d’Arles…” Il raconte aussi comment une visite des Ocres de Roussillon, dans le Vaucluse, lorsqu’il était enfant, a abouti à des décors de terre rouge présents dans le jeu.

Cette tendance a découlé de l’évolution de l’industrie, qui a pris le même chemin que le cinéma il y a quelques décennies, retrace Geoffroy Vincens. “Dans l’histoire du cinéma des années 1940 et 1950, on est sur un modèle hollywoodien qui est basé sur des studios. Les moyens de production sont extrêmement chers.” Puis les années 1960 voient arriver des caméras légères, comme la Caméflex de Jean-Luc Godart, qui engendre deux évolutions : une baisse des coûts qui permet l’arrivée de cinéastes outsiders, avec des profils plus divers. “Ce qu’on a en France, à ce moment-là, c’est la Nouvelle Vague, où on va avoir des films qui vont parler plus du quotidien, qui vont plus parler d’une expérience personnelle.”

Fenêtres ouvertes sur des mondes

En 2021, les ¾ des sorties françaises étaient des jeux indépendants, c’est-à-dire sans les moyens financiers d’une grosse production, selon les chiffres du Syndicat national du jeu vidéo . D'où une certaine liberté de création, qui rend plus personnelles les œuvres, analyse Florent Maurin. “Le fait que n’importe qui, n’importe où sur Terre, puisse créer un jeu vidéo et toucher intégralement le reste du monde, on peut se dire : ‘Ben ouais, peut-être que notre imaginaire, notre sensibilité, nos références culturelles vont intéresser d’autres gens’, comme on est ravi, au festival de Cannes, de voir des films qui viennent de partout dans le monde et d’avoir des fenêtres ouvertes sur des mondes et des cultures de partout dans le monde .”