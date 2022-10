Quand les plus grands jazzmen dévoraient l'œuvre de l'intellectuel Cheikh Anta Diop

A une petite heure d’Accra, au Ghana, existe depuis 1990 un épicentre un peu confidentiel du jazz mondial et d’une histoire de la pensée de l’émancipation. En témoignent les portraits qui en tapissent les murs, rapprochant les traits de John Coltrane et ceux de Kwame Nkrumah, le grand leader du Ghana indépendant et père du panafricanisme, l'histoire de Cheikh Anta Diop et celle du saxophoniste Archie Shepp, et encore une kyrielle d’autres photographies où l’on reconnaît Frantz Fanon, Duke Ellington, Malcolm X, James Brown ou Pharoah Sanders, qui vient de mourir aux premiers jours de cet automne 2022 . Ce lieu sans équivalent est un gisement à la façon d'une bibliothèque ; mais aussi un lieu vivant où s'improvisent, en studio, des concerts et des rencontres. C'est encore la maison des ancêtres, en même temps que le lieu de vie de son fondateur. Cet endroit qui porte loin s’appelle l’Anyaa Arts Library et on le doit à une figure de la culture ghanéenne du nom de Ni Noy Nortey. A la fois musicien de jazz, entremetteur, inventeur d’instruments et formidable passeur, ce couteau suisse a longtemps relayé en Afrique de l’Ouest l’affirmation d’une identité culturelle et politique émancipée. En allers-retours successifs entre Accra et Londres, sa trajectoire elle-même s’ancre dans bien des va-et-vient. Ce sont autant de mouvements de balanciers irrigués du legs de grands noms du son ou de la pensée, qui n’ont cessé, durant un demi-siècle, de tramer une histoire partagée et globale entre le sol africain, et le monde du jazz occidental.

C’est lui, Ni Noy Nortey, qui en 1992 avait fait la première partie de Pharoah Sanders, invité à se produire à Accra par l’ambassade des Etats-Unis au Ghana. Car le département d'Etat américain eut sa diplomatie du jazz, qui justement avait démarré à Accra en 1956, avec un concert de Louis Armstrong en l’honneur de l’indépendance de cette ancienne colonie britannique en cours de négociation. Quelques mois plus tard, c'est Martin Luther King qui sera accueilli sur place en héros, puis des figures prépondérantes du jazz continueront à se succéder dans la capitale ghanéenne. Cette histoire musicale est inséparable de l’histoire, longue et composite, de la pensée de l’émancipation noire. Car Pharoah Sanders, figure emblématique du freejazz, n’était pas né “pharaon”, même si son saxophone étincelait. C’est le pianiste Sun Ra, originaire d’Alabama, grand lecteur et fin érudit, qui avait baptisé ainsi le saxophoniste. Non sans avoir choisi pour lui-même ce pseudo, hommage au Dieu soleil égyptien. Pour l’état civil, le natif de Little Rock, dans l’Arkansas - donc un état du sud étatsunien - s'appellera pour toujours Farell Williams.

Mais ils étaient nombreux, dans les années 1960, à faire voyager l'auteur sénégalais Cheikh Anta Diop dans le monde du jazz. Or Diop, intellectuel fascinant et excessif à la trajectoire universitaire contrariée, avait publié en 1954 le grand livre Nations nègres et culture , chez Présence africaine. Avant d’autres textes emblématiques comme Antériorité des civilisations nègres : mythe ou vérité historique ? (en 1967, aussi chez Présence africaine), Cheikh Anta Diop y défendait déjà, à trente ans à peine, l’idée-phare qui le fera connaître : celle d’une histoire négrito-égyptienne. C’est lui en effet, le premier - et pendant très longtemps le seul - qui introduira une rupture en faisant valoir avec obstination l’idée que, contrairement aux représentations blanches et européano-centrées, les Egyptiens de l’Antiquité dont la civilisation avait été mise au musée dans toutes les grandes capitales occidentales étaient en réalité… des Africains.

Pharoah Sanders, en 2018. © Getty - SOPA

Gravitant dans le giron de la revue Présence africaine fondée en 1947 par son compatriote Alioune Diop, Cheikh Anta Diop était physicien de métier. Brillant élève au Sénégal d’avant l’indépendance, qui patientera jusqu'en 1960, il est sélectionné sur les rangs de l’école coloniale pour venir étudier à Paris, où il arrive en 1946. A l’époque, le baccalauréat était avant tout une affaire de Blancs au lycée de Dakar récemment sorti de terre. C’est donc flanqué d’un “brevet de capacité colonial” portant équivalence du bac que Diop peut bénéficier d’une bourse destinée à faire de lui l’élève méritant d’une classe préparatoire “Maths sup” parisienne. En réalité, il bifurque aussitôt, investissant une passion précoce pour les langues vernaculaires en Afrique : dès 1948, donc aux débuts de la revue Présence africaine, Diop, qui a contribué à la création de l’Association des étudiants africains à Paris, y publie sa toute première étude. Elle est consacrée au wolof, une langue largement parlée au Sénégal.

Inscrit en parallèle dans un double cursus de philosophie et de chimie, Diop dépose l’année suivante un projet de thèse d’Etat auprès de Gaston Bachelard, consacré, déjà, au “futur culturel de la pensée africaine”. Avant de se consacrer, dans le sillage de l’ethnologue Marcel Griaule , spécialiste des mondes dogons, à un travail inédit sur l’Egypte prédynastique. Empêché de soutenir cette thèse faute d’un jury consentant à le faire docteur en 1954, Cheikh Anta Diop conservera longtemps cette place de cavalier seul. Au point de diviser jusque dans le petit monde de la négritude, par ses positions radicales : de retour des années plus tard au Sénégal pour enseigner à l’université, il lui faudra patienter jusqu’à la mort de Leopold Sedar Senghor , rival intellectuel devenu Président de la république sénégalaise, pour être tardivement consacré professeur d’université.

Lectorat mondial

Si Cheikh Anta Diop ne soutiendra jamais cette thèse sur les origines africaines de l’Egypte, qui prenait à rebours bien des représentations ordinaires ou savantes de la civilisation égyptienne, son œuvre sera lue. En particulier ce premier livre du mitant des années 1950, Nations nègres et culture, qui nourrira pour plusieurs décennies l'horizon d'unité africaine. Et qui aura une résonance considérable outre-Atlantique chez bien des musiciens noirs, qui noueront des ponts avec son œuvre subversive pour s’approprier une histoire noire africaine a priori lointaine mais aussi ancienne que l'Antiquité. Un puissant écho qui ricochera dans la musique. Et c’est bien parce que ses lecteurs furent nombreux, dans le monde du jazz nord-américain, que l’on retrouve quantité de références au continent africain sur des albums très célèbres : dans le giron du freejazz puis de ce que certains appelleront le jazz mystique, les plus proches du mouvement de la "Great Black Music" (qui lui aussi misait sur l'unité noire) s'approprieront l’Afrique comme un totem symbolique. Tantôt musical et parfois militant. Par exemple, Pharoah Sanders, qui dès 1966, signait par exemple “Summum Bukum Umyun” ou “Tauhid, à 25 ans tout juste révolus.

Mais tout un pan du répertoire de John Coltrane puisait aussi directement à la même source, bien qu'on ait parfois assourdi l'intensité de ses recherches musicales autour de l'Afrique. Lui qui intitulera “Dakar” son premier album édité en tant que leader, avait participé dès 1958 à l’enregistrement d’une session dont sera tiré “Dial Africa”, avec Wilbur Harden. Coltrane formalisera plus explicitement cette affinité identitaire une fois passé sur le label Impulse ! : c’est là qu’il mettra la dernière main à “Africa/Brass”, un double album enregistré au printemps 1961, au même moment que “Olé !”, dont nous reste par exemple un morceau comme “Dahomey Dance”. Six ans plus tard, le tout dernier concert que donnera Coltrane avant de mourir d’un cancer du foie avait lieu à New-York : en plus d’y avoir contribué financièrement, il inaugurait ce jour de 1967 le Centre culturel africain de son ami nigérian et compagnon d'exploration, le percussionniste Olatunji… celui-là même que Coltrane surnommait “Tunji”, et à qui le saxophoniste avait dédié un morceau sur l'album éponyme de 1962.

Entre-temps, des Afro-Américains avaient aussi participé à Paris au tout premier Congrès international des écrivains et artistes noirs. Organisé en septembre 1956 à l’initiative de Présence africaine devenue aussi une maison d’édition du Quartier latin, ce grand rendez-vous noir avait été pensé par Alioune Diop comme le "Bandoung de la culture", en pleine guerre froide et alors que les indépendances africaines poussaient plus fort que jamais. Lorsque l’on réécoute l’archive sonore du congrès, soit plus de neuf heures de bande accessibles via l’Ina , on comprend que la gémellité du sort des Noirs nord-américains, des intellectuels du Sénégal colonial devenus chantres de la négritude et élus de la République française, ou des figures panafricanistes comme Cheikh Anta Diop, ne va pas toujours de soi. Elle est même un objet de discussion en soi. Mais le casting de ces quatre journées en dit long sur la réception des œuvres des uns et des autres, et la manière dont les travaux, comme les explorations musicales, voyageaient, d’un continent à l’autre, et d’un monde à l’autre.

Bandoung de la culture

A ce grand rendez-vous de la pensée noire - dont l’affiche était signée Picasso - manquaient des communistes étatsuniens comme W.E.B. Dubois (qui mourra, en 1963, à Accra justement) ou l'acteur, chanteur et musicien Paul Robeson. S'étant fait confisquer leurs passeports en pleine répression maccarthyste, ces derniers n'avaient pu franchir les frontières. Mais d’autres feront le voyage, y compris des artistes dont la présence souligne encore combien les idées et les concepts voyageaient : l’écrivain Leroi James, comme Richard Wright, pilier du mouvement Harlem Renaissance , ont ainsi participé à ce premier Congrès des écrivains et des artistes noirs, parmi des têtes d'affiche qui s'appelaient Frantz Fanon , Cheikh Anta Diop, Aimé Césaire , qui clôt la première journée, ou encore l’écrivain Amadou Hampaté Bâ , venu parler entre les murs de la Sorbonne de la culture peule.

A l’époque, la préparation de ce congrès parisien avait donné lieu à une activité intellectuelle nourrie, à Paris, tout particulièrement du côté de ce qu’on appelait alors “la Sorbonne noire”. Dans les archives du journal Le Monde, on retrouve par exemple la trace de conférences préparatoires qui se déroulaient chaque vendredi, à l’université : le quotidien annonçait chaque séance, la veille au soir. C’est Cheikh Anta Diop qui avait inauguré ce cycle de conférences, bientôt suivi par Edouard Glissant , sur “l’avenir de la littérature noire”. Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, le jazz gagnait encore en variété, et irriguait large. C’est juste après que l’historien Eric Hobsbawn situera la mue du jazz, devenu selon lui “la musique classique des Etats-Unis”, c’est-à-dire une musique de Noirs écoutés par la classe moyenne, blanche et urbaine. Alors que le jazz avait connu un nouvel âge d’or dans les années 1950, la déferlante du rock plongera en effet le monde du jazz dans une crise économique, en même temps qu’il se décalera aussi socialement. Selon Hobsbawn, c’est grâce, en particulier, à un public progressiste soucieux d'avant-garde, et aux échanges avec des artistes européens, que le jazz conservera la tête hors de l’eau. Un voyage du sud vers le nord, mais encore irrigué par l'Atlantique.

Reçu d’abord comme une musique américaine en France, plutôt que comme un univers bercé d’influences panafricaines, le jazz ne s’est pourtant jamais délesté de son histoire diasporique. Ainsi, au milieu des années 1980, lorsque le pianiste américain Randy Weston, de Brooklyn, s’arrêtera à Dakar, il s’empressera de contacter Cheikh Anta Diop : il avait lu Civilisation ou barbarie - Anthropologie sans complaisance. Paru en 1980, toujours chez Présence africaine, ce sera l’ultime livre de Diop, dans lequel il rassemble divers travaux, et où on peut encore lire, 26 ans après Nations nègres et culture : “Pour nous, le retour à l'Egypte dans tous les domaines est la condition nécessaire pour réconcilier les civilisations africaines avec l'histoire, pour pouvoir bâtir un corps de sciences humaines modernes, pour rénover la culture africaine. Loin d'être une délectation sur le passé, un regard vers l'Egypte antique est la meilleure façon de concevoir et bâtir notre futur culturel. L'Egypte jouera, dans la culture africaine repensée et rénovée, le même rôle que les antiquités gréco-latines dans la culture occidentale.”

Archie Shepp, ici photographié dans les années 1970. © Getty - Michael Ochs

Quand Randy Weston l’avait contacté, à l'occasion de ce voyage en 1985, l’intellectuel sénégalais venait à peine d'atterrir d’un déplacement à Atlanta, en Géorgie, aux Etats-Unis. Diop avait reçu le jazzman à son laboratoire à l'université, lui décrivant, avec son débit de mitraillette et dans un français trop sophistiqué pour l’Américain, les cartes centenaires du continent africain dont il avait tapissé les murs de son bureau. Trente ans avaient passé depuis le premier congrès des écrivains et des artistes noirs, à Paris, ou l’album "Dakar" de Coltrane. Et au téléphone, Cheikh Anta Diop avait tout de suite dit oui à Randy Weston : il connaissait sa musique.