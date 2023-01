Quand Snapchat investit le monde culturel par la réalité augmentée

L'application de messagerie photos et vidéos Snapchat est surtout connue pour l'utilisation de ses filtres amusants, qui transforment le visage. Désormais, l'entreprise veut investir le monde de la culture, des arts, du divertissement et de l'éducation, grâce à la réalité augmentée. Actuellement, elle propose à Paris une expérience devant le Centre Pompidou baptisée "Playing Pompidou", conçue avec l'artiste suisse Christian Marclay.

"Playing Pompidou" : collaboration entre les ingénieurs de Snapchat et un artiste

Ce n’est pas la première fois que Snapchat décide d’investir le milieu culturel. En septembre dernier déjà, l'application a proposé une expérience de réalité augmentée avec le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France . À travers l’application, le public a ainsi pu découvrir le site tel qu’il était au siècle dernier. Désormais, c’est avec le Centre Pompidou et l’artiste Christian Marclay que Snapchat s’est associé, pour créer l’œuvre "Playing Pompidou", visible de l’extérieur du musée parisien.

Cette collaboration entre l'artiste multidisciplinaire et le réseau social ne date pas d’hier, puisqu’en 2019 il avait créé avec l’aide des ingénieurs de Snapchat "All Together", visible à la rétrospective présentée à Beaubourg. Pour cette œuvre, élaborée pour célébrer le milliard d’utilisateurs de l’application, l’artiste a regroupé plusieurs smartphones, accrochés sur un mur, diffusant chacun des montages de vidéos provenant du réseau social. "Je ne suis pas un utilisateur des réseaux sociaux, reconnaît Christian Marclay, mais c’est un sujet qui m’intéresse car des milliards de personnes s’en servent et on ne peut pas ignorer ce monde." La façade très géométrique du centre Pompidou a inspiré l'artiste, qui a souhaité la transformer en instrument de musique, coloré et d’où proviennent des sons, tous enregistrés au sein même du bâtiment. Des bruits comme une porte ou un ascenseur qui grincent, un escalator qui fonctionne mal et "qui ne sont pas considérés comme musicaux, admet Christian Marclay, mais ces sons sont pour moi importants donc je les offre au public pour qu’il essaie de composer quelque chose avec." Le public est ainsi invité à créer sa propre musique, en manipulant la façade du Centre Pompidou à travers l'application Snapchat.

L'artiste Christian Marclay dans les locaux de France Culture en décembre 2022 © Radio France - Éric Chaverou

Ce travail n’aurait pas pu se faire sans les ingénieurs avec qui Christian Marclay a collaboré durant plusieurs semaines pour mettre au point "Playing Pompidou". "Ces ingénieurs viennent d’un autre monde que le mien, explique Christian Marclay. Ils ont très peu de connaissance des arts visuels, l’aspect visuel de Snapchat doit encore évoluer. Quand on parle de réalité augmentée, on pense surtout au visuel mais ce qui m’intéressait, c’est le son. Les algorithmes, pour lesquels les ingénieurs de Snapchat sont très forts, ont permis de créer un clavier avec une image mouvante, d’où provient le son."

L'artiste a utilisé le réseau social comme s'il était "une matière première" : "J’essaie d’être créatif avec cette matière première et de voir comment utiliser les choses de manière différente, plus expérimentale. Les ingénieurs ont aussi fait des découvertes. Avec 'Playing Pompidou', ils ont élaboré des processus auxquels ils n’avaient pas pensé. C’est un échange dans les deux sens."

Le son est au cœur de l’œuvre de Christian Marclay, depuis ses débuts à la fin des années 1970. "Le son et l’image sont les deux champs d’expérimentation de l’artiste, détaille Annalisa Rimmaudo, attachée de conservation aux collections contemporaines du centre Pompidou et co-commissaire de l’exposition Christian Marclay. C’est dans leur confrontation qu’il développe une réflexion critique à la fois esthétique et socio-politique. La pièce réalisée avec Snapchat participe à l’œuvre de Christian Marclay en général, d’une part parce qu’il s’agit d’une musique vivante, éphémère, à chaque fois nouvelle. Il y a aussi une forme de partage et de diffusion musicale. Cette extériorisation de l’exposition dans la rue, dans la place est aussi intéressante."

Car cette œuvre, visible à l’extérieur du musée, à l’aide d’un smartphone et de l’application Snapchat permet d’attirer un autre public vers le centre Pompidou. Avec l’espoir qu’il franchisse les portes du lieu. Snapchat évoque d’ores et déjà des chiffres très "encourageants" : des dizaines de milliers d’activation de "Playing Pompidou" sur son application, dès les premières semaines, chaque utilisateur y passant en moyenne une minute (ce qui est beaucoup, toute durée supérieure à 20 secondes étant considérée comme très satisfaisante par l’application). Reste à savoir si ces connections auront poussé de manière significative les visiteurs à l’intérieur du musée.

Développer la réalité augmentée en France

Pour Snapchat, s’afficher auprès d’institutions culturelles est un moyen de prouver l’intérêt de la réalité augmentée, une technologie pour laquelle le réseau social entend être à la pointe. D’ailleurs, comme le PDG de Snapchat Evan Spiegel s’y était engagé en juin 2021 lors du sommet Choose France organisé par le président de la République, l’entreprise a ouvert un studio dédié à la réalité augmentée en France. L’AR Studio de Snapchat a été inauguré en décembre dernier au sein de la Station F, l’incubateur de start-up créé par Xavier Niel. 14 personnes de profils variés (artistes 3D, ingénieurs, spécialistes en effets spéciaux, créatifs) ont été embauchées l’an dernier pour "mener des expériences de réalité augmentée, avec les secteurs de la culture, des arts, du divertissement et de l’éducation, et mettre en place des formations car il n’existe pas de cursus pour apprendre la réalité augmentée actuellement en France", explique le directeur de l'AR Studio, Donatien Bozon. Car ce lieu a pour mission de devenir "un centre d’excellence de la réalité augmentée", ajoute Donatien Bozon. Cette initiative unique au monde doit servir "à démontrer le potentiel de la technologie qu’est la réalité augmentée, une technologie prioritaire chez Snapchat." Pour preuve, en mai 2021, l'entreprise a dévoilé ses premières lunettes de réalité augmentée, avant Facebook et Apple qui travaillent sur des technologies similaires.

En France, l'AR Studio a pour objectif de "créer des partenariats non commerciaux avec des institutions et des artistes qui apportent des idées innovantes. Nous apportons la technique et la possibilité de l’amplifier à un public très large". Snapchat est utilisé par 27 millions de personnes chaque mois en France, sachant que l’expérience "Playing Pompidou" est par exemple accessible à l’ensemble des utilisateurs à travers le monde. D’autres partenariats sont actuellement discutés avec des acteurs du monde culturel, des arts ou du divertissement. Et Snapchat espère présenter un nouveau partenariat chaque mois en 2023, synonyme à chaque fois d’innovation pour l’entreprise. Il s'agit de passer du ludique à l'utile pour Donatien Bozon :

"On entre souvent dans la réalité augmentée par le ludique. Mais aujourd’hui nous voulons démontrer qu’elle peut servir à quelque chose, comme par exemple, indiquer le chemin sur un téléphone grâce à la réalité augmentée, apprendre les gestes qui sauvent, un enseignant pourrait montrer à ses élèves des statues antiques qui sortent de terre… La culture est un moyen simple de démontrer le potentiel de la réalité augmentée et toute son étendue. Le monde devient une toile avec laquelle on peut exprimer sa créativité. Nous souhaitons dépasser les barrières techniques et montrer aux développeurs, aux artistes mais aussi au grand public, à quel point il est simple de se servir de ces outils pour découvrir des œuvres virtuelles ou réelles."

Avec 250 millions d’utilisateurs qui se servent de la réalité augmentée de manière ludique chaque jour dans le monde, Snapchat estime que ce n’est pas un secteur de niche et entend bien s’imposer comme un acteur indispensable dans le milieu.