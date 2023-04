Ramsès II à Paris : faire voyager les œuvres est une manière de "partager les arts et les civilisations"

L’exposition événement "Ramsès et l’or des pharaons" s’est ouverte ce vendredi à la Grande Halle de La Villette à Paris. 180 objets issus pour la plupart du musée égyptien du Caire sont présentés au public, pour une valeur totale d'un milliard de dollars couverte par 25 compagnies d'assurance mobilisées par la Lloyd's . La moitié sort pour la première fois d’Égypte. En France, la pièce phare est le cercueil de Ramsès II, un prêt exceptionnel accordé par les autorités égyptiennes qui souligne le lien particulier entre les deux pays. "En Égypte, nous avons 250 missions (archéologiques) étrangères de 25 pays. Les plus nombreuses, 54, sont constituées de Français", a précisé Mostafa Waziri, secrétaire général du conseil suprême des antiquités d'Égypte, lors de la présentation de l'exposition.

Ramsès II est le plus emblématique des pharaons, à la longévité exceptionnelle : il a vécu jusqu’à 92 ans, après 67 ans de règne, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et preuve qu’il n’a jamais été oublié : plus de 145 000 billets ont été vendus avant que l’exposition ne débute (à 24 euros le plein tarif), a affirmé la société organisatrice américaine World Heritage Exhibitions (WHE). Soit davantage que "Toutânkhamon, le trésor du pharaon", en 2019, qu'elle avait déjà orchestrée. Avec plus d’1,4 million de visiteurs, elle avait battu le record de fréquentation datant de 1967, avec "Toutankhamon et son temps" présentée au Petit Palais. L’égyptomanie n’est pas près de s’arrêter.

D’autant plus que "Ramsès et l’or des pharaons" ne passe pas qu'à Paris. Elle était à San Francisco aux États-Unis juste avant et partira ensuite pour l’Australie. Les 180 objets vieux de trois millénaires vont donc traverser la planète durant plusieurs mois. "N’importe quel objet déplacé de sa vitrine ou de son environnement est en suspens. Ce n’est pas anodin", explique Bénédicte Lhoyer, la conseillère scientifique de cette exposition. Alors les précautions sont nombreuses lors des voyages et installations. "Le but est que chaque objet conservé puisse être transmis à tous ceux qui nous suivront", ajoute l'égyptologue. Le voyage d’objets anciens est une chose courante dans le monde muséal, les institutions prêtent ou empruntent régulièrement des œuvres. Entretien avec Vincent Rondot, le directeur du département des antiquités égyptiennes au musée du Louvre.

Existe-t-il des conditions à respecter pour permettre aux antiquités égyptiennes de voyager et d'être prêtées d'une institution à une autre ?

Non seulement il existe des conditions mais il y a des protocoles, des contrats signés entre les institutions et également tout un métier : les métiers de régie. Les régisseurs et régisseuses se chargent du déplacement de ces objets d'un point A vers un point B. Ces déplacements sont surtout visibles au moment des expositions puisqu’il s'agit la plupart du temps de prêt entre une institution et une autre. Dans ce cas, les deux institutions, de façon très protocolaire, respectent une chaîne opératoire de mieux en mieux élaborée pour déplacer l'objet dans les meilleures conditions.

Pour l’exposition Ramsès, les mêmes protocoles sont évidemment appliqués mais il ne s’agit ici pas de prêts. C’est une exposition "clé en main" proposée par le gouvernement égyptien qui s’installe à La Villette [avec des négociations entamées en 2014 explique Les Echos , NDLR]. On parle de prêt quand deux institutions se prêtent des œuvres au service d’une exposition.

Ces conditions, ces protocoles sont-ils toujours les mêmes quelles que soient les institutions ?

Il y a bien sûr des règles générales. Ensuite, chaque institution a son propre curseur sur les précautions à respecter. Pour la définition de ce que vont être les spécificités d'une vitrine, son étanchéité, l'hygrométrie et tous les autres paramètres devant être pris en compte, les institutions négocient. Par exemple, au musée du Louvre, à celui de Berlin, au British Museum ou au musée de Copenhague, les conditions climatiques ne sont pas les mêmes, donc les habitudes et pratiques ne sont pas les mêmes. Ces préconisations ont évidemment des conséquences financières qui peuvent être très importantes, c’est cela qui explique des négociations in fine.

Mais n'est-ce pas trop risqué de continuer à faire voyager tous ces objets à travers le monde aujourd'hui ?

Ce sont des risques mesurés. S'il y a le moindre risque pour une œuvre, le prêt est refusé. C’est une chose habituelle, y compris au dernier moment. Cela vient de nous arriver avec une institution parisienne par exemple. Il est de la responsabilité des conservateurs de l'institution prêteuse de déterminer si l'objet peut voyager ou non. Et les conditions de conservation sont très différentes suivant qu'il s'agit d'une statue en parfait état de conservation ou dans une pierre qui est devenue friable pour des raisons de dégradation depuis l'Antiquité ou d'un tableau, etc. La palette de cas de figure est considérable. Compte-tenu de tous ces métiers organisés autour de la conservation des objets et de leur déplacement, ce n'est pas trop risqué. Il faut le faire parce que c'est une des façons que nous avons aujourd'hui, dans une société très mondialisée, de partager des arts, de partager des civilisations et de partager aussi cette confrontation, dont nous avons vraiment besoin, de soi-même avec une production d'un autre continent, d'une autre époque. C'est fondamental et le risque est assumé.

Malgré toutes les précautions prises, un prêt est-il toujours source d’inquiétude pour une institution ?

Absolument. Mais tout est fait pour que le risque soit limité comme dans toute autre opération humaine. Donc oui, ce risque existe et il est pris en compte. Chaque musée a son assureur. Et j'aurais tendance à dire que l'enjeu en vaut la chandelle. À chaque fois, ce sont des équipes dédiées, très professionnelles, qui estiment le risque pris.

Les expositions liées à l’Égypte antique ont toujours un grand succès. L’an dernier, deux expositions ont été organisées en rapport avec cette période au Louvre et au Louvre-Lens, "Pharaons des Deux Terres" et "Champollion, la voie des hiéroglyphes". Comment expliquer cet engouement du public ?

Pour moi, l'engouement est pour l’Égypte antique, et il est particulièrement visible à l'occasion d'une exposition. Le but avoué de celle de La Villette est justement d'aller à la rencontre de l'engouement des visiteurs. J'ai aussi eu l'occasion de le mesurer en 2022 pour le bicentenaire des hiéroglyphes, année pendant laquelle nous avons donc fait deux expositions consacrées à l’Égypte ancienne. La seule façon me semble-t-il de l’expliquer est que nous en héritons depuis l'Antiquité. C'est un engouement historique qu’aucune autre civilisation, à l’échelle du bassin méditerranéen, n'a suscité avec autant d'intensité. Les Grecs, et tout un courant de la pensée grecque qu’elle soit philosophique, religieuse, anthropologique, historique, géographique, ont considéré que la civilisation égyptienne était aux origines de la civilisation grecque et cela veut dire les dieux de l'Olympe, les savoirs, les techniques, les connaissances, la philosophie, les mathématiques, la médecine, l'art, la sculpture, la peinture.

On a pris l'habitude de considérer l'Égypte ancienne et pharaonique comme l'origine de l'humanité et on lui a confié ce rôle d'être aux origines de l'humanité. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Les visiteurs ont donc ce rendez-vous avec l’une de leurs origines, vous êtes donc obligés d'aborder le sujet avec cet enthousiasme légué génération après génération.

Reste-t-il encore des choses à découvrir à propos de cette civilisation ?

Bien sûr. D’autant plus que plus on trouve, plus on cherche. Plus on répond à des questions, plus il y a de réponses, plus les questions conséquences de ces réponses apparaissent. Loin d'être quelque chose épuisable, c'est un réseau tentaculaire de questions-réponses qui ne cesse de croître. C'est en constante expansion. Découvrir n’est pas que découvrir dans le sol égyptien. On pourrait imaginer que la partie archéologique de ce travail de reconstitution de l'Égypte ancienne qui s'appelle l'égyptologie est terminée, mais ce n'est pas vrai. Le terrain est vaste et les Égyptiens ont creusé très profond pour enterrer leurs morts par exemple. Il n'y a donc aucune raison que cet aspect minier du matériau archéologique s'épuise.

Mais découvrir, signifie aussi comprendre. Et on comprend autant par la fouille que par l'étude en bibliothèque ou dans les universités, dans les musées. Donc la réponse est oui. Il y a encore énormément de choses à découvrir et cela ne cessera d'augmenter.