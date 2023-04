Ramsès II, le ghetto de Varsovie, l'audiovisuel public et Conseil constitutionnel : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par e-mail .

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez peut-être commencé la semaine en mangeant du chocolat. Et maintenant, vous avez envie de mieux manger ? On vous propose un contenu adapté, mais aussi les dernières actualités comme l'interdiction d'une pilule abortive au Texas ou la décision du Conseil constitutionnel concernant la réforme des retraites. En cette semaine marquée par plusieurs anniversaires, on vous parle aussi de Sarah Bernhardt, 100 ans après sa mort, du soulèvement du ghetto de Varsovie, 80 ans après son commencement. Nous étions également à Reims pour le festival Polar. Bonnes écoutes ! 🎧 Lola Desmole

Le zoom de la semaine : détox

L’organisme est capable de se débarrasser de toxines qu’il produit de manière endogène. © Getty - BURCU ATALAY TANKUT

🧃 Après un long week-end de Pâques, où comme chez Rabelais, le temps "passa à boire, manger et dormir, puis à dormir, boire et manger", on lorgne du côté d'une cure détox ? Jeûne intermittent, tisanes et compléments alimentaires ont le vent médiatique en poupe. Mais que dit la science de ces soi-disant recettes miracles pour se donner un coup de jus ? La cheffe Ghislaine Arabian a tranché le débat : rien ne vaut une poêlée de pommes de terre dorées à point. Et en parlant de frites, on n'a pas pu s'empêcher de retracer l'histoire de l'huile olive en Méditerranée...

Régimes alimentaires, pratiques et cures : désintox sur la détox (La Science, CQFD, 58 min)

Ghislaine Arabian : "Je ne lâcherais pas mes frites pour un empire" (Affaires culturelles, 55 min)

Le Génie de Rabelais (Les Nuits de France Culture)

Alimentation et santé : le vrai et le faux (Les Bonnes Choses, 28 min)

Technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique (Les Cours du Collège de France, 10 x 59)

Pourquoi les aliments fermentés ont-ils la cote ? (La Question du jour, 9 min)

C'est dans l'actu

Certains des 180 objets de l'exposition "Ramsès et l'or des pharaons" sont présentés pour la première fois en dehors de l'Égypte © Radio France - Fiona Moghaddam

🇪🇬 Mystique Egypte. À l'occasion de sa tournée mondiale, Ramsès II s'arrête cinq mois à Paris. L'exposition très attendue a ouvert ses portes le 7 avril à la Grande Halle de la Villette. En plus du cercueil du pharaon, pièce phare, 180 objets vieux de 3 000 ans y sont présentés. ( à lire, 6 min )

🪖 Aux armes. Après trois jours de déploiement d’une opération navale dans le détroit de Taïwan, la Chine a démontré sa capacité à encercler et à intimider l'état insulaire. Cette démonstration de force augure-t-elle d'une agression militaire contre Taïwan ? ( La Question du jour, 8 min )

💊 IVG. Aux Etats-Unis, dans de nombreux Etats, le droit à l'avortement est remis en question. Cette semaine, un juge ultraconservateur du Texas a retiré l'autorisation de vente de la Mifépristone, une pilule abortive. ( Les Enjeux internationaux, 14 min )

🎭 100 ans. Elle fut comédienne, mais aussi peintre, sculptrice, écrivaine. Un siècle après sa mort, résumer la vie de Sarah Bernhardt semble impossible tant les incarnations de cette femme engagée furent multiples. ( Bienvenue au Club, 28 min )

🧑‍🦳 Et la retraite ? Cette semaine a été marquée par une journée clé, celle d'hier, vendredi 14 avril. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur la conformité de la réforme des retraites, et l'attente qu'elle a suscitée fait sensiblement changer le regard sur cette vénérable institution. ( Le Temps du débat, 38 min )

80 ans après, la parole de ceux qui l'ont vécu

"Ils l'ont vécu", France Culture © Radio France

Le 19 avril prochain marquera les 80 ans du début du soulèvement du ghetto de Varsovie. En 1939, l’Allemagne d’Adolf Hitler envahit la Pologne. 400 000 juifs polonais sont alors enfermés dans le ghetto de Varsovie, ceint de murs et de barbelés, et où vont régner très vite le typhus et la famine. Contre toute attente, lorsque le 19 avril 1943 les troupes nazies tentent d'y pénétrer pour déporter ses derniers habitants dans les camps d'extermination, les plus jeunes d'entre eux décident de résister et de prendre les armes. Le soulèvement durera quatre semaines. Parmi les survivants, certains ont livré des témoignages bouleversants.

⚔️ Le soulèvement du ghetto de Varsovie : 19 avril 1943 (4 x 15 min)

Il est temps...

Sir Alfred Mehran, le 16 juillet 1999 écrivant sur une table dans l'Aéroport de Roissy. © AFP - Manoocher Deghati

Vous avez juste 2️⃣ minutes

📱 Tout a un prix. L'audiovisuel public coûterait 4 milliards d'euros. Ne serait-il pas plus judicieux alors de se tourner vers des plateformes gratuites comme TikTok par exemple ? Mais attention, quand c'est gratuit, le proverbe dit que c'est vous le produit. Votre attention en l'occurrence. ( L'Humeur du matin par Guillaume Erner )

Vous avez 2️⃣9️⃣ minutes

✈️ Vivre entre deux portes. Réfugié politique iranien, Sir Alfred Mehran est mort en novembre dernier. Si son nom vous dit quelque chose, c'est que vous vous souvenez de l'histoire de cet homme qui vivait dans l'aéroport de Roissy... Steven Spielberg lui avait consacré un film : Le Terminal. ( Les Pieds sur terre )

Vous avez 3️⃣6️⃣ minutes

🎨 Peindre aujourd'hui. Au Moco, à Montpellier, l'exposition Immortelle rassemble 120 artistes pour prouver une chose : la peinture française est plus vivante que jamais. ( Et maintenant ? L'invité(e) des matins du samedi )

Vous avez 5️⃣9️⃣ minutes

🎥 Faire mal. À l'occasion de la 2e édition du festival Reims Polar, France Culture s'est déplacée dans la capitale champenoise. François Angelier a reçu les réalisateurs Patricia Mazuy et Sébastien Marnier, qui tous deux traitent du mal radical dans leur dernier film. ( Mauvais genres )

Et voilà, c'est la fin de cette Session. À notre micro cette semaine, nous avons aussi parlé de bande dessinée et de violences politiques . On vous donne rendez-vous la semaine porchaine, peut-être sous le soleil ! ☀️