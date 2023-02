Réchauffement climatique, aubaine ou danger pour l'archéologie glacaiaire ?

Les vacances d'hiver sont là et si vous avec la chance d'aller en haute montagne, vous allez peut-être devoir vous improviser archéologue. À cause du réchauffement climatique, la fonte des glaciers a déjà révélé une momie, des offrandes, des armes, des vêtements,... "Tout objet qui se trouve sur un glacier, en dehors de ce qui est minéral, a une forte probabilité d’être un objet archéologique" alerte Pierre-Yves Nicod, archéologue et conservateur du département Préhistoire et Antiquité au Musée d’Histoire du Valais (Sion, Suisse).

La haute montagne exploitée par les hommes préhistoriques

En 2013, les archéologues ont fait une découverte inattendue. Dans le canton d’Uri en Suisse, la fonte du glacier a révélé des outils, vieux de plus de 8000 ans : la preuve que des chasseurs-cueilleurs occupaient la haute montagne pour en exploiter les ressources.

Pierre-Yves Nicod explique qu'une équipe a retrouvé "des vestiges liés à une exploitation du cristal de roche par des chasseurs-cueilleurs, qui sont montés extraire le cristal pour se fabriquer des outils, des armatures de flèches, des grattoirs, des perçoirs, des racloirs. On a retrouvé certains de ces outils à 2 800 m d’altitude et également les pics en bois de cerf qu’ils utilisaient pour extraire la matière première."

Cristal de roche taillé retrouvé lors de fouilles en 2020 à Fuorcla Da Strem Sut - @Valentin Luthiger/ Institut Kulturen Der Alpen

Même les glaciers les plus anciens fondent

Les vestiges datant de plusieurs millénaires nous apprennent beaucoup, comme Ötzi, ce corps découvert en 1991, momifié dans les glaces depuis 5 300 ans et qui a apporté la preuve, entre autres, que les hommes préhistoriques pouvaient porter des tatouages.

Mais des découvertes aussi anciennes sont rares et dépendent du type de glacier sur lequel vous vous trouvez. "On retrouve plus souvent des objets récents parce que, en raison du fonctionnement des cycles glaciaires, les objets enfouis dans un glacier ressortent généralement après quelques dizaines d’années, voire quelques siècles. Mais dans certains cas, on peut avoir des objets plus anciens, dans des zones où la glace est plus statique et là, on a des objets qui peuvent remonter à l’époque romaine ou à la préhistoire".

La découverte de la momie Ötzi en 1991 a mis en lumière l'importance de l'archéologie glaciaire © Getty

Quelles que soient les époques, ces vestiges ont des points communs : ils nous informent sur le nombre de cols de haute montagne qui étaient utilisés comme lieux de passage.

Dans les Alpes, à plus de 2 500 mètres, on a ainsi trouvé des chaussures, des manteaux, des armes… "Ces objets nous renseignent sur l’équipement que ces hommes emportaient avec eux, ajoute le spécialiste, on a retrouvé par exemple des bâtons de marche, des raquettes, etc. Il y a une célèbre raquette à neige en Italie du Nord qui date de 3 600 avant Jésus-Christ."

La montagne, un lieu vénéré

Ces artefacts nous révèlent aussi un rapport ancien entre l'homme et la montagne, un lieu craint et sans doute vénéré aussi. Pour Pierre-Yves Nicod :"Les hommes se protégeaient des puissances et des dangers de la montagne en se mettant sous la protection de puissances surnaturelles, et ce depuis des périodes anciennes. Par exemple, sur le col du Schnidejoch en Suisse, on a pour l’âge du Bronze une grande épingle que l’on ne retrouve d’habitude que dans les sépultures et qu’on a trouvée à 2 800 m d’altitude. Donc on se demande si elle ne serait pas une offrande déposée sur ce passage de haute montagne. À partir de l’époque romaine, on constate que des dépôts de monnaie, des offrandes étaient faits à 3 000 m d'altitude probablement pour demander une protection lors du franchissement du col du Théodule."

Épingle du Schnidejoch, au centre de l'image. - © Service archéologique du canton de Berne

En tout cas, si vous vous promenez en haute montagne, gardez en tête que ces objets sont fragiles : "Ils sont le plus souvent en bois, en fibre végétale, en cuir, en fourrure, en laine, en soie ou en feutre, détaille l'archéologue. Des matériaux qui, en général, ne se sont pas conservés sur des sites archéologiques de plaine, en raison des conditions atmosphériques."

"Si l'on fait ce genre de découverte, la bonne démarche à adopter c'est de ne surtout pas toucher ces objets, de prendre une série de photographies en y plaçant une échelle, une pièce de monnaie ou un couteau… De faire des vues générales présentant le contexte de la découverte, de marquer l’emplacement de l'objet, de le localiser sur une carte ou grâce à un pointage GPS, et ensuite de signaler la découverte aux instances archéologiques régionales" prévient Pierre-Yves Nicod.

Malheureusement la fonte des glaciers s’accélère si rapidement que la plupart des ces vestiges ne seront jamais retrouvés : exposés à l'air libre, ils risquent de se détériorer avant qu'un randonneur ou un skieur ne les remarque.