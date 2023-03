Réécriture des romans : une pratique pas vraiment nouvelle ?

Dans des ouvrages de littérature populaire ou des romans jeunesse, certains éditeurs ont choisi de modifier certains mots jugés offensants, déclenchant ainsi de vives polémiques. Mais cette pratique, si elle peut se discuter, n'est pourtant pas nouvelle dans l'édition. Matthieu Letourneux, professeur de littérature à Paris Nanterre relativise ces polémiques : "Je veux bien qu’on défende la nécessité de préserver les textes mais posons la question pour l’ensemble de ces modifications, qui ont toujours eu cours." Le professeur rappelle qu'aujourd’hui, "il y a encore énormément d’ouvrages qu'on lit dans leur forme remaniée."

En Angleterre, la maison d’édition Puffin par exemple a fait disparaître l’adjectif “gros” pour qualifier un garçon dans Charlie et la Chocolaterie et l’éditeur Ian Fleming Publications a retiré le mot “nègre” dans un James Bond.

D'une pratique d'édition ancienne à la "censure woke"

Des exemples de modifications qui passent aujourd'hui pour de la "censure wokiste”. Pourtant, ces deux auteurs avaient déjà accepté certaines modifications de leurs textes à leur époque. Comme le rappelle Matthieu Letourneux, "du vivant de Roald Dahl, il a accepté de transformer un passage de “Charlie et la Chocolaterie” dans lequel les Oompa Loompas étaient présentés comme une tribu de pygmées noirs que Willy Wonka aurait ramenés de leur jungle. Il y a eu une polémique dans les années 1960-70 autour de ce texte et l'éditeur a modifié le texte du vivant de Roald Dahl."

De la même façon, poursuit-il, "l'éditeur américain de Ian Fleming, choqué par un certain nombre d’allusions qu'il jugeait racistes dans l'un de ses romans, a proposé des modifications que le romancier britannique a acceptées."

Walter Scott, la comtesse de Ségur , Jules Verne , Fenimore Cooper, l'auteur du Dernier des Mohicans : tous ces grands auteurs de littérature jeunesse ont vu leurs écrits modifiés, parfois en profondeur, raccourcis, voire carrément amputés par leurs éditeurs.

Au moment de l'apparition d'un format de livre plus petit, entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, Mathieu Letourneux rappelle qu'alors "on a coupé systématiquement tous les romans feuilletons. Plus tard au XXe siècle, les gros éditeurs populaires de l’entre-deux-guerres comme Fayard ou Tallandier vont vouloir moderniser certains romans du siècle précédent. Par exemple en mettant des voitures au lieu de trains, en changeant les vêtements des personnages, parfois en actualisant les allusions politiques aussi, par exemple au colonialisme, ou encore les allusions datées relatives à la condition des femmes."

D'autres réécritures fréquentes consistaient à enlever toute allusion amoureuse ou érotique, à supprimer des passages jugés licencieux, ou encore à affadir certains récits, à inventer des “happy ends”. Dans de nombreuses versions du XXe siècle du Petit Chaperon Rouge, la petite fille est sauvée à la fin, alors qu’elle est dévorée dans le texte original de Charles Perraul t.

Si on dénature le texte en supprimant des passages, on en rajoute aussi parfois. Matthieu Letourneux cite l'exemple d'un écrivain oublié, Thomas Mayne Reid, auteur de westerns : "Quand ils l'ont traduit en français, ses éditeurs voulaient en faire du Jules Verne, ils se sont donc permis d'ajouter des descriptions géographiques ou même botaniques ! Donc vraiment, pendant longtemps, on n’est pas gêné pour remanier les textes originaux de certains auteurs populaires."

La France épargnée ?

Si beaucoup de ces exemples de “réécriture” viennent des pays anglo-saxons c’est parce que la notion de copyright repose sur un principe de droit moral plus faible que notre conception du droit d’auteur à la française. "En France, si remaniements il y a, ils se font toujours avec l'accord des auteurs puisque les textes ne sont pas libres de droits. Donc avant de crier au scandale il faut se demander si l’auteur était d’accord. Si les ayants droit sont d'accord, si l’auteur est d’accord, pourquoi cela poserait-il problème ?" analyse encore Mathieu Letourneux. Selon lui, un auteur a le droit "de modifier son texte autant de fois qu'il le veut. Hergé l’a fait. Il a par exemple retiré une case avec une remarque antisémite dans L’Etoile mystérieuse*. Il a aussi remanié* Tintin au Congo pour en supprimer certains dialogues racistes. Il a modifié son texte aussi pour des raisons de sensibilité."

Mais il existe une solution alternative à la réécriture. Plutôt que d’apporter des modifications à un texte pour le moderniser, certains éditeurs optent en effet pour une contextualisation de l’œuvre, une mise à distance critique avec un avant-propos, des notes de bas de page ou des encadrés.