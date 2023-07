Réenchanter "La Marseillaise" avec Serge Rezvani

“Allons enfants de toutes les patries. L’intelligence doit triompher.” C’est avec ces mots que Serge Rezvani agrémente notre hymne national dans une version actualisée qu'il a intitulée Pour une Marseillaise amie et qu'il a présenté au festival d'Avignon. Peintre, écrivain, auteur-compositeur, il se définit comme un artiste “pluri-indisciplinaire”. Venu en autostop au premier festival d’Avignon en 1947, il a depuis marqué la vie artistique française par ses romans, son théâtre ou encore ses chansons.

Tout en amitié

Le parolier du cinéma de la “ Nouvelle Vague ” à qui l’on doit les indémodables Tourbillon de la vie et J’ai la mémoire qui flanche chantée par Jeanne Moreau , ne se lasse pas d’ajouter un peu de poésie à notre monde.

Dans sa Marseillaise amie, Serge Rezvani interpelle les auditeurs avec des questionnements sur notre société. “Entendez-vous par la Planète gémir tant de peuples opprimés, gronder tant de peuples entravés de leurs libertés faire la conquête. Soyons les citoyens d’un idéal humain, chantons, chantons, qu’un chant commun, dessine notre destin,” dit-il.

L’artiste explique “ajouter à la vieille bonne vieille Marseillaise , qui est quand même agressive et qui parle d’une autre époque, ces couplets qui sont de notre époque. Ce n’est pas du tout la position de Gainsbourg par exemple.” Dans Aux armes etcétéra, Serge Gainsbourg reprenait quelques extraits de notre hymne national avec une certaine intensité.

Loin de l’image que se fait Serge Rezvani de cette création, interprétée dans son dernier album Chansons pour Lula, par Léopoldine HH et Cali. Un mélange de générations qui reflète le message de solidarité, d'amitié et de liberté qu’il veut faire passer. “Aujourd’hui, la terre est peuplée de jeunes qui n’ont pas leur place et ça, c'est très grave. Donc, je les encourage à trouver leur place sur terre et sans agressivité surtout. Si on continue comme ça, il y aura une révolution mondiale de la jeunesse, fatalement”, prévient-il.

Serge Rezvani au festival d'Avignon 2023 © Radio France - Auriane Guerithault

"Un peu d'océan bleu"

Des questionnements sur notre société en passant par l’avenir de la Planète, Serge Rezvani balaye les dysfonctionnements d’un monde qui se perd. “À nos enfants, ne léguons pas le pire, d’un monde en train de se détruire”, déplore-t-il. “Nous savons très bien que nous sommes sur un radeau en train de couler. Mais peut-être avec ce qu’il reste de la Planète, si on arrivait à en garder un petit bout, ce serait pas mal, suggère-t-il. Et, un peu d’océans bleus.”

Du haut de ses 95 ans, "100 ans moins 5” reprend-il, Serge Rezvani ne vit presque que pour créer, “c’est ce qui me fait vivre, survivre, aborder chaque journée avec la curiosité de ce qui va s’écrire aujourd’hui”.