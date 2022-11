Renaudot 2022 : Simon Liberati récompensé pour "Performance"

Le prix Renaudot a, cette année, été attribué à Simon Liberati , pour Performance paru cet été aux éditions Grasset. Il succède à Amélie Nothomb, lauréate 2021 du prix pour Premier sang (Albin Michel) , dans lequel la Dame au chapeau rendait hommage à son père, décédé lors du premier confinement.

Dans ce roman, son treizième, l'ancien journaliste, se met dans la peau d'un écrivain de 71 ans. Victime d'un AVC, l'homme en panne d'inspiration reçoit une commande inespérée d'une série sur les Rolling Stones. L'apprenti scénariste plonge dans l'écriture et une relation scandaleuse avec Esther, sa belle-fille de 23 ans, anorexique et mélancolique. Dans l'aventure, renaissent de l'abîme du temps des figures mythiques du rock, Marianne Faithfull, Anita Pallenberg ou encore Brian Jones…

"Était-ce donc cela, la vie ? Courir le monde, s'endurcir, se croire à l'abri des terreurs enfantines, le regretter parfois et puis y retomber sans crier gare ?". En livrant un roman sur le temps qui passe, Simon Liberati semble également cristalliser sa propre fascination pour les Stones.

Après l'annonce du prix ce 3 novembre 2022 au restaurant Drouant à Paris, l'équipe de Bienvenue au (book) club a pu recueillir en quelques mots la réaction, la "joie" de Simon Liberati : "C'est une bonne nouvelle pour moi, pour le livre, un des mes livres les plus simples, les plus ouverts. Le livre peut avoir une seconde vie, pour moi c'est une joie, je suis content pour le petit dernier."

Prix Renaudot Essai à Guillaume Durand pour "Déjeunons sur l’herbe"

Le journaliste Guillaume Durand qui remporte le prix Renaudot Essai avec Déjeunons sur l’herbe (Editions Bouquins), un ouvrage à la fois personnel et passionné, consacré à Édouard Manet. L’auteur, dont le père était galeriste, y raconte le génie d’Edouard Manet, un "Hitchcok de la peinture" ayant "inventé l'art moderne", tout en y mêlant des anecdotes personnelles sur son parcours de journaliste et de collectionneur.

Prix Renaudot du livre de poche à Delphine Horvilleur pour "Vivre avec nos morts"

Delphine Horvilleur remporte quant à elle le prix Renaudot poche, pour Vivre avec nos morts paru chez Grasset en mars 2021. Dans ce petit traité de la consolation, la femme rabbin partage ses réflexions sur la façon dont elle accompagne et réconforte, tant que faire se peut, les vivants, ceux qui restent, afin de "transmuer l’inéluctable et d’y trouver un sens".

Invitée de La Grande table idée à l'occasion de la sortie de l'ouvrage , Delphine Horvilleur confiait que ce livre avait été difficile à écrire : "D’habitude j’écris des essais qui me permettent de tenir à distance des éléments d’affect. Mais on ne peut pas parler de la mort simplement dans la sphère théorique, il fallait que j’explore de quelle manière elle nous touche." L'autrice expliquait également comment le livre a été nourri de son expérience de rabbin, ses échanges avec les endeuillés ainsi que son rapport aux textes sacrés :

"Le langage échappe à la mort. Quand on accompagne des endeuillés et qu’on cherche à placer des mots, c’est une façon de dire que la mort n’aura pas le dernier mot, puisque notre langage va échapper à ses ténèbres. Quand on conserve les mots, on fait un peu gagner la vie."