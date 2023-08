Rentrée 2023 de France Culture : découvrez toutes les nouveautés !

Les nouveaux rendez-vous quotidiens

LES MATINS DE FRANCE CULTURE - du lundi au vendredi de 6h30 à 9h

Les Matins de France Culture

Guillaume Erner reprend les commandes d’une matinale renforcée d’une demi-heure , avec de nouveaux rendez-vous et de nouvelles voix. Rendre la planète plus accessible, le monde compréhensible et les idées intelligibles… Les Matins vous informent avec des chercheurs, des créateurs, des acteurs de la société civile, comme du monde culturel.

LES MIDIS DE CULTURE - du lundi au vendredi de 12h à 13h30

Les Midis de Culture

Géraldine Mosna-Savoye et Nicolas Herbeaux forment le nouveau duo énergisant de la mi-journée. Au menu de cette pause culturelle : un débat critique, enthousiaste et acéré, sur toutes les nouveautés culturelles (cinéma, littérature, jeux vidéos, essais, musique, expositions, spectacles vivants), un grand entretien avec une personnalité qui façonne l’air du temps, des idées aux créations artistiques, sans oublier le journal de la rédaction de France Culture à 12h30.

LE BOOK CLUB - du lundi au vendredi de 15h à 16h

Le Book Club

C’est le rendez-vous des amateurs de lecture ! Chaque jour, Marie Richeux reçoit des invités qui nous parlent des livres qu’ils écrivent, qu’ils adaptent, mettent en scène, ainsi que de ceux qu’ils ont lus. Et le vendredi, une personnalité nous ouvre les portes de sa bibliothèque. Une émission participative, à l’antenne et sur les réseaux avec le #BookClubCulture.

LE GRAND TOUR - du lundi au vendredi à 19h50

Le Grand Tour

Marie Sorbier réalise son Grand Tour de France et d’Europe en nous plongeant au cœur des événements culturels : festivals, salons du livre, foires d’art contemporain... Un reportage à retrouver chaque soir dans l’émission Affaires culturelles d’Arnaud Laporte .

Les nouveaux rendez-vous hebdomadaires

La Conversation scientifique : retour à l’antenne de ce rendez-vous consacré à la science et à ses spécialistes. Étienne Klein et ses invités mettent en lumière les savoirs des scientifiques, les questions qu’ils se posent et les moyens mis en œuvre pour trouver des réponses - le vendredi de 16h à 17h

: retour à l’antenne de ce rendez-vous consacré à la science et à ses spécialistes. et ses invités mettent en lumière les savoirs des scientifiques, les questions qu’ils se posent et les moyens mis en œuvre pour trouver des réponses - le vendredi de 16h à 17h Sens politique : nouvelle formule de l’émission politique de France Culture. Astrid de Villaines , cheffe du service politique du HuffPost, reçoit chaque semaine une femme ou un homme politique pour retracer son parcours, sans éluder l’actualité - le samedi de 12h45 à 13h30

: nouvelle formule de l’émission politique de France Culture. , cheffe du service politique du HuffPost, reçoit chaque semaine une femme ou un homme politique pour retracer son parcours, sans éluder l’actualité - le samedi de 12h45 à 13h30 Sciences chrono - Comment la recherche a-t-elle progressé ces dernières décennies ? Antoine Beauchamp déterre une archive scientifique et la confronte aux avancées d’aujourd’hui - le samedi de 16h30 à 17h

- Comment la recherche a-t-elle progressé ces dernières décennies ? déterre une archive scientifique et la confronte aux avancées d’aujourd’hui - le samedi de 16h30 à 17h L’Esprit public - Hervé Gardette revient à l’antenne de France Culture pour orchestrer l’une des émissions historiques de la chaîne. Un plateau d’intellectuels engagés débattent de l’actualité de la semaine - Le dimanche de 11h à 12h.

Les séries inédites

Se souvenir de Sam, une série documentaire France Culture

Deux nouvelles saisons Ils l'ont vécu : "Le coup d’état du général Pinochet - 11 septembre 1973" (en ligne dès le 8 septembre) et "L’assassinat de JFK - 22 novembre 1963" (en ligne dès le 17 novembre). Documentaires de Michel Pomarède, réalisation : Jean-Philippe Navarre. Il y a certaines journées qui ont fait basculer l’histoire du monde. Dans cette série de podcasts, revivez ces grands événements, heure par heure, en archives et avec les témoignages de celles et ceux qui les ont vécus.

Ils l'ont vécu

Fureurs, une série de fiction fantastique, enregistrée en son immersif, de Mehdi Bayad , réalisation : Baptiste Guiton. Dans un futur proche et catastrophique, un jeune homme accepte un poste de gardien, en remplacement du précédent devenu fou. À la lisière de la forêt, pour une durée de 7 jours, il sera le témoin d’événements très étranges. Avec notamment : Baptiste Bouillon, Tiphaine Daviot, Quentin Dolmaire - en ligne dès le 15 septembre

, réalisation : Baptiste Guiton. Dans un futur proche et catastrophique, un jeune homme accepte un poste de gardien, en remplacement du précédent devenu fou. À la lisière de la forêt, pour une durée de 7 jours, il sera le témoin d’événements très étranges. Avec notamment : Baptiste Bouillon, Tiphaine Daviot, Quentin Dolmaire - en ligne dès le 15 septembre Les Aventures de Tintin "Le Secret de la Licorne" - Saison 6 réalisation : Benjamin Abitan. Une coproduction France Culture, Tintinimaginatio et la Comédie-Française Avec l’Orchestre National de France.

Les Aventures de Tintin, saison 6

Les événements de la rentrée

Dictée en gare - un projet SNCF Gares & Connexions et France Culture pour la transmission du savoir et la diffusion des cultures au plus grand nombre. Prochain rendez-vous : Le 27 septembre à Ermont-Eaubonne

Les Rendez-vous de l’histoire : émissions et masterclasses en direct et en public, avec des historiennes et des historiens ainsi que de grandes figures de la recherche et des savoirs. Les 6 et 7 octobre à Blois.

Ouverture de la Maison Gainsbourg 14 rue de Verneuil 75007 Paris Le 20 septembre. Programmation spéciale et documentaire inédit : Rue de Verneuil, de Soundwalk Collective avec Charlotte Gainsbourg pour L’Expérience, réalisé par Céline Ters en son 3D.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des événements de France Culture ici.