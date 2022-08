Rentrée littéraire 2022 : 10 romans sélectionnés par France Culture et l'Obs

Jeudi 1er septembre, Guillaume Erner reçoit dans les Matins de France Culture sa directrice Sandrine Treiner, Arnaud Laporte, producteur d'Affaires culturelles, Jérôme Garcin, rédacteur en chef Culture de l’Obs et Elisabeth Philippe, journaliste. Ils présentent les romans français et étrangers qu'ils ont retenus de cette rentrée littéraire 2022.

La sélection de France Culture

Vivre vite , de Brigitte Giraud (Flammarion)

Revenir au drame, une nouvelle fois, et creuser chaque fait qui y a conduit, en se disant qu’un seul changement aurait mené à une autre issue. Brigitte Giraud signe un tombeau pour Claude, mort en 1999, et nous bouleverse sans tomber dans le pathos.

Le Trésorier-payeur , de Yannick Haenel (Gallimard)

Venu à Béthune exposer dans une ancienne succursale de la Banque de France transformée en centre d’art, Yannick Haenel imagine avec beaucoup de fantaisie la vie d’un jeune banquier philosophe qui veut pénétrer le cœur du système pour comprendre l’économie, cette nouvelle religion qui nous ruine.

Une rétrospective, de Juan Gabriel Vásquez (Seuil)

La rétrospective, c’est celle du cinéaste colombien Sergio Cabrera, le récit de son existence : une vie entre la Chine de la Révolution culturelle et la guérilla colombienne, un roman sans fiction haletant entre destinée individuelle et drame collectif.

GPS , de Lucie Rico (P.O.L)

Bizarrement drôle, doucement effrayant et étrangement mélancolique, ce deuxième roman joue admirablement des codes du thriller. Avec GPS, Lucie Rico ausculte très finement nos addictions numériques et la porosité entre monde réel et monde virtuel.

Elizabeth Finch , de Julian Barnes (Mercure de France)

La mystérieuse Elisabeth Finch fascinait ses étudiants, dont le narrateur. Elle lui a légué ses papiers et une passion intellectuelle pour Julien l’Apostat, qui aurait pu changer le cours de l’histoire. Est-ce une bonne chose de regarder en arrière vers les amours manqués ?

La sélection de l'Obs

Cher connard, de Virginie Despentes (Grasset)

Masculinité toxique, drogues et célébrité : Despentes mixe ces addictions contemporaines dans un roman épistolaire. Des cyber-“Liaisons dangereuses” où Valmont et Merteuil s’appellent Oscar Jayack, écrivain “metooïsé”, et Rebecca Latté, légende du cinéma. Un shoot d’humanité.

Attaquer la terre et le soleil , de Mathieu Belezi (Le Tripode)

Dans l’Algérie des années 1840, Mathieu Belezi, dont c’est le quatrième roman consacré à ce pays, fait entendre la voix d’une femme de colon et celle d’un soldat de l’armée française, qui pille et tue. Une épopée historique et lyrique de la folie humaine.

La Dépendance , de Rachel Cusk (Gallimard)

Dans ce roman, Rachel Cusk, qui a fui l’Angleterre du Brexit pour s’installer à Paris, raconte l’étrange attraction d’une femme de lettres pour un artiste en vogue, qu’elle accueille en résidence dans sa grange aménagée de la campagne anglaise. Fascinant et envoûtant.

Un singe à ma fenêtre , d'Olivia Rosenthal (Verticales)

Partie au Japon enquêter sur les attaques au gaz sarin de 1995, la narratrice se retrouve confrontée à ses propres fantômes. Tissant à son récit les témoignages de victimes indirectes des attentats, Olivia Rosenthal livre un texte d’une pudeur bouleversante.

Quand tu écouteras cette chanson , de Lola Lafon (Stock)

Lola Lafon, née dans une famille juive d’origine roumaine, a passé une nuit dans l’annexe du Musée Anne Frank d’Amsterdam le 18 août 2021. Là même où la jeune fille vécut cachée vingt-cinq mois avant de mourir du typhus, à 16 ans, au camp de concentration de Bergen-Belsen en Allemagne. Un récit poignant.