Rentrée record pour France Culture _ Médiamétrie EAR National Septembre - Octobre 2022

1 717 000 auditeurs quotidiens (+ 141 000 en un an)

Une audience cumulée au plus haut pour une vague sept-oct : 3,1% d’AC (+ 0,2 pt. en un an)

Une part d’audience record, toutes vagues confondues : 3,0% de PDA (+ 0,7 pt. en un an)

Une durée d'écoute en progression de 10 minutes : 106 minutes de DEA

« Les très bons résultats d’audiences de France Culture à l’antenne comme sur le numérique confortent notre exigence éditoriale et notre projet de développement.

L’esprit d’ouverture se traduit, depuis la rentrée 2022, par de nouvelles voix, des programmes de référence, des séquences d’information repensées et des chroniques de décryptage des enjeux contemporains. Convaincus que la culture et la connaissance sont l’affaire de tous, nous maintenons plus que jamais, dans un contexte difficile pour le media radio, le cap engagé : mieux comprendre, ensemble, le monde qui nous entoure. »

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

Meilleure rentrée en audience cumulée pour Les Matins de France Culture

Entre 7h et 9h, le rendez-vous phare de l’antenne de France Culture produit par Guillaume Erner avec la rédaction est écouté chaque matin par 708 000 auditeurs, soit un gain de 39 000 auditeurs en un an (1,3% d’AC ; +0,1 pt. en un an). La matinale égale ainsi son record toutes vagues confondues en PDA avec 2,9%.

Depuis septembre, France Culture a créé le 8h45 et Les Matins accueillent 3 nouvelles chroniques La revue de presse internationale d’Adrien Toffolet, Le Billet politique de Jean Leymarie et Le Journal des Sciences d’Alexandra Delbot.

Records et excellents résultats pour la grille renouvelée de France Culture, du matin au soir, en semaine et le week-end

Records toutes vagues confondues en audience cumulée pour :

Le Cours de l'Histoire par Xavier Mauduit (9h/10h) : 424 000 auditeurs quotidiens (+19% en un an)

Sans Oser le demander par Géraldine Mosna-Savoye (15h/16h) : 204 000 auditeurs quotidiens (+14% en un an)

Le Temps du débat par Emmanuel Laurentin (18h/19h) : 350 000 auditeurs quotidiens (+48% en un an)

Affaires culturelles par Arnaud Laporte (19h/20h) : 234 000 auditeurs quotidiens (+29% en un an)

Résultats très prometteurs pour les nouvelles émissions (en audience cumulée) :

Avec Philosophie par Géraldine Muhlmann (10h/11h) en hausse de 19% en un an

La science, CQFD par Natacha Triou (16h/17h) en hausse de 30% en un an

Le documentaire reste également à de très hauts niveaux (en audience cumulée) :

Les Pieds sur Terre par Sonia Kronlund (13h30/14) en hausse de 15% en un an

LSD, La série documentaire par Perrine Kervran (17h/18h) en hausse de 38% en un an

La progression des audiences de France Culture se fait sur l’ensemble du territoire : à Paris, en Ile-de-France et en région.

Sur le numérique, France Culture est la 2ème radio la plus podcastée