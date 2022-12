Retour à la bougie, art et préhistoire, COP15 et économie de l'armement : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Au programme de cette Session : alors que la guerre se poursuit en Ukraine, que sait-on de la fabrication et du commerce des armes ? Puis, plus près de nous, le cinéma parisien le Grand Rex se refait une beauté, Kaouther Adimi reçoit le prix du Roman des étudiants France Culture-Télérama et les Français paniquent à l'idée d'être privés d'électricité. Nous partons également à la découverte des arts de la préhistoire et enfin, alors que le casting du film Les Amandiers fait polémique, nous nous demandons ce qui est tolérable aujourd'hui dans la création artistique. Bonnes écoutes 🎧 Lola Desmole

Le Zoom de la semaine : à la guerre comme à la guerre

Deux armes antichars à tir d'épaule M72 © AFP - John MACDOUGALL

Cette première semaine de décembre, Xavier Mauduit nous plonge dans l'histoire des stratégies militaires, de César à Clausewitz en passant par Che Guevara et Sun Tzu. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la guerre n'est plus qu'une affaire d'historiens. Depuis neuf mois, au vu des moyens conséquents déployés par les forces russes et ukrainiennes, des questions liées à l'armement se posent à nouveau. Qui sont les pays qui fabriquent et exportent les armes du XXIe siècle ?

⚔️ Armement : les leçons de la guerre en Ukraine

💂🏼‍♂️ Stratèges, une histoire militaire

🔫 L’économie de l'armement

C'est dans l'actu

Ecole maternelle à Paris © Getty - Marc Piasecki

📽️ Au service du service public. Entre perte de sens et rémunérations insuffisantes, comment retrouver le goût du service public ? En ouverture d'une journée spéciale ce vendredi sur le service public , entretien avec le haut fonctionnaire Martin Hirsch et la porte-parole du collectif 'Nos services publics' Lucie Castets. ( L'invité des Matins, 40 minutes )

♻️ Allez COP ! Après la COP27 sur le réchauffement climatique, voici la COP15 sur la biodiversité qui suscite, elle, moins d'intérêt. La biodiversité serait-elle le parent pauvre des négociations internationales sur le climat ? (Cultures Monde, 57 min)

⛪ Laïcité à l'école. Vendredi 9 décembre, nous fêtions la journée nationale de la laïcité. À l'occasion, les interrogations se sont multipliées quant à la forme que prend son enseignement à l'école, et à la formation des enseignants. Des questions importantes à l'heure où les incidents se multiplient dans les établissements. (Être et savoir, 59 min)

📚 À vos plumes ! Kaouther Adimi a remporté le prix du Roman des étudiants France Culture-Télérama 2022. Son roman Au vent mauvais a séduit le jury. Trois de ses membres ont rejoint la table du Book Club pour dialoguer avec la lauréate. (Bienvenue au (Book) Club, 37 min)

Retour aux bougies ?

Deux femmes autour d'une table éclairée par des bougies © Getty

🕯️ Et si nous nous retrouvions sans électricité ? C'est un "scénario extrême" selon le président de la République, mais probable si la consommation des Français ne baisse pas d'au moins 10 %. Le début d'année 2023 pourrait donc se faire à la bougie et sous un plaid. Si cette perspective vous fait peur : commencez, ou continuez, à faire attention à votre consommation et adoptez les "écogestes".

Le risque de coupures d'électricité sème la panique (L'Esprit public, 23 min)

"Ravage" de René Barjavel : comment vivre dans un monde sans électricité ? (Sans oser le demander, 58 min)

Coupures d’électricité : et si c’était la faute des journalistes (L'Humeur du matin, 2 min)

Coupures électriques : sommes-nous devenus fragiles ? (Le Billet politique, 4 min)

Il est temps...

Vous avez 1️⃣3️⃣ minutes

🚗 Vroum vroum. Les navettes autonomes vous font-elles rêver ? Si la réponse est non, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Alors que ces minibus devaient être la révolution technologique de la dernière décennie, les échecs se sont enchaînés. Pourquoi ce flop total ? ( Superfail )

Vous avez 3️⃣0️⃣ minutes

🖼️ Préhist-art. Inspirés de façon directe par leur environnement et notamment par la faune sauvage, les hommes préhistoriques ont voulu laisser une trace de leur passage dans des grottes, des abris sous roche, ou sur des parois de plein air. Mais chaque artiste du paléolithique avait-il son propre style ? ( Carbone 14, le magazine de l'archéologie )

Vous avez 3️⃣8️⃣ minutes

🖋️ Scandale ! Au cœur de l'actualité culturelle se trouve le film Les Amandiers, avec son acteur principal, Sofiane Bennacer, accusé de viol, ainsi que des remises en question des méthodes pédagogiques en vigueur à l’école de théâtre de Nanterre. Au-delà d'un conflit de générations, certaines pratiques sont devenues intolérables dans le champ de l'art comme ailleurs. ( Le Temps du débat )

Vous avez 5️⃣8️⃣ minutes

👩‍💻 Dans un autre monde. Même si un metaverse à proprement parler n'existe pas encore, il y en a néanmoins qui représentent des services en ligne donnant accès à des mondes virtuels. Mais d'un point de vue juridique, que représentent ces espaces infiniment complexes ? ( Esprit de justice )

Et voilà, c'est déjà la fin de cette session. Elle n'a pas été des plus joyeuses, mais à l'approche de Noël, les prochaines devraient l'être davantage… Promis ! En attendant, nous avons soulevé des questions qui sont sûres de pouvoir animer vos prochains débats en terrasse, ou avec ce temps, en intérieur plutôt. De la coupure de courant à la laïcité à l'école en passant par les limites de la création artistique, les sujets sont vastes. En parlant de création artistique, en 1857, Flaubert nous présente Emma Bovary, un personnage complexe, voire... bête ? Voilà donc un autre sujet de conversation pour la semaine à venir. À la prochaine !