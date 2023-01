Retraites, Brésil, cariatide et Lydie Salvayre : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Bonjour à toutes et tous,

Publicité

Au programme de cette Session : les modalités de la réforme des retraites annoncée par Elisabeth Borne et leurs répercussions sur le climat social de ce début d'année, des institutions, symboles de la démocratie brésilienne, prises d'assaut par des militants d'extrême-droite et des musées britanniques sur la sellette pour la gestion de leurs collections. Et pour décrisper ces tensions, une dose d'humour (au vitriol) administrée par Lydie Salvayre, une bande-son électro-pop concoctée par un groupe de personnes autistes et une tranquille partie de pêche… au silure. Bonnes écoutes 🎧 Céline Leclère

Le chiffre de la semaine : 64

L'allongement de la durée du travail a été annoncé. Le gouvernement ira-t-il jusqu'au bout de son projet de réforme du système des retraites ? © AFP - Lionel Bonaventure

La Première ministre Elisabeth Borne a dévoilé mardi 10 janvier le contenu de la réforme du système des retraites portée par le gouvernement. L'occasion de faire le point sur la nature de ces mesures accusées d'accentuer les inégalités, à l'heure où syndicats et partis d'opposition multiplient les appels à la mobilisation pour la journée du 19 janvier.

👴 Retraites. En dehors de la réforme, point de salut ? (L'Invité(e) des Matins, 42 min)

👵 La réforme des retraites est-elle juste ? (Le billet politique, 4 min)

🦥 Pourquoi les Français ne veulent pas travailler plus longtemps ? (L'Invité(e) des Matins, 42 min)

🤯 Système de retraites : quelqu'un a-t-il déjà compris comment ça fonctionne ? (Sans oser le demander, 58 min)

🤓 Histoire de la retraite en France : de l’acquisition d’un droit à la valse des réformes

C'est dans l'actu

Le hall de la Cour suprême brésilienne, endommagé par l'assaut des partisans de l'ex président Jair Bolsonaro le 8 janvier 2022. © Getty - Rafael Vilela / For The Washington Post

✊ Climat d'insurrection. Le 8 janvier, des centaines de partisans de Jair Bolsonaro, battu à l'élection présidentielle d'octobre 2022, ont pris d’assaut trois bâtiments officiels de Brasília, dont le siège du Congrès. Au-delà de la contestation du résultat du scrutin, comment analyser cette tentative d'insurrection ? ( Les Enjeux internationaux , 13 min)

⚕️ Climat de réflexion. Dans le cadre de la consultation citoyenne sur la dépénalisation de l'aide médicale à mourir, citoyens, parlementaires, associations et soignants discutent de la possibilité de faire évoluer la loi sur la fin de vie. ( La Science, CQFD , 58 min)

🇮🇱 Climat tendu. Les provocations d'Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale, sur l'esplanade des Mosquées a créé la polémique. Au-delà de cet incident, le nouveau gouvernement israélien, qui compte plusieurs ministres issus de l'extrême droite sioniste religieuse, inquiète les Palestiniens. ( Le Reportage de la rédaction , 3 min)

📣 Climat de désinformation. L’Iran depuis la mort de Mahsa Amini, l’Afghanistan depuis le retour des talibans, la Russie depuis le début de l’offensive en Ukraine : trois pays où chercheurs et journalistes font l'objet d'intimidations, voire sont arrêtés. Comment continuer à enquêter sur ces régimes ? ( Le Temps du débat , 37 min)

Expositions, restitutions : des musées mis à l'index

Les marbres du Parthénon, pièces phares du British Museum de Londres, dont la Grèce réclame le retour sur son sol depuis quarante ans © Getty - Mike Kemp/In Pictures

Le musée de l'Acropole a laissé un espace vide pour les accueillir. Qui ? Les célèbres marbres qui formaient une frise de 75 mètres sur la façade du Parthénon, actuellement exposés au British Museum et dont la Grèce réclame la restitution depuis quarante ans. L'affaire semblait en bonne voie, quand le veto catégorique émis par Londres a relancé la polémique. Au même moment, un autre musée britannique est mis à l'index pour continuer d'exposer un squelette humain, celui d'un Irlandais du XVIIIe siècle…

🏛️ Frise du Parthénon et cariatide : le NO du gouvernement britannique (15 min)

🦴 L'Irlande réclame la restitution d'un squelette humain exposé en Grande-Bretagne (6 min)

👹Les musées d'Europe face à la question des restitutions des œuvres d'art africain (58 min)

En 2023, connaissez le succès grâce à Lydie Salvayre

L’écrivaine Lydie Salvayre durant l’émission « La Grande Librairie » sur France 5, Paris, le 30 août 2021 © Getty - Eric Fougère

Avec cet "Irréfutable essai de successologie", Lydie Salvayre continue de dénoncer avec une ironie rageuse les injustices de ce monde. Dans une langue qui cogne, mâtinée du "fragnol" de son enfance, cette fille de républicains espagnols exilés, prix Goncourt en 2014 pour Pas pleurer, passe les travers de notre époque au crible de son humour corrosif. Réjouissant.

🗯️ Lydie Salvayre : "L'esprit de sérieux me terrorise "

Il est temps

Sélection Concerts Fiction © Radio France - Kelsey Suleau

Vous avez 6️⃣ heures

🎧Paroles et musiques. Pour le plaisir des petits et des grands, France Culture a sélectionné ses meilleurs concerts-fiction. Ecoutez six adaptations radiophoniques de grands classiques de la littérature - de Peter Pan à Moby Dick en passant par L'Île au trésor - enregistrées live avec des comédiens et l'Orchestre national de France pour la musique. ( Sélection de concerts fiction )

Ok, ok, vous n'avez que 2️⃣9️⃣ minutes

🎣 Monstre des profondeurs. Il est le plus gros poisson d'eau douce d'Europe. Aussi effrayant que fascinant, il peut mesurer jusqu'à 2m70 et peser plus de 100 kilos. Chaque jour, en France, des pêcheurs rêvent de tenir un silure au bout de leur ligne. ( Les Pieds sur terre )

Que 3️⃣7️⃣ minutes ?

🎙️Papotin. Porteurs de troubles du spectre autistique, ils et elles sont aussi musiciens, comédiens ou journalistes. Invités sur les plateaux télé ou à se produire sur les scènes des théâtres, la médiatisation de leur créativité est-elle un moyen efficace de lutter contre les préjugés sur l'autisme ? ( Le Temps du débat )

5️⃣x2️⃣8️⃣ minutes finalement

⚕️ Combattante. Depuis 35 ans, Ghada Hatem lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes. De l'hôpital dionysien où elle a été pour la première fois confrontée à l'excision à la Maison des femmes qu'elle a fondée en 2016, cette gynécologue-obstétricienne raconte ses combats. ( À voix nue )

La Session s'arrête ici. Après l'avoir lue, un douloureux sentiment d'impermanence vous étreint. Entre vent de réforme et vent de révolte, on peut rêver pouvoir s'adosser à des socles solides en cette fin de semaine. Dans ce cas, deux ultimes propositions, de nature opposée : opter résolument pour une immersion dans les mondes virtuels . Ou percer le secret de fabrication du béton romain, qui, lui, a su durer ... Bon week-end !