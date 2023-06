Révoltes, Erdoğan, une ânesse et un "cold case" : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Au programme de cette Session de rattrapage : un périple sur trois continents pour écouter différentes voix qui font - ou ont fait - trembler les conventions, par-delà les frontières. On voyage ensuite jusqu'à Istanbul pour entendre les réactions des militantes féministes à la réélection de Recep Tayyip Erdoğan à la tête de la Turquie. Enfin, retour en France (en bateau, s'il vous plaît) pour une randonnée à dos d'ânesse dans les Cévennes, sur les pas de l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson, le cœur plus léger. Bonnes écoutes 🎧 ! Joséphine Betzer

Le zoom de la semaine : quand souffle l'esprit contestataire

Génération Beatnik lors d'une manifestation pacifique, à San Francisco. © Getty

Pays, mouvement, personnalités : c'est un même élan qui les anime, celui de la redéfinition du regard occidental, qu'il soit sur soi-même ou sur les autres. Pour l'historien camerounais Achille Mbembe comme pour les nouveaux Etats "non-alignés", l'enjeu est de s'affirmer contre l'idée d'un monde régi et normé par les pays du Nord et de défendre la position singulière des territoires du Sud. Pour la romancière québécoise Nelly Arcan et pour les poètes de la Beat Generation, c'est sur le terrain de l'intime que le travail doit être amorcé pour s'affranchir des normes sexistes et du matérialisme. Du XXe au XXIe siècle, retour sur quelques figures que rien ne rassemble en dehors de leur aspiration à l'indépendance.

🌎 Achille Mbembe : penseur monde (À voix nue, 5 x 29 min)

✊🏻 Les nouveaux "non-alignés" (Culture monde, 4 x 57 min)

🍁 "Putain" de Nelly Arcan : pourquoi on la redécouvre quatorze ans après sa mort ? (Sans oser le demander, 58 min)

📣 Une histoire de la Beat Generation (Le Book Club, 40 min)

C'est dans l'actu

Erdogan à la Grande Assemblée de Turquie, à Ankara, le 4 janvier 2023. © AFP - Adem ALTAN

🗳️ Erdo'gagne, mais pas les femmes. Cette semaine a été marquée par la réélection de Recep Tayyip Erdoğan à la tête de la Turquie. Quel présage annonce la pérennisation d'un pouvoir nationaliste qui, depuis le délitement des relations avec l'Union européenne, met en œuvre des politiques hostiles à l'égalité hommes-femmes ? (Journal de 18h, 20 min)

📽️ Quand la chute fait le vainqueur. C'est une Palme d'or qui a récompensé le film de Justine Triet, Anatomie d'une Chute. Explorant l'intimité d'un couple dont le mari a été retrouvé mort, la caméra de la réalisatrice allie le saisissement du polar à l'émotion d'un drame de la vie conjugale. (Affaire critique, 4 min)

🧪 Un problème de méthode. Pourquoi Didier Raoult n'a-t-il pas encore été sanctionné pour son usage non réglementé de l'hydroxychloroquine pendant l'épidémie de Covid 19 ? Guillaume Erner revient sur cette question avec ses invités, mettant en évidence la défaillance des instances régulatrices dans les travaux menés par le médecin. (L'Invité(e) des Matins, 40 min)

🏀 Pivet ou Pivot ? Alors que les tensions autour de la réforme des retraites sont encore vives, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée Nationale, s'est déclarée libre et fidèle au président de la République. Oxymore ou réalité ? Comment anticiper ses décisions alors qu'un débat, contesté par le gouvernement, est prévu le 8 juin ? (Le Billet politique, 4 min)

Hee haw !

âne dans la montagne. © Getty

Quand un Écossais traverse les Cévennes à dos d'ânesse... ça donne un beau récit de voyage ! Le pèlerinage de l'écrivain, parti soigner son cœur plutôt que sa foi, offre la preuve des vertus thérapeutiques d'une nature rude et toujours un peu mystique. Qui sait, peut-être aurez-vous envie, vous aussi, à l'issue de cette écoute, de parcourir le "chemin de Stevenson" ?

➡️ "Voyage avec un âne dans les Cévennes" de Robert Louis Stevenson (Samedi fiction, 57 min)

Il est temps

"Nous, linguistes de France, de Belgique, de Suisse, du Canada, sommes atterrées par l’ampleur de la diffusion d’idées fausses sur la langue française." © Getty - Carol Yepes

Vous avez 9️⃣ min

👅 Reprendre sa langue au chat. Dans cette tribune, Maria Candea prend la parole au nom du collectif des linguistes atterrées pour défendre le droit à l'usage de la langue. Non, la langue ne contredit ni les accents, ni les néologismes, ni les emprunts. Pour elle, refuser ses évolutions, c'est surtout violenter ceux qui la parlent. (Tracts, le podcast)

Vous avez 2️⃣8️⃣ minutes

🧊 Sueurs froides. Une histoire de la résolution inespérée de l'affaire des "disparues l'A6", datant de 1986. L'officier de police judiciaire Raphaël Nedilko nous raconte son enquête, motivée par son goût pour les 'cold case', qui le conduira jusqu'à Jean-Pierre Mura. (Les Pieds sur terre)

Vous avez 4️⃣4️⃣ minutes

💶 Le capital des femmes. Sybille Gollac et Jeanne Puchol racontent leur entreprise commune de démocratisation du savoir en économie avec la parution d'une BD adaptée de leur ouvrage Le Genre du Capital. Sous couvert de dessins, l'enjeu est de taille : démontrer que l'économie dessert structurellement les femmes. (Par les temps qui courent)

Vous avez 4️⃣ x 1️⃣h2️⃣0️⃣

✝️ La Messe est finie. Elisabeth Huppert rencontre dans cette série celles et ceux qui ont quitté les ordres, mais continuent de vivre leur foi dans la vie laïque. Comment comprendre que le rejet puisse aussi faire partie intégrante de la foi ? Des témoignages saisissants d'hommes et de femmes qui confient leur relation toute personnelle à Dieu. (Les Nuits de France Culture)

Et c'est une fin de Session ! En ces jours de printemps presque estivaux, ne serait-ce pas l'occasion de se mettre au vert ? D'ailleurs comment vit-on une installation à la campagne quand on est citadin ? Et comment les ruraux appréhendent-ils ceux qui foulent "leurs" chemins en chaussures de ville ? Autant de questions que vous pourrez vous poser, allongé sous le tilleul, à vous plaindre des insectes qui vous grimpent sur les mollets. Très bon week-end au soleil et à la semaine prochaine ! ☀️