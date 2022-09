Richard Wallace et ses fontaines, le mystérieux "bienfaiteur de Paris"

Une couleur, le vert, quatre cariatides pour autant de saisons - la simplicité (le printemps), la charité (l'été), la sobriété (l'automne) et la bonté (l'hiver) - et surtout de l'eau potable gratuite ! Les fontaines Wallace animent Paris depuis le 30 juillet 1872 sur le boulevard de la Villette. Aujourd'hui, elles sont encore 108 dans la capitale, dont quelques-unes en couleurs, après avoir perdu leurs gobelets en fer étamé pour des raisons d'hygiène. Le musée Carnavalet vient d'en accueillir une, ainsi qu' un colloque à leur sujet, et une exposition leur est consacrée à partir de ce samedi sur les Champs-Élysées (jusqu'au 9 octobre), avec ce week-end des travaux d’art plastique d’élèves d'écoles élémentaires parisiennes et des pistes créatives d’étudiants de l’École Boulle.

Réalisés par le sculpteur mort dans la misère Charles-Auguste Lebourg , ces petits édicules emblématiques déclinés en différentes versions ont été conçus par leur instigateur et premier financier : le philanthrope britannique, grand collectionneur d'art et francophile Richard Wallace.

Un richissime héritier contesté

Il reste son nom aux fontaines qu’apprécient tant les Parisiens et les touristes, sa collection d’exception à Londres , en particulier d'art français, et ses dons qui ont permis par exemple la construction de l’hôpital britannique de Levallois . La générosité de Richard Wallace pendant la guerre franco-allemande ou la Commune de Paris lui a aussi fait gagner dans les journaux d'alors les surnoms de "bienfaiteur de Paris" ou de "providence des pauvres".

Mais qui était vraiment cet homme discret qui devint aussi membre du Parlement britannique et fréquenta dans les salons littéraires parisiens les grands artistes de son époque comme Flaubert, Delacroix ou Baudelaire ? L’histoire "officielle" le considère comme le fils, souvent admis illégitime, de Richard Seymour-Conway, 4e marquis d'Hertford (Lord Hertford), un immense collectionneur d'art et francophile anglais qui vécut notamment au château de Bagatelle. Sans jamais être reconnu par son père, Richard Wallace fut son secrétaire et a développé sa collection, avant d’hériter de sa fortune.

Série "Les bienfaiteurs de l'Humanité" des chocolats français Guérin-Boutron : Richard Wallace.

En 2009, dans un roman intitulé La fortune de Richard Wallace (Lattès), l’historienne de l’art Lydie Perreau remet en cause cette version. Tout en précisant que "deux biographes anglais ont tenté, au siècle dernier, de percer à jour cette énigme sans parvenir à effacer tous les doutes engendrés par cette histoire". Descendante de la filleule de Lord Hertford, elle avance dans les annexes de son livre comment, "par la vertu d’un bref codicille dans un testament, dans un tiroir de la chambre du défunt, l’intégralité des biens" est revenu à un Wallace surendetté. Et de montrer, archives inédites à l’appui, que Wallace s’est fait passer pour le fils du marquis qui était stérile , ce que ses proches ignoraient. Le 25 août 1870, à la mort de Lord Hertford, Richard Wallace aurait ainsi profité des troubles de la guerre franco-allemande pour s'attribuer le patrimoine assemblé par plusieurs générations d’une illustre famille de l’aristocratie britannique .

"Des fontaines à boire et à voir"

L’histoire des fontaines Wallace paraît moins mystérieuse, même si l’on se demande si ce geste n’est que pur altruisme, culpabilité de bénéficier d’une telle fortune ou volonté d'expier l’avarice de Lord Hertford. Autre piste : la lutte contre l’ivresse publique. Certaines fontaines font face à des marchands de vin et Richard Wallace a fait partie de deux associations françaises de prévention. Mais selon la spécialiste du mouvement antialcoolique en France Victoria Afanasyeva (Centre d’histoire du XIXe siècle, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), cette raison n’a pas été déterminante.

Les quatre cariatides de la fontaine Wallace de la place Moussa-et-Odette-Abadi (Paris 12e). - Wikimedia Commons

Après la Commune, Paris est quoi qu'il en soit dévasté, certains mangent du rat, les aqueducs qui alimentent en eau la capitale sont en grande partie détruits et l’on craint une surconsommation d’alcool, en particulier de vin, souvent moins cher que l'eau.

Le riche philanthrope britannique s’inspire alors des fontaines à boire de Londres, des drinking fountains apparues outre-Manche en 1859. Il offre à la ville dans laquelle il a grandi 50 de ces édicules qui seront "placés dans des lieux de passage très fréquentés comme les boulevards extérieurs et intérieurs, mais aussi à proximité des gares", explique Coline Lorang dans Les fontaines Wallace (1872-2012) : hygiène, esthétique et patrimoine . "Des fontaines à boire et à voir" détaille celle qui précise l'existence de deux modèles : le plus connu, avec ses cariatides, également installé dans différentes villes de province, et un autre, en applique, dont il ne reste aujourd'hui qu'un exemplaire à Paris, près du jardin des Plantes, et six au Jardin Botanique de Rio de Janeiro. De quoi offrir de l'eau potable, en particulier aux ouvriers et participer des loisirs et des promenades familiales. "La fontaine Wallace la plus célèbre au XIXe siècle semble être celle des Champs-Élysées, comme le rapportent les guides touristiques." précise Coline Lorang.

Richard Wallace en fontaine Wallace dans une caricature de Georges Lafosse (1873). Fontaine Wallace à Paris en 1911. Et gobelet à chaînette photographié en 1932

Ces fontaines en fonte dessinées par Wallace lui-même sont ensuite réalisées par le sculpteur Charles-Auguste Lebourg. Le financier y a glissé son amour de l'art avec ces cariatides d'inspiration antique, apparues aussi sur les façades des immeubles parisiens entre 1860 et 1870, les critiques saluant une réussite esthétique. Ornées de motifs végétaux, de tritons et de dauphins, ces édicules devront adopter le vert choisi par la ville pour donner des airs de nature à une cité bouleversée par son nouveau visage haussmannien. D'ailleurs, ajoute Coline Lorang, "la ville décide de les installer dans l'alignement des arbres, pour ne pas gêner la circulation et les intégrer dans le décor végétal des grandes avenues".

Moins de trente ans après l'apparition des fontaines, elles entreront dans les collections de la Bnf grâce à des photos, qui serviront à des cartes postales emblématiques de Paris. En 1952, pour des raisons d'hygiène, elles perdront leurs deux gobelets en fer étamé retenus par des chaînettes fixées aux boucles formées par les trompes des têtes d'éléphants toujours visibles sous le socle. Et en 1961, elles ne sont plus que 62.

Mais elles ont retrouvé depuis la fin des années 80 leur éclat de symbole de la ville lumière. Et chantée par Brassens ou présente dans des textes d'Allais ou de Bruant, la fontaine Wallace vient d’entrer au musée Carnavalet , et certaines vont gagner un brumisateur. Avec depuis peu une nouvelle grande soeur : le mât source , adapté aux enfants et aux personnes à mobilité réduite.

Fontaine bleue à Belleville, exemplaire à colonnettes rue de Rémusat, dans le 16e arrondissement, et le modèle en applique de la rue Geoffroy Saint-Hilaire. - Getty / Sirène-Com, CC-BY-SA-3.0 / Marie-Lan Nguyen

À noter que du 11 octobre au 30 novembre, l’exposition "Les 150 ans des fontaines Wallace" sera présentée au Pavillon de l’eau