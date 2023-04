Rintintin, première star du studio Warner, était français

Vous connaissez le logo de la Warner Bros, mais savez-vous que la première star de cette société de production américaine était un chien français, il y a un siècle ?

Avant de connaître une carrière internationale à Hollywood, Rintintin est né en Meurthe-et-Moselle, sur le front de la Grande Guerre. En 1918, Lee Duncan, un caporal américain effectue une patrouille dans le village de Flirey, récemment repris aux Allemands. Dans un chenil détruit par les bombardements, il découvre une portée de bergers allemands. L’officier adopte alors deux chiots qu'il baptise Nénette et Rintintin, en référence à des petites poupées en laine utilisées comme porte-bonheurs.

Les deux chiens deviennent vite des mascottes de la compagnie. Et après l’Armistice, Lee Duncan décide de les ramener avec lui en Californie. Malheureusement, Nénette ne survit pas au voyage. Rintintin, lui, est dressé et présenté à des concours canins à travers les Etats-Unis, au cours desquels il fait preuve d’une adresse et d’une agilité hors du commun, parvenant à sauter à plus de 3 mètres de haut.

Repéré par un producteur de cinéma, Rintintin se voit offrir un premier rôle en 1922. Guidé sur le plateau par la voix de son maître, le chien se révèle un acteur doué et obéissant, et avec lui, la première prise est souvent la bonne.

Star d'un jeune studio en difficulté

A la même époque, Warner Bros, un jeune studio créé en 1923 par plusieurs frères immigrés polonais, peine à décoller.

Jack Warner perçoit vite le potentiel de Rintintin et propose à son maître un contrat d’exclusivité. Jean-Michel Derex, auteur de Rintintin, La véritable histoire de Rintintin - De Verdun à Hollywood (Pierre de Taillac, 2017) raconte que "les frères Warner vont surnommer le chien “The Mortgage Lifter”, du nom d’une tomate commercialisée à l’époque et qui était dotée d'une très forte productivité. Si on voulait faire une traduction, ça serait quelque chose comme "pompe à fric” aujourd'hui !"

Rintintin enchaîne plus d’une trentaine de films et connaît les privilèges d’une star, voiture avec chauffeur, loge et salaire de 1000 dollars par semaine, l’équivalent de 17 000 dollars aujourd'hui. Mais à l’époque, aucune réflexion n’est engagée sur les conditions de vie des animaux sur les tournages, et les cas de maltraitance animale sont fréquents dans l’industrie du cinéma.nLe studio capitalise sur le succès et l'image de Rintintin. Le berger allemand reçoit des milliers de lettres, auxquelles les studios répondent par un portrait du chien dédicacé. Il est même l’un des rares animaux à obtenir une étoile au Hollywood Boulevard avec la chienne Lassie, et Strongheart, contemporain de Rintintin, et victime d'un accident sur un tournage. Mais en 1927, le studio Warner Bros. sort Le Chanteur de jazz, le tout premier film parlant, ouvrant une nouvelle voie au cinéma, et reléguant Rintintin et ses exploits à des petites productions à la chaîne.

Une lignée illustre

"Le dernier film de Rintintin sort en 1931, un an avant sa mort. En 1932, Lee Duncan ramenène sa dépouille en France et le fait enterrer au cimetière pour chiens à Asnières, en région parisienne" rappelle Jean-Michel Derex.

Lee Duncan a assuré une progéniture à sa mascotte, avec de multiples descendants qui vont à leur tour connaître la gloire à l’écran comme Rintintin Junior ou Rintintin IV. S’il incarne le compagnon idéal et loyal, Rintintin est aussi parodié dans Lucky Luke avec Rantanplan, archétype du chien stupide et fainéant.