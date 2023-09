Riton la manivelle, un des derniers chanteurs publics de Paris

Le personnage fait partie des meubles au “Vieux Belleville”, un restaurant dont il a fait son QG hebdomadaire. Moustaches blanches fournies, casquette d’ouvrier, bretelles ornées de marteaux, voix aussi robuste que sa silhouette : comme tous les jeudis depuis 30 ans, Riton la manivelle a monté son orgue de Barbarie, instrument dont la manivelle lui vaut son nom de scène, au milieu de la salle. Comédien toute sa vie, Luc-Antoine Salmont, de son vrai nom, arpente depuis des décennies ses quartiers de prédilection , les anciens faubourgs parisiens : Belleville, Ménilmontant, les Buttes-Chaumont.

Édith Piaf, Charles Trénet et chansons anarchistes

Son répertoire, compilé dans le livret de “chansons à moustaches” qu’il distribue à son assistance, balaye la chanson populaire : Édith Piaf, Charles Trénet, Marie Dubas, Georges Brassens… “Des chanteurs à voix qu’on connaît sans savoir qu’on les connaît. Alors moi, je ravive les souvenirs !” Mais son domaine de prédilection, c’est la chanson politique du 19ᵉ siècle, “parce que c'est l'âge d'or de la chanson politique, entre 1815, la fin de Napoléon, et la guerre de 1914”. Un siècle, explique Riton, marqué par un éveil de la conscience sociale, de nombreux mouvements sociaux, la structuration du prolétariat, l’invention des syndicats… Et des chansons aux relents révolutionnaires, anarchistes ou communistes, surannés, mais intemporels. "Ces chansons d'avant, explique Riton, c'est pas pour dire que le passé était mieux que le présent. C'est bien pour dire le contraire : aujourd'hui ce qu'on a chanté, on pourra le chanter demain et avec les mêmes espoirs.”