Romanin, Jean Moulin derrière le pinceau

Jean Moulin est un personnage parfait pour les biographes, assure l'un d'eux dans la Grande traversée consacrée au résistant : héros de la Seconde Guerre mondiale panthéonisé, sa personnalité, pourtant, garde un certain mystère. Comment mieux connaître le chef de l'armée des ombres ? En jetant un coup d'œil à ses carnets. Pas ses journaux, mais ses croquis. Chef de réseau de la Résistance, haut fonctionnaire, Jean Moulin était aussi un artiste et un esthète. Capable d'exercer son talent dans l'aquarelle comme dans la caricature, ce dessinateur autodidacte - qui signait du pseudonyme de "Romanin" - nourrissait également un goût pour l'art moderne, qu'il collectionnait. "Ses dessins sont le véritable journal codé de Jean Moulin, soutient Christine Levisse-Touzé, historienne et présidente du conseil scientifique du musée de l’Ordre de la Libération . Le rire y côtoie le triste, avec un sens de l'humour extrêmement vif, mais aussi des tableaux plus dramatiques. Il est éclectique, surprenant et passionné".

Une lointaine vocation : le préfet qui dessinait

"Enfant, Jean n’était vraiment sage que lorsqu’il avait un crayon à la main. Il était très doué", témoigne sa sœur, Laure Moulin . Croquant ses professeurs dans les marges de ses cahiers, Jean Moulin fait preuve de grandes "prédispositions artistiques". Avant même d'être mobilisé en février 1918, la guerre s'affirme comme l'un des thèmes importants de ses dessins : entre des caricatures de Guillaume II ou de Ferdinand de Bulgarie, il représente des poilus le corps plié dans les tranchées. À seulement 16 ans, Jean Moulin voit l'un de ses dessins publiés dans la presse. "C'est un dessin humoristique représentant une scène avec des enfants, décrit l'historienne Bénédicte Vergez-Chaignon sur France Culture . La ligne est claire, le style est très inspiré de Francisque Poulbot [célèbre pour ses illustrations de titis parisiens]. Un des petits garçons dit à l'autre : 'Dis donc, pourquoi tu parles plus à Totor ?' Réponse : 'Penses-tu ? Paraît qu'il a un cousin germain !'".

Démobilisé, le jeune homme reprend ses études de droit, son poste à la préfecture de Montpellier et… ses crayons. Ses talents sont mis à contribution dans les journaux estudiantins. En 1921, Jean Moulin remporte le concours d'affiches du Congrès national des Étudiants. On peut y voir un héraut d'armes tout de rouge vêtu, accompagné d'une gente dame en bleu, présentant un fanion aux armes de Montpellier. Le dernier dessin signé "Jean Moulin".

"Jean Moulin voulait suivre une carrière artistique, explique Christine Levisse-Touzé, dans la Grande traversée qui lui est dédié . Mais une carrière de ce type est incertaine, et le jeune homme a à cœur de ne pas blesser ses parents. Il commence sa carrière préfectorale et se pique au jeu parce que lui qui y est entré sans réelle vocation, il est reconnu rapidement par ses supérieurs", y compris par ceux qui ne partagent pas ses idées de gauche.

Romanin, artiste et collectionneur

Reproduction du dessin daté de 1930 de Jean Moulin, intitule "Boîte de nuit" et signé sous le pseudonyme de Romanin. © AFP - REPRO / CLAUDE PARIS

Nommé sous-préfet à Albertville en 1925, le plus jeune de France, puis, en 1937, préfet de l'Aveyron (toujours le plus jeune du pays), Jean Moulin décide de séparer le fonctionnaire de la République du créateur. Il signe désormais ses œuvres du nom de Romanin. Un hommage au nom du château médiéval ancré sur les hauteurs des Alpilles, près de Saint-Rémy-de-Provence, où il aimait se rendre à vélo, enfant. Un écho, aussi, au romarin, cette plante méditerranéenne, souligne sa sœur Laure … Ainsi Jean Moulin cloisonne-t-il son existence comme il le fera pendant la guerre, explique l'historien Thomas Rabino :

"Il y avait, d'un côté, le jeune haut fonctionnaire brillant et, de l'autre, l'artiste, que ses amis appellent Romanin et qui savent que celui qui caricature le ministre de l'Intérieur est un haut fonctionnaire sous ses ordres… Donc Moulin avait aussi un esprit espiègle et un humour qui remontaient à son enfance."

Représentant des scènes de la vie quotidienne et mondaine, ses caricatures s'affichent dans les journaux, de la presse locale à la presse nationale. Des dessins satiriques publiés dans Le Rire, Gringoire, Le Carnet de la Semaine, Ric et Rac ou Candide… "Des revues qui, parfois, peuvent nous surprendre, commente François Berriot, vice-président de l’Association nationale des Amis de Jean Moulin . Des revues d'extrême droite, ou, si elles ne le sont pas encore à ce moment-là, ne sont pas particulièrement à gauche. On est loin de la caricature révolutionnaire… On est un peu surpris, mais c'est la loi du genre. C'est ce qui faisait plaisir au public à l'époque, enfin à un certain public".

Dessinateur satirique à ses heures, Jean Moulin va aussi s'intéresser aux arts de son temps : la peinture moderne, les avant-gardes. C'est auprès d'un certain Jean Saint-Paul, artiste et fils d'un conseiller préfectoral, que le haut fonctionnaire rencontre les grands noms de la peinture de l'époque comme Othon Friesz, Suzanne Valadon ou Chaïm Soutine. Au cours de ses déplacements à la capitale, Jean Moulin se familiarise avec les artistes qui peuplent Montparnasse dans les années 1930. Dans les galeries, les ateliers, mais aussi les cafés, comme la Coupole ou le Dôme, il côtoie de nouveaux personnages qui viennent servir de modèle à ses caricatures : des artistes en quête de gloire, d'autres, déjà renommés, comme le peintre japonais Foujita , l'une des figures de l'École de Paris. "Lui, au moins, il a la veine de ressembler à Foujita, il peut se faire inviter de temps en temps par les Américains…", peut-on lire en légende de l' un de ses dessins satiriques intitulé "Les faméliques de Montparnasse" , publié dans Le Rire.

Armor, une œuvre plus sombre

Illustration de Armor - La pastorale de Conlie - Gravure à l'eau forte de Jean Moulin - Collection familiale

Nourrie par ce contact artistique, l'œuvre de Jean Moulin prend une autre dimension lorsqu'il pose ses valises en Bretagne, à la sous-préfecture de Châteaulin, près de Quimper. Plus sombre sur le plan esthétique, elle se montre aussi plus diversifiée dans ses médiums, puisque l'aquarelliste s'essaye à la gravure, l'eau-forte ou même à la faïencerie.

Au bout du monde, le sous-préfet rencontre d'autres artistes, notamment des poètes comme Saint-Pol Roux, le Provençal, mais aussi Max Jacob , l'avant-gardiste au vers libre avec lequel il se lie d'amitié. Sur un plan plus spirituel, il rencontre aussi Tristan Corbière, poète morlaisien mort en 1875, à seulement 29 ans, dans le dénuement le plus total. C'est à Verlaine qu'il doit d'être relativement sorti de l'ombre, ce dernier ayant été frappé par la beauté de l'unique recueil de Corbière, Les Amours Jaunes (1873).

Touché par son écriture et séduit par la mythologie celtique à laquelle Corbière rend hommage, Romanin entreprend de mettre en images l'une de ses séries de poèmes, Armor. Mettant de côté les traits souples et clairs par lesquels il croquait ses contemporains, le dessinateur se livre à un exercice nouveau, plus intimiste. Avec ces poèmes, il visite des contrées plus sombres : la gravité des processions du grand pardon de Sainte-Anne-la-Palud, dans le Finistère, ou les corps des soldats bretons massacrés dans le camp militaire de Conlie dans la Sarthe, lors de la guerre de 1870. C'est également un exercice plus technique : Romanin quitte le papier pour la plaque de métal, réalisant ces illustrations par la technique de l'eau-forte.

L'ouvrage illustré paraît en 1935, tiré à 150 précieux exemplaires. Les eaux-fortes originales, saisissantes, seront elles exposées au Salon d'Automne, au Grand Palais la même année. "Romanin traduit parfaitement certains états d'hallucination, avec un trait nourri de réalisme marin et terrien", commente le critique d'art André Salmon dans le journal Gringoire . Violents et tourmentés comme des entailles, les tracés de l'artiste expriment avec force la dimension tragique des scènes de Tristan Corbière. Finies les lumières des cafés parisiens, l'atmosphère est pour le moins morbide. La première gravure, illustration du poème Paysage mauvais, est un portrait de l'Ankou, personnification de la mort dans la mythologie bretonne, triomphant au milieu de plantes aux contours monstrueux. Une autre, intitulée Cris d'aveugle, montre un Christ squelettique et agonisant, escorté par trois corbeaux...

La dernière planche illustre le poème La Pastorale de Conlie (image ci-dessus). Elle donne à voir la fosse commune de ce bourg de la Sarthe, où de jeunes recrues mobilisées pour poursuivre la guerre contre les Prussiens, ont été massacrées. Romanin dessine des corps nus, décharnés, entassés les uns sur les autres au creux d'un charnier terreux. Au-dessus d'eux, pour tout ciel, un cimetière de croix de bois. Jean Moulin aurait-il eu ici une sorte de vision prémonitoire des camps de la mort que l'on découvrira quelques années plus tard, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, conflit dont il sera l'un des héros ? À la vue de cette scène effroyable, nombre de commentateurs se feront, après la Libération, cette réflexion.

"C'est un dessin macabre et violent, commente Bénédicte Vergez-Chaignon . Je pense qu'à ce moment-là, Jean Moulin a des yeux pour voir. Et il sait très bien que depuis que l'arrivée au pouvoir d'Hitler en Allemagne, la guerre peut resurgir". Les temps sont menaçants en Europe. Cette soudaine noirceur qui s'empare des œuvres de Jean Moulin, François Berriot la relie aussi à des souvenirs traumatisants, comme la mort de son frère cadet en 1907, et ou le fait d'avoir vu dans sa jeunesse des gueules cassées de la Grande Guerre .

Face à la montée du nazisme et à la perspective d'une nouvelle guerre, Moulin renonce à Romanin. Les vers de Corbière accompagnent encore le résistant, qui les utilisera comme une clef de ses messages codés, témoigne Daniel Cordier dans Jean Moulin, l’inconnu du Panthéon, une ambition pour la République (J. C Lattès, 1989). Jean Moulin fera néanmoins revivre son double artistique, en 1942, en ouvrant une galerie d’art moderne à Nice, la galerie… Romanin.

