Rose Valland, la résistante qui sauvait des œuvres d'art

Derrière ses lunettes, la conservatrice du musée du Jeu de Paume, Rose Valland est une résistante héroïque et cache un courage hors du commun. Pendant toute l'Occupation, au risque de sa vie et à la barbe des nazis, elle espionne et liste les œuvres spoliées aux familles juives qui transitent par son musée avant de partir pour l'Allemagne.

Dans le sous-sol du musée, elle met aussi à l'abri 524 peintures et 92 sculptures qui ne seront jamais découvertes par les nazis. En août 1944, sur ordre de Göring, cinq wagons de train sont affrétés pour transporter des caisses remplies d'œuvres d'art moderne entreposées au Jeu de Paume. L'acheminement de ce train est stoppé grâce à l'action des cheminots de la Résistance. Ils ont agi grâce aux informations données par Rose Valland.

Comme la résistante le racontait en 1961, Hitler avait proclamé que "les biens des collections nationales, les biens des collections privées, devaient être sous son contrôle". Selon elle, ces confiscations vidaient presque la totalité des musées français.

"Rose Valland, héroïne de l'ombre"

