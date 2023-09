Rugby, contrôle de la jeunesse, cancer et bug informatique : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter , et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Au programme de cette Session de rattrapage : France Culture se joint à la mêlée de la Coupe du monde de rugby , en y ajoutant sa "touche", explore les territoires foulés par un reporter à la houppette imperturbable, et donne la parole à des professeures qui ont choisi de quitter l'école. Enfin, dans notre série documentaire de la semaine, on se pose une question délicate : et si, un jour, on ne mourait plus du cancer ? Bonnes écoutes 🎧 Pauline Petit

Le zoom de la semaine : un monde qui tourne ovale

Etat des lieux de la géographie du rugby, huit jours avant le début de la Coupe du monde à XV. © Getty - Edwin Leung

🏉 Sur France Culture, on parle plus souvent d'essais littéraires que d'essais à coups de ballon ovale. Et pourtant, cette semaine, on est entré dans la mêlée, histoire de participer, nous aussi, à cette Coupe du monde … mais à notre façon. En se demandant comment, sur le terrain, on peut mener des actions écologiques , ou en étudiant la géopolitique d'une compétition "pas si mondiale que ça" ... En écoutant aussi la voix de Daniel Herrero , qui sait si bien expliquer l'esprit d'un sport solidaire où, "quand tu as le ballon dans les mains", tu n'as qu'à avancer, car tous les partenaires sont "derrière toi pour que tu n'aies jamais (...) peur". Une règle contre-intuitive qu'un autre essayiste et poète, Pierre Alféri , décrivait comme "une loi, la plus élégante dans les jeux d’équipe, qui veut qu’une passe toujours se fasse vers l’arrière, échange d’un avantage contre un handicap".

Géographie du rugby ( Géographie à la carte, 58 min )

Daniel Herrero, le poète de l’Ovalie ( À voix nue, 5 x 30 min )

Quand le rugby s’engage pour la planète ( De cause à effets, le magazine de l'environnement, 58 min )

Vie et petite mort du rugby ( LSD, La Série documentaire, 2 x 28 min )

C'est dans l'actu

70 000 bénévoles et 142 millions de repas distribués - les Restos du cœur pourraient, malgré une mobilisation importante, devoir fermer d'ici trois ans. © AFP - Nicolas TUCAT

♥️ À votre bon cœur… 15 millions d'euros : c'est la somme que le gouvernement va débloquer pour aider les Restos du cœur à sortir de l'impasse financière. Pourquoi les associations d'aides alimentaires sont-elles en difficulté ? ( La Question du jour, 8 min )

🪖 Wagner terroriste. Le groupe paramilitaire Wagner a été classé "organisation terroriste" au Royaume-Uni, peu après la mort d'Evgueni Prigojine. Une décision qui signifie que le groupe ne s'éteint pas avec ses chefs et que ses actions, notamment en Afrique, sont surveillées. ( Les Enjeux internationaux, 11 min )

🔬Controverse scientifique. C'est une publication de la revue Science qui fait grand bruit. Elle expose la chute spectaculaire de la population de nos ancêtres il y a près de 900 000 ans, qui se serait drastiquement réduite jusqu'à atteindre 1 280 individus seulement. Mais la méthode et l'interprétation de cette étude posent question. ( Avec Sciences, 4 min )

🤙Yo tout l'monde, c'est Macron. Pour la rentrée, l'exécutif s'offre une communication tous azimuts. Et c'est sur la chaîne YouTube d'Hugo Décrypte, plus de 5 millions d'abonné.e.s au compteur, que s'est invité Emmanuel Macron pour parler des "sujets qui concernent les jeunes"... Qu'en retenir ? ( Un monde connecté, 3 min )

Sous le signe du cancer

Cancer : la nouvelle ère Pour LSD, Rémi Dybowski Douat s’attaque au cancer. © Radio France

Maladie commune, le cancer continue de renvoyer à un imaginaire tragique, relayé notamment par celles et ceux qui n’en sont pas atteints. Au-delà de la pathologie et des idées reçues qui l'entourent, c’est au quotidien des personnes qui en sont victimes que s’intéresse cette série documentaire. Avec sensibilité, elle met en lumière le lien, salutaire ou non, des malades avec le personnel soignant qui l’accompagne, la souffrance vécue et les obstacles rencontrés, mais aussi sur l’espoir que suscitent les progrès de la recherche médicale.

🧑‍⚕️ Cancer, la nouvelle ère ( LSD, La Série documentaire, 4 x 57 min )

Il est temps

Quand un insecte s'immisce dans l'ordinateur, le bug n'est pas loin. © Getty - Steven Puetzer

Vous avez 3️⃣ minutes

🐞Bug mite-ique. Un "bug", c’est un insecte en anglais. Mais c’est aussi ce problème technique qui bloque vos ordinateurs, vous rend fou de rage ou vous déboussole. Pourquoi cette polysémie ? Car en 1947, ce fut la rencontre du bug et de l’insecte, quand une mite s’immisça au cœur des relais électriques de l’un des premiers ordinateurs à voir le jour… ( Le biais d’Aurélie Jean )

Vous avez 3️⃣0️⃣ minutes

👩‍🏫Pr-off. Elles avaient la vocation, et pourtant, elles ont démissionné de leur poste d'enseignante. Isabelle et Elda partagent leur soulagement. De leurs années de professorat, elles retiennent surtout le stress et l'aliénation d'un travail qui se fait de plus en plus "à la chaîne". ( Les Pieds sur terre )

Vous avez 4️⃣x5️⃣8️⃣ minutes

👮‍♀️En rang par deux ! On l’oublie parfois, mais l'histoire n'est pas seulement celle des grandes personnes : elle est aussi celle des plus jeunes. Cette semaine, le Cours de l'histoire s'intéresse aux mutations des rapports entre les adultes et une jeunesse, vivace, qu'il faut éduquer... et surtout maîtriser. ( Le Cours de l’histoire )

Vous avez 5️⃣8️⃣ minutes

😛No future. Le graffiti : "pollution visuelle" pour ses détracteurs, véritable pratique artistique qui habille et colore les murs de la ville pour ses adeptes. Mais le paradoxe s'étend jusque dans ce balancement permanent du tag entre légalité et illégalité, institutionnalisation et marginalité, esthétisme et provocation ... Une vraie bombe (de peinture) au milieu des arts canoniques ! ( Esprit de justice )

