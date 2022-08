RuPaul, la drag-queen qui a conquis le monde

Avec son show de drag queens, RuPaul a conquis le monde a révolutionné la télévision et a bouleversé les représentations de la culture drag et LGBT.

Clémence Trü, drag queen parisienne : "Des drag queen à la télé, à part dans des films avec des rôles un peu caricaturaux, on n’en voyait jamais…"

Publicité

Drag queen la plus connue du monde, RuPaul a son étoile sur le Walk of Fame, son show est couronné d’Emmy Awards et a été adapté au Chili, en Thaïlande, au Royaume-Uni...

RuPaul Andre Charles est né à San Diego en 1960. Après des petits boulots, il commence à se produire comme drag queen dans les années 1980.

Il acquiert une grande notoriété dans le milieu de la nuit, au point d'être élu “reine de Manhattan”. La drag queen noire d’1m92 s’illustre dans le cinéma indépendant et sort le tube Supermodel en 1993. Il est aussi la première drag égérie d’une marque de cosmétique (M.A.C.).

Déguisement, punchlines et playback

En 2009, il lance la "RuPaul’s Drag Race", émission de téléréalité qui parodie les courses de dragsters. À chaque saison, un jury élit la drag queen de l’année entre plusieurs candidates à coup de performances, de concours de déguisement, de punchlines et de playbacks.

Mais derrière les paillettes, RuPaul met en valeur les parcours individuels, souvent difficiles et précaires des drag queens.

Clémence Trü : "La "RuPaul’s Drag Race" est aussi porteuse de messages liés à la communauté LGBTQI+. Des messages concernant l'acceptation, les difficultés qu’on peut rencontrer quand on est queer, le rejet, la séparation avec sa famille, le 'bullying' à l’école mais aussi les problèmes spécifiques liés au milieu de la nuit comme l’alcoolisme ou la consommation de drogue."

L’émission contribue à normaliser la culture drag, jusque-là réservée à l’underground des “ballrooms” (compétitions de danses dans la culture LGBT). RuPaul apporte aussi une touche et “ flower power ” à la culture drag.

À lire aussi : Drag queen, une culture grand public? Écouter plus tard écouter 3 min

Clémence Trü : "Quand on regarde ‘Paris is burning’, il y a une culture du shade “de la pique verbale” toujours avec bienveillance mais qui appuie là où ça fait mal. Quand on regarde RuPaul au fil des saisons, il y a cette volonté chez lui de remettre l’amour et la sororité fraternité sur le devant de la scène. Cet amour de soi et cet amour entre soi c’est aussi un peu la base de la réussite du show. Qui repose sur des good vibes. Les gens regardent ça, et ils sont touchés, là où d’autres émissions de téléréalité jouent plus sur le drama et le fight et finalement durent moins longtemps…"

D’abord pensée pour un public LGBT, l’émission est diffusée sur Netflix dès la fin des années 2010 (2019 en France) et gagne une notoriété internationale inouïe.

Clémence Trü : "Au départ, l'émission appartenait vraiment à la culture underground, on en parlait sur Twitter, on était des aliens. C'est l’arrivée sur Netflix qui a vraiment fait exploser sa visibilité et participé à la “mainstreamisation” de la culture drag. On voit aussi cet effet-là sur nos scènes, dans les bars ou les cabarets dans lesquels on performe, avec un public plus hétérosexuel qui vient nous voir. Cela a permis aussi à des lieux de nous ouvrir leurs portes, ce qu’on n’aurait jamais pu imaginer auparavant."

Une culture drag devenue mainstream avec Netflix ?

Mais RuPaul contribue à standardiser certains types de drag, qui valorisent une féminité exubérante et excluent les drags à poils, à barbe, les drag-kings, les drag-queers. Il est également accusé de transphobie lorsqu’il déclare refuser de faire concourir les hommes trans.

Success story à l’américaine, RuPaul reste une figure tutélaire de la communauté LGBT et l’une des 100 personnalités les plus influentes selon le magazine Time.