Sabots, bec d'aigle et yeux multiples : le terrifiant visage des anges bibliques

Au-dessus de la crèche, à l’approche de Noël, se penche un ange gracieux, venu observer l’arrivée de l'enfant Jésus. Gracieux ? Et si, en lieu et place d’une figure lumineuse et sereine se trouvait là un ange doté de quatre visages, trois d’entre eux étant des faces d’animaux ? Ou, pire encore, si la créature penchée au-dessus du berceau était couverte d’innombrables yeux ? La scène de la Nativité prendrait alors des allures de récit lovecraftien.

Se représenter un ange, pour le croyant comme le profane, c’est avant tout s’imaginer une créature anthropomorphe, un homme ou une femme, affublée d’une paire d’ailes d’un blanc immaculé, auréolée d’or et planant avec harmonie à travers les cieux. Messagers de Dieu descendus sur Terre, les anges ont pour mission de protéger les Hommes, faillibles par nature. Ces figures humaines surnaturelles, apparaissant dans un halo de lumière, seraient ainsi l’incarnation de la bonté et de la sérénité. Si l’on se réfère aux textes saints, tous les anges n’ont pourtant pas une apparence angélique.

Cet apparent paradoxe n’en est pas un si l'on sait que, dès la naissance du Christ, l’apparition d’un ange venu annoncer la nouvelle à des bergers a suscité chez eux “une grande crainte”, selon l’évangile selon Saint Luc (2 :9). L’envoyé de Dieu est ainsi contraint de débuter son discours, dès le verset suivant, par un “N’ayez pas peur ! ”. Est-ce l’apparence de cet être divin, pourtant censé apaiser les cœurs, qui a cette fois terrorisé les gardiens de troupeaux ?

La hiérarchie céleste

S’il s’agissait certainement d’un ange tout ce qu’il y a de plus “classique”, l’apparence d’un être céleste dépend en réalité de son rang au sein d’une hiérarchie. Car ces êtres surnaturels sont eux aussi soumis à un organigramme tout ce qu’il y a de plus vertical.

Depuis le VIe siècle, les anges sont, dans la religion catholique, classés selon différentes strates. On doit cette organisation à Pseudo-Denys l’Aéropagyte, un écrivain néoplatonicien converti au christianisme. L’identité de cet écrivain, longtemps confondu avec l’évêque du Ier siècle Denis l’Aéropagyte (d’où l’ajout du “Pseudo”), est encore aujourd’hui sujette à débat. Ce qui n'a pas empêché son traité La Hiérarchie Céleste d'infuser la théologie chrétienne.

Les travaux de Pseudo-Denys l’aéropagyte ont longtemps été pris pour ceux de Denys l’Aéropagite, mais les dates ne correspondaient pas. - Milan, Biblioteca Ambrosiana

La Bible recense neuf types de créatures angéliques, que le Pseudo-Denys va organiser en triades : trois rangs de trois créatures. “On est en présence d’une stratification des cieux, et on peut le dire aussi, d’une certaine bureaucratie céleste, d’une administration”, précisait l’historien et spécialiste de l'angélologie Philippe Faure lors d’une conférence intitulée Les anges et leurs messages dans l’Occident médiéval . “C’est à la fin du VIe siècle que le thème des neuf chœurs angéliques s’impose. [...] Et quand on voit comment [le pape] Grégoire le Grand distingue les anges, on s’aperçoit qu’il y a - je caricature à peine - ceux qui travaillent, ceux qui combattent et ceux qui contemplent. Il y a chez les anges une trifonctionnalité assez commode.“

Au bas de cette hiérarchie, au troisième et dernier rang, on retrouve ainsi les créatures célestes qui entrent en contact avec les mortels, “celles qui bossent” : les Anges (le mot grec ἄγγελος (ángelos) signifiant messager), les Archanges (les dirigeants des anges) et enfin les Principautés, gardiennes du secret divin et chargées de guider les anges et les archanges.

Au second palier sont cette fois listées les Puissances, les Vertus et les Dominations. Ces créatures célestes sont chargées de lutter contre les démons et de transmettre la lumière divine (les signes et miracles) ainsi que les commandements de Dieu.

Toutes ces créatures angéliques ressemblent finalement, peu ou prou, à l’idée que l’on se fait d’un ange : des êtres humains dotés d’une paire d’ailes d’un blanc immaculé. Ce n’est qu’au premier et ultime rang de cette hiérarchie que se trouvent des créatures surnaturelles dont les descriptions ne coïncident guère avec notre conception des anges. Les trois types d’anges qui y siègent ont pour mission d’aimer et de servir Dieu, notamment les fameux chérubins. Et ces derniers n’ont, à l’origine, pas grand chose du petit ange joufflu que l’on se représente aujourd’hui…

Une représentation de la hiérarchie céleste (Grèce, probablement 18e siècle).

Les séraphins, des anges aux ailes couvertes d’yeux ?

Le premier type d’ange du premier palier est le séraphin. Doté de trois paires d’ailes, sa principale fonction est d’adorer et de louer Dieu. Le mot séraphin serait ainsi dérivé du verbe hébreu “saraph”, qui signifie “brûlant” : les séraphins seraient brûlants de lumière, brûlants d’amour pour Dieu.

Mais la racine étymologique de "séraphin" pourrait aussi lui donner une autre origine : le mot saraf, en hébreu, signifie venimeux, et est lié au serpent. Les seraphim bibliques pourraient dès lors dériver des uraei égyptiens, des cobras dotés d’ailes, comme l’estime le professeur suédois Tryggve Mettinger dans son Dictionnaire des divinités et des démons dans la Bible.

Dans la tradition chrétienne, ils sont évoqués pour la première fois dans le Livre d’Isaïe, dans l’Ancien Testament : “Je vis le Seigneur, siégeant sur un trône élevé, et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun avait six ailes. Avec deux ils tenaient leur face couverte, avec deux ils tenaient leurs pieds couverts, et avec deux ils volaient. Et celui-ci appelait celui-là et disait : ‘Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire'.” Cette description, qui présente une créature dissimulée derrière ses ailes, sera à l'origine de nombreux portraits de séraphins, dont seul le visage émerge derrière ses six ailes.

Représentation d'un séraphin, dans la cathédrâle de Cefalù, en Sicile.

De façon plus rare, les ailes de ces anges sont parfois couvertes d’innombrables yeux, à l’image des séraphins représentés dans la cathédrale de Cegalù en Sicile ou de celui qui orne les vitraux de la cathédrale de Chartres. Cette représentation fait référence à l’Apocalypse de Jean, ou Livre de la Révélation (4 :8), qui décrit : “quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au dedans.” Si les six ailes, ici, semblent renvoyer aux séraphins, les "quatre êtres vivants" désignent certainement des chérubins : en l'absence d'une désignation claire, les séraphins se sont donc retrouvés à leur tour munis d’innombrables yeux.

Un sérafin, avec ses six ailes, sur les vitraux de la cathédrâle de Chartres.

De nouvelles représentations, plus modernes - et moins empreintes de ferveur religieuse - se sont dégagées de l’aspect anthropomorphe qui avait primé jusque là, à l’image du travail de l’artiste Dan Hillier. Seuls subsistent alors les ailes et les yeux : après tout, nulle description de séraphins ne leur prête de traits humains.

Les chérubins, des créatures tétramorphes

Qui n’a jamais vu de chérubins ? Angelots potelés, affublés d’une petite paire d’ailes, ces jeunes enfants, ou putti, parsèment les tableaux des artistes depuis le XIVe siècle, aux côtés de la Vierge et d'autres figures bibliques.

Les putti prennent vie sous le pinceau du peintre Donatello, au XVe siècle et représentent alors, par association avec Cupidon, l’amour pur. Symboliquement représentatifs de la passion mais également du royaume des cieux, les putti vont, par glissement, être associés aux chérubins. À la période baroque, ces petits angelots sont de toutes les fresques, placés là pour incarner l’omniprésence de Dieu.

Deux "putti", dans "La Madone Sixtine", dite "Madone de Dresde" de Raphaël, vers 1513.

Dans la Genèse (Genèse 3 :24), les chérubins sont décrits comme gardant le domaine de Dieu, postés à l’entrée du Jardin d’Eden et armés d’épées flamboyantes, après qu’Adam et Eve en ont été chassés. Le rôle qui leur est attribué semble peu convenir à de jeunes enfants, et pour cause : les chérubins, tels qu’ils sont dépeints dans les textes de l’Ancien testament, tiennent plus de la créature mythologique que du petit ange potelé.

Étymologiquement, le mot chérubin dérive de “cherub”, lui-même dérivé de l’assyrien “kéroub”, qui désigne un taureau ailé. Et de fait, le chérubin, tel qu’il est décrit à l’origine, a bel et bien une tête de taureau… en plus d’une tête d’aigle, d’une tête de lion et d'une tête d’homme, comme le décrit Ézéchiel dans ses visions (1 :10) : “Ils avaient chacun quatre faces et chacun quatre ailes, […] leurs sabots étaient comme des sabots de bœuf. [...] Quant à la forme de leurs faces, ils avaient une face d'homme, et tous les quatre avaient une face de lion à droite, et tous les quatre avaient une face de taureau à gauche, et tous les quatre avaient une face d'aigle.”

Un chérubin tétramorphe, peint sur une fresque, dans l'un des monastères des Météores en Thessalie, en Grèce.

Ces créatures à quatre visages, dotés de quatre ailes, et au corps couvert d’innombrables yeux existent pour magnifier la sainteté et la puissance de Dieu. Les chérubins, qui sont également qualifiés de tétramorphes, chantent les louanges du divin (L’Apocalypse de Jean (4 :7)) : “”Saint, Saint, Saint, Seigneur, Dieu Maître de Tout, qui était, qui est et qui vient !”

Une représentation plus moderne d'un chérubin.

Dans sa Hiérarchie céleste, Pseudo-Denys les classe ainsi à une des plus hautes positions : les chérubins, qui connaissent “la science de Dieu”, sont les deuxièmes créatures célestes de cette échelle. Ne reste, devant eux, qu’une seule créature, plus étrange encore : les Trônes.

Les Trônes, des roues tournoyantes et des yeux

Au sommet de la hiérarchie céleste se trouvent les Trônes. Décrites dans le Livre d’Ezechiel, elles sont également qualifiées de Chariot, mais aussi d’Ophanim (roues) ou de galgalim (sphères) dans la tradition hébraïque.

L’apparence des trônes, de fait, n’a plus grand chose d’angélique : “Je regardai, et voici, il y avait une roue près des quatre chérubins ; et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolithe. A leur aspect, toutes les quatre avaient la même forme ; chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche ; mais elles allaient dans la direction de la tête. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les quatre roues. J'entendis qu'on appelait les roues tourbillon.” (Ezechiel, 10 :9-13)

La vision d'Ezéchiel, par R. Pranker (1761), d'après Bernard Picart.

A en croire cette description, les Trônes seraient donc des roues, tournant les unes dans les autres et couvertes d’yeux. Elles fonctionnent tels des chars, conduits par les chérubins, sur lesquels Dieu repose. La vision de Daniel (7 :9) confirme cette idée, en plaçant ces créatures sous le trône de Dieu : “son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent”.

Selon Pseudo-Denys, ces créatures, qui sont le siège de Dieu autant que les fondations du monde, évitent “toute concession aux biens inférieurs” et ont l’”aptitude à recevoir dans une totale impassibilité, loin de toute souillure matérielle, toutes les visitations de la Théarchie, le privilège qu'ils ont de servir de sièges à Dieu et leur zèle vigilant à s'ouvrir aux dons divins.” Elles sont chargées d’appliquer la justice divine et maintiennent l’ordre des choses, mais au vu du peu de descriptions dont elles font l’objet, elles demeurent bien mystérieuses, loin devant les autres créatures étranges qui parsèment la Bible, tels le Béhémoth ou le Léviathan.