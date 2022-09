Salle de cinéma : l'art contemporain, l'hybridation et l'écoresponsabilité pour faire revenir le public

"Vous êtes loin d'avoir tout vu" promet le slogan d'UGC qui lance ce mercredi un nouvel ensemble de 7 salles de cinéma, soit plus de 1 200 places, à Issy-les-Moulineaux. La ville des Hauts-de-Seine en manquait singulièrement, avec jusqu'à présent une seule salle, municipale. Découverte de ce lieu dont la conception a débuté il y a trois ans mais qui a été repensé au fil des confinements. Avec une identité architecturale et artistique très prononcée au milieu d'un nouvel écoquartier, à l’heure où la fréquentation a repris en France mais reste timide, inférieure cet été de 25% à 30% par rapport à l'avant Covid.

La façade de ce complexe situé dans un nouvel écoquartier. © Radio France - Eric Chaverou

Une plongée dans des "Abysses" très colorés

Dès la façade discrète au milieu d'une promenade arborée, ce complexe cinématographique sans nom particulier attire par l’œuvre qui le singularise. Le logo UGC est présent, sans affiches de films autour, mais il reste discret, au milieu d’immenses baies vitrées qui invitent à entrer et à suivre le travail des artistes Kenia Almaraz Murillo et Elliott Causse, sur la base notamment de cartographies ou de tissages. "Des horizons de fil, comme des tissages à travers des vibrations de couleurs, qui deviennent des fréquences puis une onde, au motif presque scientifique" explique la jeune femme qui s'est inspirée de fanons de baleine, de méduses, de crabes ou de pieuvres.

"Il y a vraiment une attention portée aux enfants parce que c'est sûr qu'ils vont être très sensibles aux univers ludiques, graphiques, aux couleurs, ajoute Elliott Causse. Et en même temps, paradoxalement, nous voulions aussi penser l'oeuvre pour qu'elle soit digérée par des adultes, des gens qui vont déjà avoir des a priori sur l'art contemporain, qui vont aller au cinéma justement pour ne pas être dans l'art contemporain. Nous voulions pouvoir les y ramener de manière douce en leur proposant des univers, des ambiances."

De la façade au reste du cinéma, Elliott Causse et Kenia Almaraz Murillo expliquent leur conception de ces "Abysses" 10 min France Culture

Elliott Causse et Kenia Almaraz Murillo présentent une partie de leur oeuvre. © Radio France - Eric Chaverou

Références aussi aux codes vibratoires du son et de l'image, à la pellicule, ces lignes composent une fresque très colorée qui accompagne de bout en bout le public. Ces "Abysses", c’est le titre de l’œuvre, suivent en particulier chacun en sortie des salles pour un retour à la réalité qui ne soit pas trop rude. En moyenne en France, 40% de la surface d’un cinéma se trouve hors de ses salles. Et le pari ici est de plonger dans ce qui est vanté comme une des plus grandes commandes d’art contemporain pour un cinéma en Europe, sur plus de 1 700 m2.

Dans les couloirs colorés du cinéma. Kenia Almaraz Murillo et Elliott Causse y ont travaillé pendant deux mois. © Radio France - Eric Chaverou

"Il est indispensable d'avoir une approche écoresponsable"

Cette identité très forte a été choisie par Catherine Digne pendant le confinement, après une première intervention du duo d'artistes dans un long couloir de l'UGC Ciné Cité des Halles. L'"expérience artistique globale" est ponctuée de jeux de lumières, de grandes photos d’actrices et d’acteurs ou encore d’une sorte de salon, clin d’œil à un arbre à palabres selon l’architecte. Jean-Marc Lalo, qui a déjà oeuvré à Kaboul, revient du Burkina Faso où il s’apprête à lancer un autre cinéma et une de ses priorités passait ici par l’écoresponsabilité. Elle s'est traduite par une "isolation au maximum" du bâtiment, des peintures moins toxiques et des matériaux recyclés employés pour les sols ou du mobilier. Le meuble de l'accueil a ainsi été réalisé par la société SAS minimum en réutilisant des bouchons de bouteilles plastique broyés. "Nous sommes très contents du résultat, affirme Jean-Marc Lalo, parce que c'est une alternative au terrazzo, qui est du béton poli, donc à base de ciment. Et c'est non seulement esthétique mais efficace en termes d'entretien et d'exploitation."

Pour l'architecte Jean-Marc Lalo, il est "indispensable d'avoir cette approche" écoresponsable 4 min France Culture

"Sur de prochains cinémas, nous sommes en train d'expérimenter au niveau même des bétons que les granulats proviennent de bétons concassés. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un surcoût sur le concassage mais il existe des résultats de plus probants pour remplacer le sable et les gravillons." Jean-Marc Lalo

Détail du meuble de l'accueil du cinéma, réalisé à partir de bouchons de bouteilles plastique broyé. © Radio France - Eric Chaverou

Un carrefour de proximité sociale et culturelle

En salles, pas de révolution pour les fauteuils aux dos en bois, ni dans les horaires d'ouverture. Mais la réservation de sa séance est possible à la place numérotée, via un QR code personnel, et les films programmés sont avant tout en version originale sous-titrée. La directrice des lieux, Nadia Ben Brahim, attend beaucoup aussi d'événements, classiques comme des visites d'équipes de films ou en collaboration avec les écoles à proximité et les collectivités locales. Des écoliers devraient venir par exemple sur place partager avec Kenia Almaraz Murillo et Elliott Causse leur processus de création. Et deux danseurs boliviens sont attendus pour répondre à leur manière à la fresque.

La directrice : "Un standard de projection extrêmement élevé, créer de l'animation et un lien avec les collectivités locales" 35 sec France Culture

Cette ouverture de cinéma est pleine d’espoirs dans une ville de 70 000 habitants qui ne comptait jusqu’à présent qu’une seule salle, municipale, et avec laquelle UGC va travailler sur la complémentarité de la programmation. Mais l’événement ne doit pas faire oublier un retour en salles encore loin des chiffres d’avant Covid. Quand le deuxième réseau en France, le groupe CGR, cherche depuis le printemps dernier à vendre ses plus de 700 salles.