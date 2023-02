Sam Bankman-Fried, de la philosophie morale à l'escroquerie

C'est une histoire que les scénaristes d'Hollywood s'arrachent, et pour cause : elle a déjà tout d'une série Netflix. L'histoire d'un jeune matheux chevelu, geek ascendant financier, qui devient milliardaire avant ses trente ans grâce aux cryptomonnaies. L'histoire d'un jeune homme richissime qui professe sa frugalité, se promène en jean-basket, roule en Toyota Corolla et suscite la fascination des médias américains. L'histoire aussi d'un des plus gros donateurs du Parti Démocrate de ces dernières années (40 millions de dollars pour les midterms 2022), qui distribue des centaines de millions de dollars à des fonds philanthropiques. L'histoire enfin d'une gigantesque fraude, révélée par l'effondrement brutal de sa plateforme d'échanges de cryptomonnaie FTX le 11 novembre 2022, hier valorisée à 32 milliards de dollars, en réalité un paravent derrière lequel une part considérable des fonds déposés par les clients auraient été illégalement détournés, accaparés, réinvestis ou blanchis. Autant de douteux triomphes revendiqués par un homme de seulement 30 ans, aujourd'hui poursuivi par la justice américaine sur la base de huit accusations , qui incluent fraude, blanchiment d'argent et irrespect des règles de donations politiques, risquant jusqu'à 115 ans de prison. Sam Bankman-Fried dit SBF, trois lettres qui tiennent donc en eux un mélange de The Social Network pour l'ascension d'un nerd, de Margin Call pour l'effondrement soudain d'une plateforme financière suite à un liquidity crunch et de Game of Thrones pour les luttes de pouvoir au sein du monde opaque des cryptomonnaies. Mais il faudrait aussi ajouter un quatrième show à l'américaine pour compléter le portrait : The Good Place, la série de Michael Schur qui met en scène des dilemmes de philosophie morale. En effet, la vie de Sam Bankman-Fried et ses activités sont très liées à un courant de pensée, l'Effective Altruism, qui se retrouve aujourd'hui entaché par sa chute.

Comme il l'a raconté à un Forbes fasciné en 2021 , SBF, dont les deux parents sont professeurs de droit à Stanford, a très jeune adhéré aux principes de l'utilitarisme, cette idée selon laquelle on juge la valeur morale d'un acte à la quantité de bien-être qu'il produit. Mais alors qu'il étudie au MIT, il fait la rencontre d'un jeune philosophe écossais, William MacAskill, qui pousse plus loin encore cet idéal de générosité calculante. MacAskill appartient au mouvement Effective Altruism (altruisme efficace, "EA" pour les initiés), une branche de l'utilitarisme fondé par Peter Singer, sorte de rockstar de la philosophie contemporaine. Un « EA » est une personne qui arbitre ses choix de vie en fonction d'un principe à observer avec constance : toujours prendre la décision qui maximise le bien-être des autres. Une telle personne ne peut donc pas se contenter de faire le bien autour de lui : il doit constamment calculer les méthodes qui lui permettront d'en faire le plus possible. Ce principe de quantification de la bonne action amène les EA à bien des conclusions contre-intuitives. Par exemple, imaginez que vous vouliez lutter contre la faim dans le monde : la morale traditionnelle vous conduirait sans doute à travailler chez Action contre la faim ou aux Restos du coeur ? Un EA considère que cette option est le plus souvent sous-optimale. On satisfait sans doute son besoin de secourir son prochain, mais est-on réellement entrain de faire le maximum de bien que nous pouvons ? Après tout, avec nos petites mains, nous ne nourrissons pas grand monde. Si l'on s'en sent capable, il vaudrait mieux, conseillent ces philosophes, choisir une carrière très lucrative et reverser l'essentiel de votre argent aux associations de lutte contre la faim les plus efficaces. La morale, la charité et l'action juste doivent être arrachées aux bons sentiments, disent les EA, pour être entrepris, calculette à la main, de la manière la plus rationnelle possible.

Cette approche professée par William MacAskill dans son livre de 2015 Doing Good Better et résumée par le slogan « Earn to Give » (gagner de l'argent pour en donner) n'est pas que théorique. Elle fait communauté autour du Centre for Effective Altruism , rassemble des chercheurs du monde entier dans le luxueux manoir des EA, à Wytham Abbey - dont l'acquisition pour 15 millions de livres a susciter des critiques à l'intérieur du mouvement - s'organise en instituts de recherche comme le Future of Humanity Institute d'Oxford, en fonds philanthropiques et en associations. C'est par exemple le cas de 80 000 Hours (soit le nombre moyen de temps passé à travailler au cours de sa vie), un organisme à but non lucratif fondé par MacAskill qui offre des conseils pour trouver le choix de carrière qui permette de faire le plus de bien possible. Pour les EA, c'est un enjeu crucial que de convaincre les individus qui embrassent de très lucratives carrières de participer au mouvement, comme en témoigne par exemple les nombreux posts de leur forum qui appellent à sensibiliser le propriétaire d'Amazon Jeff Bezos . Des milliardaires comme Bill Gates ou Dustin Moskovitz, co-fondateur de Facebook, sont également proches, à des degrés divers, des idées du mouvement.

À cet égard, le recrutement de Sam Bankman-Fried au contact de William MacAskill a été une prise de taille. Dans un long portrait - trop flatteur pour être vraiment fiable - commandé par Sequoia Capital, le très puissant fond d'investissement qui a beaucoup investi dans la plateforme frauduleuse de SBF, ces premières rencontres avec MacAskill sont mises en scène ( Le portrait a aujourd'hui été supprimé par Sequoia mais peut être lu sur web.archive.org). On y apprend qu'à la fin de ses études, sur les conseils du philosophe, il fait son entrée dans la société de trading Jane Street, un choix qui n'est pas le fait du hasard. Parmi toutes les firmes financières de Wall Street, Jane Street, avec « sa culture très intellectuelle et nerdy » (selon les mots de MacAskill) était connu comme un petit repaire des EAs, De ses premières feuilles de paie à Jane Street, Sam-Bankman Fried déclarait en reverser la moitié au Centre for Effective Altruism et à 80 000 Hours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que SBF n'a pas adhéré aux idées EA après avoir fait fortune : il a embrassé une carrière lucrative en ayant déjà cette philosophie à l'esprit. Du point de vue de l'Effective Altruism et de William MacAskill, ils avaient reussi avec SBF beaucoup mieux que la conversion d'un riche philanthrope déjà installé : SBF est le fruit d'une incubation, le premier « milliardaire fait-maison » des EA.

Comme beaucoup de membres de la communauté, Sam Bankman-Fried se revendique du véganisme, puisque le principe selon lequel il faut réduire au maximum la souffrance d'autrui s'étend à tous les êtres sentients, incluant donc les animaux. Il promet de ne vivre qu'avec 100 000 dollars annuel et de reverser tout le reste, relance à chaque interview, devant des médias américains hypnotisés son attachement au bien-être de l'humanité. En 2021, Forbes célèbre le « Bentham de la crypto », en référence au fondateur de l'utilitarisme, le philosophe anglais Jérémy Bentham. À la tête d'Alameda Research, le fond d'investissement relié à sa plateforme de cryptomonnaie qui a joué un rôle de premier ordre dans ses montages voyous, il a placé sa partenaire (et ex petite amie) Caroline Ellison. C'est une ancienne collègue de SBF à Jane Street et également une membre de la communauté EA. Dans une publication du 25 octobre 2021 sur le très actif forum des EA, on peut voir l'exemple d'un des nombreux moyens par lesquels l'argent de FTX finançait la communauté. Il s'agit d'une offre de bourse de recherche pour des chercheurs, qui incluait le voyage jusqu'aux Bahamas où sont basées les onéreuses installations FTX incluant le logement jusqu'à 6 mois sur place. À un membre qui s'enquiert de la pertinence de construire une communauté EA aux Bahamas, Caroline Ellison répond en personne, dans l'espace commentaire, en défendant les avantages du programme, en vantant la régulation favorable aux cryptomonnaies ou la possibilité de faire de la communauté EA une « force » dans ce petit pays.

Bref, devenu milliardaire après la montée en puissance éclair de FTX, SBF n'oublie pas ses amis philosophes et leur offre même une place de choix dans les branchements philanthropiques de son crypto-empire. En février 2022, il lance le FTX Future Fund, un fond philanthropique doté de plusieurs centaines de millions de dollars. Son nom résonne avec la nouvelle trouvaille conceptuelle de William MacAskill : le long-termisme, soit l'idée selon laquelle la priorité morale du présent est d'investir dans les risques du futur lointain , car vu les masses de populations encore à naître et la nature charnière des décennies à venir, c'est sur ce terrain que l'on pourrait faire le plus grand bien à l'humanité. Pour orienter les fonds et accorder les financements aux organisations, cinq chercheurs du mouvement EA sont choisis, incluant Nick Beckstead, ancien du Future of Humanity Institute, et William MacAskill.

De son côté, William MacAskill, à peine plus âgé que son douteux mécène, porte les idées du FTX Future Fund sur le plan théorique et continue sa propre ascension vers le sommet. La parution en 2022 du livre-manifeste du long-termisme, What We Owe to the Future (« Ce que nous devons au futur »), électrise l'intelligentsia américaine qui porte tout l'été le philosophe écossais aux nues. Il est reçu tout sourire dans le Daily Show d'un Trevor Noah admiratif, le New Yorker tire le portrait de ce « prophète malgré lui » tandis que le New York Times publie sa tribune et que le Time Magazine en fait carrément sa une. Côté Silicon Valley, Elon Musk twitte avec enthousiasme à propos de l’ouvrage : « Lecture qui vaut le coup. Une philosophie qui me correspond bien. »

Cet été 2022, MacAskill a donc atteint une position que rarement dans l'histoire la philosophie a pu revendiquer : celle d'avoir l'oreille des hommes les plus riches du monde. Malheureusement, cette apogée sera de courte durée. Au cours de la série de rebondissements ayant entouré l'acquisition du réseau social, la justice du Delaware, saisie par l'ancienne administration de Twitter, publie les messages SMS reçus et envoyés par le PDG de Tesla qui concernent l'affaire. Entre deux échanges avec Jack Dorsey, fondateur de Twitter, apparaît dans la liste des contacts le nom de William MacAskill. Fin mars, le jeune philosophe écrit des textos à Musk, offrant à plusieurs reprises à son richissime contact d'organiser une rencontre avec son « collaborateur », Sam Bankman-Fried, affirmant qu'il est également intéressé par le rachat du réseau social « afin de le rendre meilleur pour tout le monde ». Musk, qui pour une fois ne s'y trompe pas, répond en demandant au philosophe écossais s'il se porte garant de la fiabilité de ce riche crypto-mécène, écrivant sans détour : « Do you vouch for him ? » ("est-ce que tu te portes garant de lui ?"). « Very much so! » ("Tout à fait!"), répond le philosophe avec un enthousiasme naïf, une candeur qui prend un sens douloureux lorsque l'on sait l'ampleur des escroqueries desquelles SBF sera quelques mois plus tard accusé.

Le 11 novembre, quand l'empire FTX s'effondre et se révèle être une vaste machination, les cinq EAs démissionnent de leurs fonctions au conseil de FTX Future Fund dans une lettre commune qui condamne les activités illégales de SBF, confiant être dans un état de « choc et d'immense tristesse ». Quant à MacAskill, qui depuis semble s'être mis en retrait de l'activité médiatique, il écrit sur Twitter : « Je ne sais pas quelle émotion est la plus forte : ma rage totale contre Sam d'avoir fait autant de mal à tant de personnes ou ma tristesse et la haine que je me porte d'avoir cru à ce mensonge. »

À l'intérieur du mouvement, d'autres EAs demandent des comptes. Dans un post très suivi sur le forum d'Effective Altruism, un collectif de chercheurs anonymes rassemblés sous le nom "ConcernedEAs" (EAs inquiets en français) ont apporté leurs conclusions sur les causes ayant conduit à cette faillite. Ils dénoncent un courant « trop homogène, hiérarchique, intellectuellement insulaire », « avec une prise de décision extrêmement centralisé, opaque et irresponsable ». Ils affirment aussi que certaines « croyances et pratiques EAs s'alignent suspicieusement bien avec les intérêts des donateurs (...), ce qui rend susceptible les conflits d'intérêts ». Contactés, les « ConcernedEA » n'ont pas donné suite à nos questions. De son côté, Peter Singer, le lointain fondateur, appelle dans une interview à CBC « le mouvement à reconsidérer sa relation avec les milliardaires ».

C'est en effet un point que les EAs avaient pourtant théoriquement à l'esprit : il n'est pas bon d'avoir un impact positif avec de l'argent dont l'obtention a causé du tort. Dans le calcul final, le mal fait aux autres coûtera si cher à l'image du mouvement qu'il écrasera le bénéfice des bonnes actions. Or, face aux milliards de leur « golden boy » SBF, ces philosophes pourtant brillants et sérieux semblent avoir complètement oubliés de faire oeuvre de vigilance. En avril 2022, dans le podcast de 80 000 hours , il revendiquait pourtant dans les mots du courant et avec leur attention admirative son approche toute particulière de l'altruisme efficace, « agressive » et « à haut-risque ». Cela n'allumait-il pas quelques signaux d'alertes ? Sur leurs sites, ils le louaient comme un « pionnier de l'économie décentralisée » des cryptomonnaies, mais comment ne savaient-ils pas que FTX était la chose la plus centralisée qu'il soit ?

Ce qui est sûr, c'est qu'à la chasse aux riches, les EA ont beaucoup perdu. Savaient-ils l'étendue des vices sur lesquelles ils construisaient leur édifice philanthropique ? Ils affirment que non, que leur pêché serait donc d'ignorance et de naïveté, non de complicité. Les philosophes du FTX Future Fund se donnaient explicitement pour mission d'analyser les risques que courent l'humanité mais n'ont pas pu ou pas voulu voir les risques de leur propre entreprise. Ont-ils succombé, plus ou moins tacitement, à l'idée faussement utilitariste selon laquelle la fin valait bien les moyens, et qu'au plan d'une comptabilité des actions morales, les possibles manquements de leur mécène étaient largement compensées par la quantité de biens qu'ils prodiguaient ? Il ne nous appartient pas de trancher cette question, mais s'il est en revanche un fait incontestable, c'est que leur activité philosophique a pu servir de couverture de vertu derrière laquelle FTX a réussi à inspirer la confiance de tous pendant plusieurs années. Ce paravent symbolique, offert avec empressement par des philosophes "trop heureux de manoeuvrer des millions de dollars" en faveur dans leurs causes, coûte aujourd'hui cher à la crédibilité de ce courant de pensée. Quant à Sam Bankman-Fried, autrement plus cynique, il avoue dans une baroque interview accordée à Vox que ces « trucs éthiques »… étaient « majoritairement une façade ».

Retrouvez la chronique de Nicolas Gastineau dans l'émission Soft Power du 26 février 2023.