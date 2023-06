Santé et inégalités, bac philo, Alain Touraine et histoire du rap : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Au programme de cette Session, les nombreuses inégalités - de genre, sociales, géographiques - à l'œuvre dans le domaine de la santé. Dans l'actualité de cette semaine, on parlera aussi d'une épreuve qui fait trembler les plus jeunes et peut avoir laissé d'amers souvenirs aux plus vieux : la dissertation de philosophie à la française. Pour finir, on rendra hommage à l'une des figures de la sociologie moderne, Alain Touraine, avant de plonger dans les récits exotiques de l'écrivain voyageur Pierre Loti. Bonnes écoutes 🎧 ! Philippine Quentin

Le zoom de la semaine : santé et inégalités

En France en 2021, 1,7 million de personnes étaient "très défavorisées" dans l'accès aux soins selon la Drees © Getty

Avez-vous déjà entendu parler du syndrome de Yentl ? En médecine, il désigne le fait de minorer ou de sous-diagnostiquer les femmes par rapport aux hommes. Et vient rappeler que nous ne sommes pas tous égaux en matière de santé . Mais aujourd'hui, d'autres inégalités se creusent : l'aide médicale de l'État (AME) pour les personnes en situation irrégulière est remise en cause, tandis que les médecins doivent se battre pour avoir le droit d'exercer dans les zones de conflit. Quant aux chirurgiens, leur pratique est bouleversée par l'irruption de la robotique en salle d'opération.

👩 Médecine : ces stéréotypes qui font mauvais genre (La Science, CQFD, 59 min)

💔 Les origines génétiques d'une forme d'infarctus touchant majoritairement les femmes (Le Journal des sciences, 5 min)

💰 Pourquoi l'aide médicale de l'État (AME) est-elle remise en cause ? (Le Temps du débat, 38 min)

🚑 Soins d'urgence (À voix nue, 28 min)

🤖 La robotisation du chirurgien (LSD, La série documentaire, 57 min)

C'est dans l'actu

Une copie de l'épreuve du baccalauréat de philosophie, Paris, 2017 © Getty - Philippe Turpin

🖋️ À vos stylos ! L'épreuve de philosophie du baccalauréat aura lieu mercredi 14 juin. Bête noire des uns, mystère incompréhensible pour les autres, la redoutable dissertation de philosophie fait partie du patrimoine culturel français. Mais d'où vient cette fascination nationale pour l'argumentation ? ( Avec Philosophie, 58 min )

🌳 Aux arbres, citoyens ! On a récemment découvert Les Soulèvements de la Terre, ce mouvement écologiste menacé de dissolution après la manifestation de Sainte-Soline, en mars dernier. Ses membres s'opposent aux méga-bassines et luttent contre l'accaparement des terres en utilisant la désobéissance civile. Est-ce le début d'un véritable tournant dans la lutte écologiste en France ? ( L'Invité(e) des Matins, 41 min )

💧 Inondations. En début de semaine, des explosions ont gravement endommagé le barrage de la centrale hydroélectrique Kakhovka dans le sud de l'Ukraine. Conséquence : d'importantes inondations le long des rives du Dniepr contraignent les populations civiles à fuir. En pleine contre-offensive ukrainienne, le terrain impraticable et les évacuations d'urgence pourraient mettre à mal les opérations militaires. ( Les Enjeux internationaux, 14 min )

⚖️ Condamnation et tensions. Le candidat de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko a été condamné, ce jeudi, pour corruption de la jeunesse. Des affrontements ont eu lieu en réaction à cette décision de justice, causant la mort de neuf personnes. Pourquoi la potentielle non-éligibilité d'Ousmane Sonko cristallise-t-elle autant de tensions au Sénégal ? ( La Question du jour, 8 min )

Alain Touraine, sociologue majeur

Alain Touraine dans son bureau en 2001 © AFP - Joel Robine

Il était le grand penseur de l'action collective et le père de la sociologie française moderne. Alain Touraine s'est éteint dans la nuit du 9 juin, laissant derrière lui une œuvre qui défend corps et âme la modernité, en analysant les acteurs de la société depuis plus de soixante ans. En 2019, il avait accordé un long entretien à Zoé Sfez sur France Culture, au cours duquel il revenait sur son parcours, sa pensée et les événements marquants de sa vie.

➡️ Alain Touraine, agir en sociologue ( À voix nue, 5 x 29 min )

Il est temps

Des skieurs dans la montagne © Getty

Vous avez 1️⃣0️⃣ minutes

⛷️ Chasse-neige. Les stations de ski sont dans la ligne de mire des militants écologistes. Dans la vallée de la Maurienne en Savoie, le tribunal administratif de Grenoble a mis un coup d'arrêt au développement de stations, à la suite de recours intentés par plusieurs associations. ( La Transition de la semaine )

Vous avez 3️⃣8️⃣ minutes

🎤 Punchlines. Depuis les années 90, le rap français s'est imposé comme le genre musical le plus écouté du pays. De Paris à Marseille, de Doc Gynéco à Booba, symbole de toute une génération et vecteur de toutes les revendications : retour sur l'histoire du rap en France. ( Le Book Club )

Vous avez 5️⃣3️⃣ minutes

📱 Réseaux politico-sociaux. Dans les pays musulmans, la révolution numérique est venue bouleverser l'exercice historique des pouvoirs autoritaires. Les jeunes aspirent à plus de démocratie et de dignité, et l'expriment sur les réseaux sociaux que les régimes tentent de contrôler. ( Question d'islam )

Vous avez 4️⃣ x 5️⃣9️⃣ minutes

📚 Pierre Loti. Pour Roland Barthes, il était "une figure singulière d’écrivain marin voyageur, tout à fait à part dans le monde littéraire". De son vrai nom Louis-Marie-Julien Viaud (1850-1923), Pierre Loti a vécu mille vies, et nous a légué une œuvre considérable : en quatre épisodes, voyage au cœur de ceux du romancier. ( La Compagnie des œuvres )

Oh non, c'est déjà la fin... En parlant de voyages, vous connaissez ceux de Gulliver ? À la fois parodie de roman d’aventures, satire sociale et roman utopique, l'œuvre de Jonathan Swift recèle bien des surprises. Sans plus tarder, venez écouter l'adaptation des aventures du géant sur l'île de Liliput , un concert-fiction radiophonique qui vous emmènera jusqu'au bout du monde... En attendant, bon week-end et à la semaine prochaine ! 👋