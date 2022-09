Sarah Bernhardt, pionnière des influenceuses

Une superstar aux millions de fans qui met sa notoriété au service de marques : nous ne sommes pas dans la télé-réalité d’aujourd’hui, mais en 1880. Sarah Bernhardt, actrice de théâtre au succès mondial, part en tournée aux États-Unis et devient une égérie publicitaire.

L’actrice est d’abord une des premières superstars, grâce à ses prestations de comédiennes, et acquiert une renommée rarement atteinte à l’époque. Mais c’est aussi une sculptrice au sens des affaires aiguisé. “Elle a l’idée, quand elle va en tournée, de vendre ses œuvres, explique l’historienne Claudette Joannis. Elle les emporte dans ses bagages et elle les vend, en particulier à Londres, ce qui est aussi très mal perçu par les autorités.” Indépendante, Sarah Bernhardt a envie de faire ce qui lui plaît.

Publicité

En 1880, elle claque la porte de la Comédie-Française et part en tournée aux États-Unis. Elle ira aussi en Russie, en Australie, en Amérique du Sud. Elle se produit pourtant en français mais on vient admirer sa voix et sa gestuelle théâtrale.

La publicité malgré elle

Sans la prévenir, son imprésario associe son image à des publicités, alors que l’affiche est un canal de communication nouveau. “ Elle s’aperçoit, par exemple, qu’on parle d’elle à propos de pipes, à propos de cigares, à propos de parfums - ça, c’est mieux - les gants” , énumère l’autrice de “Sarah Bernhardt, reine de l’attitude et princesse des gestes”. Tout devient ‘Sarah Bernhardt’” : médicaments, fer à friser, boissons alcoolisées, biscuits… D’abord scandalisée, elle finit par adhérer.

Son image apparaît aussi parfois sans sa permission, comme ici dans une publicité pour une absinthe.

20 fois le salaire d’un aiguilleur de chemin de fer

Comme la réclame attire du public à ses représentations, tout cela lui rapporte gros. À la Comédie-Française, elle gagnait 400 francs par représentation. Aux États-Unis, son imprésario lui annonce 5 000 francs par soir. Elle en aura jusqu’à près de 20 000, environ 20 fois le salaire annuel d’un aiguilleur de chemin de fer à l'époque. Ces gains sont dilapidés par ses dépenses frénétiques lorsqu’elle rentre en France ; alors elle repart régulièrement en tournée.

Une petite entreprise

Sarah Bernhardt voyage avec des centaines de paires de chaussures et une quarantaine de malles en tournée, stockées dans un wagon aménagé. Une jeune entreprise, un peu comme pour les influenceurs d’aujourd’hui.

Excentrique, elle attise les curiosités par son goût pour le macabre. La photo commence à se démocratiser et elle pose allongée dans un cercueil ; l’affaire fait grand bruit.

Par son goût pour le macabre, l'actrice alimente la conversation autour de sa personne, comme lorsqu'elle pose dans un cercueil. - BnF

Dans son appartement parisien aux murs drapés de satin noir, elle expose un crâne humain. Sarah Bernhardt surfe sur les tendances : les animaux exotiques, une lubie en vogue dans l’aristocratie à l’époque. Elle possède un alligator, un lion puis un puma.

“Drama queen”

Cette mondaine au bras long cherche la notoriété par le scandale, qui devient d’ailleurs son surnom. “La Scandaleuse” adopte les codes d’une “drama queen” : elle se fait renvoyer une première fois de la Comédie-Française pour avoir giflé une sociétaire. Elle a un enfant du prince Henri de Belgique, mais plutôt que de lui annoncer, elle répand des rumeurs. Le père serait Léon Gambetta ou Victor Hugo…

Pionnière de la chirurgie esthétique

À 66 ans, l’actrice, très au fait du pouvoir de l'image, se lasse du vieillissement de ses traits. Elle entreprend alors une chirurgie esthétique aux États-Unis, une technique peu répandue, puis un deuxième lifting par Suzanne Noël, pionnière française de la chirurgie esthétique.

La gloire continue : malgré son amputation de la jambe droite suite à une tuberculose osseuse, elle joue assise sur scène. À 70 ans, elle est acclamée par les soldats de la Grande Guerre, devant qui elle joue sur le front. L’écrivain Jean Cocteau créera une expression à son propos : “monstre sacré”.