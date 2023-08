"Sécheresse" de J.G Ballard : quand la science-fiction imagine un monde sans pluie

James Graham Ballard est un auteur britannique de science-fiction, notamment connu pour le roman Crash, adapté par David Cronenberg en 1996. Dans les années 1960, il écrit une série de quatre livres dont Sécheresse est le troisième opus. Fleur Hopkins-Loféron , postdoctorante au CNRS et spécialiste de science-fiction , explique que cette quadrilogie "touche à la question des catastrophes naturelles dans son ensemble. Que ce soit un soleil, un soleil brûlant. Que ce soit le manque d'eau ou alors même des inondations ou de la cristallisation". Dans le cas de Sécheresse, l’auteur décrit un monde où l’eau manque cruellement car le cycle hydrologique s’est arrêté à cause d’une couche de pollution qui recouvre la mer et empêche la formation de nuages.

À réécouter : Crash, les eaux troubles de la perversion Les Chemins de la philosophie Écouter plus tard Lecture écouter 59 min

Une histoire odysséenne

Dans cet environnement sec, nous sommes plongés dans le village, à priori fictif, d’Hamilton et dans la tête d’un personnage errant et quelque peu antipathique, Charles Ransom. Au départ, il est plutôt hésitant à l'idée de quitter la ville, mais le manque d’eau le pousse à migrer, en compagnie d’autres personnages, vers la mer où se trouvent des colonies.

Publicité

Une fois arrivé à destination, le roman nous propulse dix ans plus tard, "on ne sait absolument pas ce qui s'est passé entre-temps," nous raconte l'historienne des images, "mais on sait qu'il est revenu en état presque un peu sauvage. Il a une barbe hirsute, il a une cicatrice. Il se bat avec différentes tribus sur la plage, habillé avec des peaux de phoque et du caoutchouc. C'est vraiment quelque chose d'assez primitif dans leurs atours… C'est la guerre de l'eau."

Un jour, Ransom aperçoit un lion errer. Il est certain qu'il provient du zoo d'Hamilton et si ce lion a pu survivre, c’est qu’un point d’eau existe quelque part. Il retourne donc à l'intérieur des terres, mais ne trouvera jamais cette source.

Un style de science-fiction identifiable

Malgré les apparences, nous ne sommes pas dans un récit survivaliste ou une "robinsonnade". Fleur Hopkins-Loféron insiste sur le fait "qu'il ne faut pas attendre de réponses dans ce roman" car il n'y a pas de "solutions géotechniques pour réparer le monde, pour désaliniser l'eau. On a effectivement quelques procédés de distillation, mais à chaque fois, il y a des échecs, ça explose, ça ne fonctionne pas."

Tout comme Soleil vert, d’Harry Harrison ou Annihilation de Jeff VanderMeer, ce roman peut être qualifié de fiction climatique ou cli-fi. La spécialiste de science-fiction nous explique l'origine de cette classification : "Cette expression a été choisie par Dan Bloom, qui est un journaliste et essayiste, en 2007, à Taïwan, et il l’utilise pour qualifier le plus souvent des fictions qui touchent à la thématique du changement climatique, mais qui a une origine humaine. Et c'est pour cela qu'un autre synonyme de la cli-fi ça peut être les fictions anthropocènes."

Une fiction à l'actualité troublante

Le roman n’est pas pour autant une fiction d’anticipation car il ne propose que peu d’éléments plausibles scientifiquement. Même si Ballard a écrit dans un contexte différent du nôtre, le roman résonne tout de même avec l’actualité : les fleuves qui s’assèchent, des populations qui migrent, des paysages sans verdure ou des conflits pour s’accaparer une ressource qui se raréfie… Cependant, il ne semble pas avoir de message écologique dans le roman, ce que remarque également Fleur Hopkins-Loféron : "à aucun moment, véritablement, Ballard n'est engagé sur cette question. Il ne nous donne pas le sentiment de nous culpabiliser. Il ne nous donne pas le sentiment de tirer une sonnette d'alarme en nous disant : 'Attention, nous sommes dans les années 60. Si vous continuez sur cette route inquiétante à polluer les mers, à considérer que l'eau est éternelle, eh bien, vous allez finir dans une situation de pénurie.'"

Et pour cause, les personnages ne semblent pas tirer des leçons de leur condition : "À aucun moment on ne voit vraiment des conversations entre les personnages qui diraient : 'On n'aurait pas dû polluer les eaux, on a mal fait, on aurait dû peut-être aussi faire preuve de plus de solidarité entre nous', parce que régulièrement, on les voit en train de se battre pour l'eau. Il n'y a pas du tout de partage raisonné." Ce qui, paradoxalement, évoque davantage la situation actuelle face aux problématiques environnementales .

Lorsque Fleur Hopkins-Loféron décrit des personnages "qui sont indolents et nonchalants, face à l'événement qu'ils traversent, comme s'ils se disaient : 'quoi qu'il arrive, on va s'en sortir.'", on se demande s'il est toujours question des protagonistes du roman.