Septembre sonne le glas des grandes vacances, mais pourquoi cette date ?

À qui la perspective de la rentrée ne blesse-t-elle pas le cœur d'une langueur monotone ? Le mois de septembre est à nos portes et annonce la fin des vacances. Mais pourquoi diable cette date fatidique de la rentrée tombe-t-elle toujours début septembre ? L'histoire du calendrier scolaire peut ne pas paraître passionnante… elle peut l'être pourtant. Elle remonte même bien loin, au temps du pape Grégoire IX et des vendanges médiévales. Petite chronologie du calendrier scolaire depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, où les enjeux politiques et économiques ont pris le pas sur les considérations du passé*.*

L’Écolière, de Karl Hermann Schellbach (1850-1921)

"La rentrée est en septembre mais ça n’a pas toujours été le cas. À vrai dire, si on prend le temps français, c’est extrêmement récent, ça remonte à 1981 et c’est l’aboutissement de tout un ensemble de décisions", prévenait l'historien Laurent Vidal, spécialiste du Brésil et des rythmes sociaux au micro de Géraldine Mosna-Savoye en septembre 2022 , dans une émission consacrée à la rentrée.

De l'autre côté, les vacances sont un très vieil héritage. Le mot vient du latin "vacare" ("être vide"), à une époque où l'"otium" ("oisiveté") désignait l’état d’une personne qui pouvait vivre sans travailler, sans avoir d’activité permanente. Dès l'Antiquité, ces riches Romains partaient l'été se reposer au frais, dans leurs villas, quand l'étoile Canicula ("petite chienne", connue aussi sous le nom de Sirius, la plus brillante des étoiles fixes) montait au firmament, entre le 22 juillet et le 23 août.

Mais qui dit "rentrée" dit césure, coupure prévue, établie dans un calendrier. Cette notion de "grande césure estivale" suppose donc un découpage, et donc un remplissage du temps par le travail, comme le souligne Jean-François Chanet, spécialiste de la France du XIXe siècle : "Le travail continu est une chose assez récente, indissociable de la modernité, du progrès lié à l’activité industrielle."

Le responsable de la première césure ? C'est le pape !

Cette première césure apparaît officiellement au Moyen âge suite à une décision du pape Grégoire IX (qui s'est également illustré pour avoir édicté la première bulle pontificale de l'histoire contre les sorcières…) en 1231; non pas pour tout le monde, mais pour les élèves de la prestigieuse Université de Paris, fondé au XIIe siècle : "Les maîtres qui enseignaient là-bas se rendaient compte qu’arrivés au mois d’août, beaucoup d’étudiants délaissaient l’Université pour aller aider leurs familles aux travaux des champs. Face à la colère des maîtres, le pape a dû passer une bulle pontificale pour ouvrir tout un mois sans cours à l’université de Paris", détaille Laurent Vidal.

approbation du pape Grégoire IX recevant les Décrétales de Raymond de Penyafort, palais du Vatican - Raphaël

Pourtant, aujourd'hui, malgré le maintien des fêtes religieuses catholiques dans notre calendrier, la date de la rentrée n'a plus rien de sacré et relève bien du profane. C’est seulement à la fin du XIXe siècle, au moment de l’instruction publique que l’idée de créer cette césure pendant l’été commence à s’imposer.

Les lois Ferry : des vacances banalisées, mais peau de chagrin

En 1881, Jules Ferry promulgue la banalisation d'un mois de vacances d'été… mais pour les directrices et leurs adjointes seulement, puisqu'il était précisé dans sa loi que l'école devait rester ouverte toute l'année. "Les écoles maternelles ne peuvent être fermées que les dimanches et jours fériés, savoir : le 1er et le 2 janvier, le lundi de Pâques, le jour de l'Assomption, le jour de la Toussaint, le jour de Noël et les jours de fête nationale", stipule ainsi l'arrêté du 2 août 1881 .

Les institutrices, en théorie, devaient également en bénéficier, ce qui était dans les faits compliqué puisqu'elles devaient assurer le fonctionnement permanent de l'établissement.

Ce n'est qu'avec l'arrêté du 24 juillet 1905 que six semaines de vacances sont officiellement banalisées pour les écoliers de l'école maternelle et élémentaire , ainsi que pour le personnel. Le préfet a le droit de réduire la durée de fermeture des écoles maternelles à quinze jours, mais uniquement s'il parvient à assurer une suppléance, puisque le texte garantit formellement au personnel ce droit à un congé d'un mois et demi. Cependant, "chaque bout de région en France a des calendriers complètement différents. Il faut attendre 1939 pour avoir une première harmonisation en France. Et nous avons à ce moment-là un calendrier qui va de mi-juillet jusqu’à fin septembre car on inclut les vendanges dans le travail des champs", précise Laurent Vidal.

Des vacances dans la vie sociale avec les premiers congés payés

1936 : les congés payés sont introduits dans la loi par le Front populaire via le gouvernement Léon Blum. Une avancée sociale extrêmement politique. Jean-François Chanet invite d'ailleurs à se souvenir de la réponse de Léon Blum à ses accusateurs, au procès de Riom, initié par Vichy en 1942 contre certains dirigeants politiques de la IIIe République : "Cette loi, combinée avec l’institution, la création d’un sous-secrétariat d’État aux Loisirs et aux Sports, était la base d’une des charges imaginées contre moi. On me reprochait d’avoir fait perdre le goût du travail aux ouvriers français et d’avoir encouragé chez eux ce que des personnages officiels ont appelé 'l’esprit de jouissance et de facilité'".

En 1938, c'est toujours sur décision du Front populaire, avec Jean Zay cette fois, que les grandes vacances sont allongées : "Les vacances des enfants doivent être mises en harmonie avec les congés payés des parents". Elles durent 11 semaines et s'étalent du 15 juillet au 30 septembre. Ce sont les plus longues grandes vacances de l'histoire française. C'est réellement à cette période qu'elles modifient la vie sociale, comme le souligne Laurent Vidal : "Jusqu’alors, les vacances concernaient les activités scolaires, et pas du tout la vie sociale. À partir des premiers congés payés, il va y avoir des vacances dans la vie sociale."

Et pendant des années, cette notion de congé d’été va continuer pour l’école à inclure et prendre en compte les activités agricoles. Raison pour laquelle les travaux et les plaisirs des champs ont longtemps occupé une place bien plus importante que les activités urbaines dans l'imaginaire scolaire des saisons, explique Jean-François Chanet : "Vous pouvez penser, pour les écoles primaires, aux souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol, l’un des témoignages les plus populaires sur ce partage du temps entre les apprentissages scolaires et ceux du libre vagabondage dans les collines, avec l’ami Lili."

La France industrialisée et le tourisme

En 1959, est fixée l’organisation de l’année en trois trimestres, soit trente-sept semaines de scolarité. En 1961, la césure estivale court de fin juin jusqu’à mi ou fin septembre. Vingt ans plus tard, cette harmonisation sera définitive et cette fois ce sont les mois de juillet et d’août qui seront concernés.

À partir de 1961, le ministère du Tourisme intervient dans le processus de décision sur les dates des vacances scolaires, comme le détaille Jean-François Chanet : " La prise en compte du besoin d’étaler les déplacements touristiques conduit en effet à répartir les académies en deux groupes, A et B, dans l’arrêté du 5 juillet 1965. La mesure a un caractère expérimental et il y est mis fin en 1970. Mais la pression en ce sens reste assez forte pour que, dès 1971, l’arrêté du 23 juin répartisse les académies non plus en deux groupes mais en trois zones, A, B et C." Il n'y a pas eu de changement depuis.

Les gens profitent du soleil lors d'une vague de chaleur près de la piscine Deligny sur les bords de Seine à Paris le 7 août 1964 © AFP

À la fin des années 70, dans une France majoritairement industrialisée, le poids des activités agricoles dans la vie sociale est de moins en moins important, affirme Laurent Vidal : "On s’émancipe de cette lecture des saisons agricoles pour justifier les congés. C’est là où les mois de juillet et août vont être choisis en accord avec une nouvelle activité dominante : le tourisme."

"L’école obéit désormais à l’industrie des loisirs", constate l'historien Antoine Prost dans son ouvrage Regards historiques sur l’éducation en France, XIXe-XXe siècles (Paris, Belin, 2007). Et comme l'ajoute Laurent Vidal : "Le calendrier scolaire fait l’objet de négociations, y compris avec les pouvoirs économiques, car chaque congé est l’occasion pour le tourisme, d’été, d’hiver ou d’inter-saison, de profiter de cette manne économique, d’avoir les familles qui seraient des consommatrices de ces activités touristiques."

Aujourd'hui, un calendrier très politique

Le calendrier scolaire est aujourd'hui au centre de divers enjeux, économiques mais aussi purement politiques ; surtout dans une démocratie en crise, où la décision politique obéit comme jamais à la prévision des effets de la communication dont elle fera l’objet, explique Jean-François Chanet : "C’est particulièrement vrai de tout ce qui touche à l’école, véritable "'passion française.'" Emmanuel Macron n'a-t-il pas récemment remis en cause le calendrier scolaire , prétendant que de longues vacances d'été était un facteur d'inégalités ?

Jean-François Chanet prend aussi l'exemple de l'usage politique de la question du harcèlement : "Qui aurait pu penser, au temps du général de Gaulle ou même de François Mitterrand, qu’on verrait le Premier ministre, en l’occurrence la Première ministre, faire du harcèlement scolaire 'la priorité absolue' avant une rentrée ?"

Aussi, tout le monde connaît les congés neige, et la joie des écoliers lorsque les paysages nappés de blanc rendent leur trajet vers l'école impossible. Mais à la vitesse où va le réchauffement climatique, connaîtrons-nous bientôt les congés canicule ? C’est probable, et ce ne serait d’ailleurs pas une absolue nouveauté, répond Jean-François Chanet. Il rappelle qu'à l’époque où l’Alsace et la Moselle formaient le Reichsland Elsaß-Lothringen rattaché à l’Empire allemand, entre 1871 et 1918, il était déjà d’usage d’accorder des congés dits "de chaleur".