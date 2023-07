Serbie : du deuil national à la contestation du pouvoir

Au matin du 3 mai 2023, dans une école du quartier chic de Vracar, dans le centre-ville de Belgrade, un élève de 13 ans déclenche une fusillade meurtrière. Armé d’un pistolet 9 mm, il tue huit de ses camarades et un gardien. Sept autres personnes sont blessées, un enseignant et six élèves. Le pistolet est celui du père du jeune tireur, un médecin réputé. Titres des journaux le lendemain : “La Serbie sous le choc et en larmes”, “Jeunesse fauchée en cours d’histoire”.

Le jour même et le lendemain, des milliers de Belgradois se rassemblent spontanément. Dans une adresse à la nation, le président Aleksandar Vucic déplore "un des jours les plus difficiles de l'histoire contemporaine de la Serbie" et décrète trois jours de deuil national.

Le président serbe, Alexander Vucic a décrété trois jours de deuil national. © AFP

Or le pays n’en a pas fini avec l’horreur. Le 4 mai au soir, huit personnes sont tuées et treize autres blessées dans une fusillade, près de la ville de Mladenovac, à environ 60 km au sud de Belgrade. Le meurtrier a ouvert le feu à l’arme automatique depuis un véhicule en marche et il s’est enfui, prenant en otage un chauffeur de taxi, avant d’être neutralisé. En avril dernier, déjà, un villageois avait tué par arme à feu treize personnes dont des membres de sa famille et des voisins à proximité de Mladenovac.

Un plan de désarmement annoncé

Après ces nouvelles fusillades, Aleksandar Vucic annonce un vaste plan de désarmement. Il souhaite "réduire considérablement le nombre d’armes détenues légalement, et saisir celles illégalement détenues". En Serbie, 765 000 armes sont en circulation, dont 232 000 pistolets. 39% des Serbes possèdent une arme. Conséquence concrète de la guerre en ex-Yougoslavie dans les années 1990, mais aussi manifestation de la prééminence des armes dans une culture marquée par des siècles d’occupation, de rébellions et de guerres.

Stock d'armes confisquées dans un plan gouvernemental de désarmement à Smederevo, à 40 kilomètres de Belgrade, la capitale de la Serbie, le 14 mai 2023. © AFP

Dans les jours qui suivent la double fusillade, les commémorations improvisées se multiplient. La stupéfaction et l’effroi cèdent peu à peu la place à la colère. Le ministre de l'Éducation est contraint de démissionner. Les partis d’opposition et les militants pour la défense des droits humains appellent à un grand mouvement contre le pouvoir, dont ils dénoncent l’aveuglement et la surdité. Une fois par semaine, la foule défile à Belgrade, derrière ce slogan : “la Serbie contre la violence”. Du jamais vu depuis la chute de Slobodan Milosevic en 2000.

Les manifestants accusent Aleksandar Vucic, au pouvoir depuis dix ans, et les médias à ses ordres, d’attiser une “culture de la violence”. Le président dénonce en retour une opposition qui “abuse de la situation à des fins politiques et veut créer les conditions d’une révolution de couleur”. Référence à la révolution orange ukrainienne en 2004, dont Vladimir Poutine fait régulièrement mention pour justifier la répression des manifestations en Russie.

Les manifestations se succèdent

Le vendredi 26 mai, le gouvernement tente de répondre, en organisant une grande manifestation en faveur du président et de son parti, le Parti progressiste serbe (SNS). Mais le lendemain, la foule est de nouveau au rendez-vous, avec en ligne de mire la télévision nationale d'État. Des fleurs sont déposées devant le Parlement, puis le cortège se rend devant le siège de la télévision, dénoncée comme le “porte-voix du pouvoir”.

Irene Khan, rapporteure spéciale des Nations Unies sur la liberté d’opinion et d’expression, estime que “ces fusillades ont traumatisé le pays tout entier". © Getty

En juin, la tension monte encore. L’opposition réclame la démission du ministre de l’Intérieur et du chef des services de renseignement. Des dizaines de milliers de personnes continuent de descendent dans les rues. Et les protestations touchent désormais les grandes villes de province, Novi Sad, Nis et Kragujevac, mais aussi une dizaine de villes moyennes. À l’ONU, Irene Khan, rapporteuse spéciale des Nations unies sur la liberté d’opinion et d’expression, estime que “ces fusillades ont traumatisé le pays tout entier. Le gouvernement serbe doit immédiatement enquêter et sanctionner les intimidations, les menaces et les incitations à la violence”.

Aleksandar Vucic, lui, dénonce un mouvement "orchestré par des puissances étrangères". Ses opposants se rappellent qu’en 2020, confronté à des manifestations contre sa gestion de la crise du Covid, il n’avait pas cédé. Et il avait fini par mobiliser les forces de l’ordre anti-émeutes afin de briser le mouvement.