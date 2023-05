Signe astrologique, groupe sanguin ou MBTI : a-t-on un type de personnalité ?

Le secret de votre personnalité se cache-t-il dans vos globules rouges, la carte du ciel du jour de votre naissance, ou un interminable questionnaire néo-jungien ? Le classement des personnalité par familles et types relève à la fois de croyances anciennes et de pratiques toujours populaires, qu'on y ait recours pour mieux se connaître, sociabiliser, ou pratiquer une forme de discrimination "douce". En Inde, l'astrologie védique est reconnue comme une science et fait l'objet d'une "industrie de la destinée" . En Asie de l'Est, il est encore coutume de s'enquérir de votre groupe sanguin pour se faire une idée de votre caractère. Quant au test MBTI, il est en vogue partout, que ce soit dans les séminaires de management ou sur TikTok… De ceux que l'on fait en ligne, pour rire, et découvrir quel type de pizza ou de chaise on est, à ceux qui permettent aux employeurs de sélectionner un candidat, comment expliquer le succès des tests de personnalité ? Peut-on leur accorder un quelconque crédit ?

Du caractère dans les veines

Pour mesurer votre personnalité, il n’est pas toujours nécessaire de passer de longs tests. Celle-ci est toute tracée si vous croyez à l’astrologie ou à la théorie des groupes sanguins. Vous serez d'un tempérament plutôt extraverti si vous êtes Bélier (né entre le 21 mars et le 20 avril, à un angle compris entre 0 et 30 degrés sur l'écliptique), plutôt timide et compatissant si la composition si votre groupe sanguin est de type A.

Publicité

Si, en France, on est plus familiers de l'astrologie , la théorie selon laquelle les groupes sanguins renseignent sur la personnalité des individus, et déterminent leurs comportements, est populaire au Japon ou en Corée du Sud. D'après cette croyance, on estime que les personnes de groupe A sont chaleureuses et sociables, mais peuvent faire preuve d’une affection trop débordante. Le type B favoriserait la créativité et la spontanéité, mais aussi l'égocentrisme et la dépendance. Le groupe AB a les caractéristiques des deux précédents dans des proportions aléatoires… Quant aux individus du groupe O, on les juge volontaires et compétitifs, mais aussi arrogants voire agressifs. Comme en astrologie, on retrouve une description de la personnalité par une liste de qualités et leurs revers, qui permettent ensuite d'établir des relations de compatibilité entre les profils.

Cette théorie prend racine, loin, dans la découverte en 1901 par le médecin autrichien Karl Landsteiner de l'existence des groupes sanguins et, surtout, de la compatibilité entre donneurs lors des transfusions. Une trouvaille qui connut certains dévoiements idéologiques auprès des obsédés de la pureté raciale, prompts à établir un rapport, faux, entre groupes sanguins et origines ethniques. Dans les années 1920, un psychologue japonais, Takeji Furukawa, publiait dans une revue militaire une étude sur le "tempérament par le groupe sanguin" - ketsueki-gata en japonais. Pourtant lacunaire et peu rigoureuse, cette étude connut un certain succès, prêtant également le flanc à des interprétations racistes. Furukawa mènera notamment une étude des groupes sanguins du peuple aïnou (de l'île d'Hokkaidō, au nord de l'archipel) pour justifier leur prétendue docilité. Il expliquera également la résistance des Taiwanais à la conquête du Japon, en 1895, par la forte proportion d'individus de type O au sein de la population taïwanaise, auxquels on associe un caractère têtu et agressif.

À réécouter : Karl Landsteiner, l'homme des groupes sanguins La Marche des sciences Écouter plus tard écouter 57 min

C'est sous la plume d'un journaliste, Masahiko Nomi, que la théorie de l'influence des groupes sanguins sur la personnalité va connaître un regain d'intérêt dans le pays au cours des années 1970. À son actif, plus d'une soixantaine de livres sur le sujet… qui se vendirent tous très bien. Depuis, on a vu fleurir dans les magazines des horoscopes selon les types sanguins, les pages de personnalités japonaises sur Wikipédia ne manquent pas de les indiquer, et il n'est pas rare de se voir poser la question lors d'un premier rendez-vous amoureux ou d'un entretien d'embauche . Au point qu'il existe même en japonais un terme pour décrire la discrimination en fonction du sang : "bura hara" (mot-valise construit à partir des termes anglais "blood" et "harassment", prononcés à la japonaise).

D'après une enquête datée de 2005 , près de la moitié de la population de plusieurs régions d'Asie de l'Est - le Japon, la Corée et Taïwan - estime qu'une relation entre le groupe sanguin génétiquement déterminé et la personnalité est crédible. La littérature scientifique nie plutôt ces corrélations . Des études montrent qu'il peut exister d'infimes correspondances entre la personnalité d'un individu et le caractère supposé de son groupe sanguin… dans les pays où la croyance en cette théorie est forte. Prophétie auto-réalisatrice ?

À réécouter : Circuler, explorer LSD, la série documentaire Écouter plus tard écouter 57 min

La personnalité, sous une bonne étoile ?

"Aquarius, Piscis Australis & Ballon Aerostatique", planche d'un un jeu de cartes célestes. Sidney Hall et Richard Rouse, Londres, 1824 © Getty - Pictures from History

De ce côté-ci du globe, la taxonomie de l'horoscope se fie davantage aux astres. Douze signes qui résultent d'un découpage du cercle des planètes du système solaire, douze types de personnalité caractéristiques… D'une science d'observation du ciel qui permet de comprendre le monde la tête levée vers les étoiles, l'astrologie est progressivement devenue synonyme de discours de prédiction ésotérique, outil de déchiffrage magique du caractère des individus.

Les spécialistes des astres se défendent, brandissent leur histoire millénaire dans une confusion heureuse de la pratique astrologique et les origines de l'observation astronomique, comme le raconte cet épisode de La Série documentaire consacrée à l'astrologie . Pourtant, science et astrologie sont, aujourd'hui, à des années-lumière l'une de l'autre . "Étant donné que les astrologues positionnent les astres dans le ciel, ils sont obligés de faire appel à des techniques de l'astronomie qui ne relèvent que de l'astronomie ancienne, c'est-à-dire avant Kepler, au début du XVIIᵉ siècle, explique Serge Morel , ancien astrologue, spécialiste de l'analyse critique de cette pseudo-science. Donc l'astronomie, entre guillemets, des astrologues n'a rien à voir avec l'astronomie d'aujourd'hui."

En termes de carte céleste, plusieurs problèmes d'aiguillage se posent donc. D'une part, parce que le ciel des astrologues est plat, souligne Philippe Zarka, astrophysicien à l’Observatoire de Paris, sur France Culture . Mais aussi parce que le point vénal, à partir duquel les astrologues compte les douze constellations du zodiaque, n'a plus exactement la même position, il se déplace lentement. "Ce qui veut dire que depuis l'origine de l'astrologie jusqu'à nos jours, les signes ne correspondent plus aux constellations qui sont derrière, explique l'astrophysicien. Aujourd'hui, le signe du Bélier va correspondre à la constellation des Poissons, par exemple". Et que dire de la requalification de Pluton en tant que "planète naine" ? Et de l'influence de centaines de nouvelles planètes naines sur la carte astrologie ?

À réécouter : La sinueuse histoire de l’astrologie LSD, la série documentaire Écouter plus tard écouter 57 min

Au-delà des objections astronomiques classiques, c'est la pertinence du symbolisme astrologique qui peut être interrogée. Celui-ci se fonde notamment sur les saisons, remarque Serge Morel. Le Lion est flamboyant, parce qu'il naît en été, sous le soleil de ce côté du globe… Mais quid des Lions qui naissent en Australie ou en Afrique du Sud ? "Des astrologues continuent d'utiliser ce symbolisme défini en lien avec nos saisons, alors que c'est totalement inapplicable à la majorité de la planète, remarque l'ex-astrologue. Et pourtant, ils n'en tirent pas la conséquence que l'astrologie n'est pas universelle, ce qui devrait être le minimum".

La fécondité du faux

Il arrive pourtant que les prédictions tombent justes, et qu'on se reconnaisse, trait pour trait, dans la description de notre signe astrologique. "L'astrologie peut marcher, même quand elle ne devrait pas marcher. C'est ce que j'appelle la fécondité du faux. Il arrive que des astrologues se trompent de date de naissance quand ils interprètent des cartes de naissance", commente Serge Morel.

Les rares études statistiques qui ont pu être menées à ce sujet montrent que les prédictions astrologiques sont "compatibles uniquement avec le hasard", souligne Philippe Zarka. La base n'est pas absurde. On sait que le jour de naissance peut avoir une influence sur notre vie. Par exemple, les enfants nés certains mois de l'année ont statistiquement de meilleures performances sportives à l'école, explique l'astrophysicien sur France Culture . Mais c'est tout simplement parce qu'à l'école, les enfants sont regroupés par classes d'âge d'une année. "Or, dans une même classe d'âge, il y a des enfants qui sont onze mois plus vieux que les autres. Onze mois de différence à quatre ans, ça fait une différence dans les capacités physiques, donc c'est normal." Et scientifique.

Des tests qu'on aime

Ce que révèle néanmoins l'intérêt pour ces types de classement déterministes, tel qu'il s'exprime même auprès de ceux qui reconnaissent leur caractère pseudo-scientifique, c'est une curiosité fondamentale pour ce qui fonde une personnalité. Parler de l'extraversion supposée de son ami Bélier, c'est déjà s'interroger sur ce qu'est l'extraversion, se demander peut-être s'il est possible d'être extraverti tout en ayant peu confiance en soi, explorer les nuances des traits de caractère. Comme une porte d'entrée vers la psychologie, science des faits psychiques… et terrain d'expérimentation de nombreux tests qui visent à comprendre les personnalités, les évaluer et les classer.

Inventés au début du XXe siècle, parfois décriés, ces tests psychologiques font leur retour en grâce, se généralisant dans les entretiens cliniques avec les patients, mais aussi dans le cadre du travail, des entretiens d'embauche aux bilans de compétences, ou dans les cours de justice . Parmi eux, les tests d'évaluation de l'intelligence dont le célèbre QI bien sûr, mais aussi les tests de personnalité. Certains se fondent sur des méthodes projectives : on vous demandera de dessiner ou d'interpréter une image - c'est le cas du célèbre test de Rorschach .

D'autres reposent sur des questionnaires, comme l'inventaire de la personnalité de Holland, parfois utilisé en conseil d'orientation, ou l'Inventaire des cinq grands traits de personnalité ( le "Big Five Test" ), qui visent à mettre à jour des "traits" ou "facteurs" de la personnalité tels que l'ouverture d'esprit, la conscience professionnelle ou le contrôle, l'extraversion ou l'enthousiasme, l'agréabilité ou l'altruisme, et l'émotivité ou la nervosité.

À réécouter : L'astrologie, pourquoi croire l'incroyable ? Les Chemins de la philosophie Écouter plus tard écouter 56 min

Quand un ISTJ rencontre un ESFP…

Le classement des personnalités du test de Myers-Briggs. - Wikimedia Commons/Jake Beech

Mais le test de personnalité le plus populaire actuellement est certainement le test de Myers-Briggs ou MBTI (pour Myers Briggs Type Indicator). Échappé depuis longtemps des cabinets de psy, il s'est fait une place dans les bureaux des DRH et les grandes entreprises , les sites de rencontres ou les réseaux sociaux, sur lesquels on se joue de la rencontre entre un introverti et extraverti, comme de catégories dont il est permis de rire.

Le test de Myers-Briggs propose de classer votre personnalité selon seize types possibles, avec des traits dominants et auxiliaires, codés par quatre lettres, grâce à une série de questions qui vous permettent d'évaluer votre comportement. Vous y découvrez que vous êtes un "leader né", comme Barack Obama ou un "médiateur idéaliste" comme Björk. Développé dans les années 1960 par la romancière Isabel Briggs Myers et sa mère Katherine, psychologue, il se fonde sur la typologie jungienne des "types psychologiques" (dans son essai L'Homme et ses symboles, Carl Gustav Jung prévient cependant : ce n'est pas parce que vous avez tel type psychologique que vous aurez nécessairement telle conduite, toute la vie…).

Quoi qu'il en soit, ce test fait l'objet d'une véritable tendance en Corée du Sud et dans les régions frontalières , notamment chez les plus jeunes générations. "Je peux gagner du temps en me présentant comme une ENFP ("énergique et amicale") et on comprend qui je suis, explique une étudiante à Séoul, âgée de 23 ans, à CNN . Aujourd'hui, tout le monde connaît le type de personnalité de tout le monde". Cette catégorisation rassure ses adeptes qui y voient une façon efficace de briser la glace lors des interactions sociales. De façon sous-jacente, elle répond à la peur de se tromper ; de façon fantasmatique, les signes MBTI fonctionneraient alors comme des marqueurs algorithmiques dans le grand jeu des relations… Flairant le potentiel marketing de ce ciblage auquel se prête volontairement une partie de la population, on a vu se développer des applications de rencontre fondées sur le test de Myers-Briggs , et même des émissions de télé-réalité .

Astrologie de bureau ? Tester le test

Pour populaire qu'il soit, le MBTI essuie aussi des critiques. Un test tout simplement "inutile", estime Vox , constatant que deux millions de personnes le passent à la demande des services de ressources humaines. Et que la société qui le commercialise gagne environ 20 millions de dollars par an. De "l'astrologie de bureau", titre plus sommairement le New York Times . Si ces tests séduisent, ce serait pour les mêmes raisons que l'astrologie ou la numérologie : "parce que c'est amusant de diviser les gens en catégories", de savoir à quel groupe on appartient dans la grande cour de récré… "Myers-Briggs transforme les ressources humaines en algorithme : donnez à votre employé un quiz en ligne et, en quelques minutes, vous saurez s'il est social (E) ou silencieux (I), intéressé par les détails (S) ou la vue d'ensemble (N), enfonce le magazine . Des ressources humaines conçues sur mesure pour la génération abonnée aux quiz Buzzfeed" !

Une pseudo-science ? Qu'en dit la littérature scientifique ? "Il y a plusieurs problèmes avec ce test", estime la chercheuse en neurosciences Anne-Laure Le Cunff . Non seulement sa valeur prédictive a largement été remise en cause , mais il n'est même pas très fiable : d'après une étude australienne , entre 39% et 76% des personnes qui passent le test à différentes occasions obtiennent des résultats différents, même à cinq semaines seulement d'intervalle."

À réécouter : Luxe, calme et inégalité Les Chemins de la philosophie Écouter plus tard écouter 57 min

Or pour qu'un test psychologique soit considéré comme scientifique, il faut qu'il soit à la fois fiable et valide. Cela signifie, d'une part, que ce qu'il mesure ne varie pas : lorsque vous posez un objet sur une balance plusieurs fois de suite, vous devez voir apparaître le même poids à chaque fois... Si cela varie, alors l'outil n’est pas fiable ; c'est le cas du test de Myers-Briggs, puisque si vous repassez le test un mois plus tard, vous avez 50% de chance d'être classé dans une catégorie différente, d'après une autre étude datée de 2005 . Le second critère essentiel de la qualité d'un test est sa validité. L'outil doit réellement mesurer ce qu'il entend mesurer. Est-ce vraiment notre caractère que tel type de test de personnalité mesure ou simplement l'opinion que l'on a de soi ? Reste le critère de la sensibilité, à savoir celui de la précision suffisante du test.

Qu'ils soient ou non remplis - le plus souvent non -, ces tests psychologiques restent populaires. Dans les magazines ou en ligne, la présence de ces questionnaires à choix multiples, qui promettent de répondre à des questions comme "Êtes-vous anxieux ?" ou "Quel est votre QI émotionnel ?", traduit le souci constant des individus de se mesurer, se scruter, se positionner, aussi, par rapport à une norme sociale.

À réécouter : Hermann Rorschach : une histoire qui fait tache La Méthode scientifique Écouter plus tard écouter 58 min

On aime se faire berner

Des personnalités qui changent au cours de la vie. © Getty - We Are

C'est qu'au-delà du divertissement, on aimerait peut-être un peu se faire philosophe et répondre à l'injonction socratique "Connais-toi toi-même" ... Même si, au lieu de lire les œuvres complètes de Platon , cela passe par le remplissage du test "Êtes-vous un pervers narcissique ?" à la plage, ou bien la lecture, hebdomadaire et religieuse, de l'horoscope de Rob Brezsny dans Courrier international .

Mais ne mettons pas tout dans le même panier. Le test MBTI, et ses multiples questions qui invitent à un exercice d'introspection, n'est-il pas plus à même de définir ma personnalité que mon signe astrologique ? Intuitivement, on pourrait se dire qu'un test est crédible à partir du moment où l'on se reconnaît dans le résultat : après tout, n'ai-je pas un "sens inné de l'idéalisme et de la morale" comme le type INFJ-T , dit aussi "personnalité avocat" ? Ne suis-je pas créatif comme un Verseau ? Ce portrait de soi peut s'avérer tout à fait exact. Seulement, notre cerveau nous joue parfois des tours. À la lecture de ces portraits tout en nuances de notre caractère, nous pouvons tomber dans les filets de l'"effet Barnum" , nom de ce biais psychologique qui nous pousse à nous reconnaître dans une description de personnalité un peu vague, généralement positive… alors qu'elle correspond à la plupart des individus.

C'est au professeur de psychologie Bertram Forer que l'on doit l'étude de ce phénomène cognitif. À la fin des années 1940, il décida de mener une petite expérience avec ses étudiants, en leur proposant de répondre à un questionnaire qui permettrait de déterminer leur profil psychologique. À l'issue de ce test, Forer distribua à chacun d'entre eux la prétendue analyse de leur profil, où l'on retrouvait des phrases comme "Vous avez besoin d'être aimé et admiré et pourtant vous êtes critique avec vous-même", ou bien "Vous avez certes des défauts, mais vous savez généralement les compenser"... des phrases sélectionnées dans la rubrique astrologie de divers magazines. Tous avaient reçu le même portrait, mot pour mot. Pourtant, la majorité semblait s'y retrouvait parfaitement ! Lorsque le professeur leur demanda de noter la pertinence de cette analyse sur 5, il obtint une moyenne de 4,2 sur 5.

Le psychologue Paul Meehl baptisa ce phénomène "effet Barnum", en référence au circassien célèbre du même nom, doué pour séduire son public à l'aide de "tours" psychologiques et qui avait comme devise : pour qu’un spectacle plaise au plus grand nombre, il faut en donner pour tous les goûts. La recette de l'effet Barnum, ce sont donc des phrases équivoques pour intégrer le maximum de personnes, parfois contradictoires, ("Vous êtes sociable, mais appréciez être seul."), et une pincée de flatterie ("Vous avez en vous un potentiel inépuisable, mais que vous n'avez pas encore véritablement exploité…"). Et cela fonctionne, parce que "notre cerveau est friand de ce qui est, en réalité, une forme de validation subjective", souligne le didacticien des sciences Richard Monvoisin, dans le podcast "Votre cerveau" . Notre soif de validation subjective est impossible à rassasier".

À réécouter : Le secret professionnel de la personnalité autoritaire Secret professionnel Écouter plus tard écouter 29 min

Pourquoi a-t-on tant de plaisir à chercher à se connaître, par tous les moyens ? Peut-être parce que notre personnalité peut varier, tout au long de notre vie. De véritables boules de nerfs devenues professeurs de méditation, ça existe !

Dans une étude parue en 2016 , certainement la plus longue menée à ce sujet, des chercheurs en psychologie écossais ont retrouvé, soixante-dix plus tard, 1208 participants à un test de psychologie. Ces adolescents alors âgés de 14 ans avaient été évalués par leur professeur sur six traits de personnalité : la persévérance, la stabilité émotionnelle, la confiance en soi, la créativité, le sérieux dans le travail et le désir d'excellence. Une partie d'entre eux ont accepté de se soumettre au même questionnaire, à 77 ans. Résultat ? Sur les six critères, seul celui de la stabilité émotionnelle se révélait constant au fil des âges … Bien sûr, ces périodes de la vie ne sont pas neutres. Selon les auteurs de cette expérience, c'est à la fin de l'adolescence, où l'on se cherche, et à l'entrée dans la vieillesse, où l'on décline, que nous avons tendance à évoluer le plus, en termes de personnalité.

On se laisse aussi prendre au jeu des tests de personnalité et des prédictions qui s'y rattachent, tout simplement parce qu'ils font jouer notre imagination. Comme le professe l'astrologue Rob Brezsny dont l'horoscope est publié dans une centaine de titres de presse dans le monde : "Votre imagination est ce que vous utilisez pour façonner votre avenir. Et donc, à votre manière, vous êtes un prophète. Votre imagination est un trésor, quand elle crée des scénarios qui sont alignés avec vos désirs les plus profonds."