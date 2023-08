Skyblog : le précurseur français des réseaux sociaux archivé à l'INA et à la BnF, "un trésor sociologique"

Ecran noir pour Skyblog ! L’un des premiers réseaux sociaux au monde, créé en 2002 avant l'explosion de Facebook, par la radio musicale Skyrock, disparaît d'internet ce lundi 21 août 2023. La décision de baisser le rideau a été prise par les propriétaires du site pour "se mettre en conformité", avec les règles européennes en matière de protection des données personnelles.

Mais les millions de comptes enregistrés sur la plus grande plateforme de blogs française dans les années 2000 - quelque 19 millions encore existants avant la fermeture, on en a compté jusqu’à 29 millions - ne vont pas être totalement supprimés. L’INA, Institut national de l’audiovisuel et la BnF, Bibliothèque nationale de France, vont conserver ce qui peut être considéré comme un outil précieux pour les sociologues et aussi pour les linguistes, sur la possible analyse du lexique et de la syntaxe des jeunes, au début du siècle.

Publicité

Lecture Plus d’1,6 millions de Skyblogs, avec leurs sons et vidéos, archivés à l’INA, vont permettre d’analyser une génération “pionnière d’un mode de communication et d’échange collectif” : les explications de Benoît Grossin 2 min France Culture

Skyblog a été la plateforme de partage de toute une génération, jusqu'à "en faire le 17e site mondial en 2007, par "la découverte de l'expression individuelle orientée vers tous, un monument sociologique de journaux intimes et personnels mis en réseau."

Entretien avec le fondateur et président du groupe Skyrock, Pierre Bellanger : "J'avais cette angoisse de brûler la bibliothèque d'Alexandrie des adolescents du début du siècle."

Skyblog a été “pionnier dans l'idée de relier, de mailler, de tisser des expressions personnelles" : Pierre Bellanger, le fondateur et PDG de Skyrock. (Photographie du 25 novembre 2013, lors des Assises de la Radio, au musée du Quai Branly à Paris) © Maxppp - Thomas Padilla

La fin de Skyblog, c’est la fin d’une histoire très inventive et d’un symbole de souveraineté numérique ?

C'est une fin oui, mais ce n'est pas la fin de l'aventure, de la liberté d'expression, de l'émancipation de la nouvelle génération. A chaque fois, cet extraordinaire goût d'échange, de communication, de partage, il se réincarne de manière différente. Mais effectivement, cette étape-là s'achève.

Skyblog, c'est un des premiers réseaux sociaux au monde. Il nait en 2002 avant la plupart des réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Et il est français, il est européen. Il va se situer en 2007 comme étant le 17ᵉ site mondial. Et c'est vrai qu’il était représentatif de cette souveraineté sur les données, sur nos échanges, sur nos liens, sur nos communications. C'était un exemple parlant de la souveraineté numérique et de la liberté d'expression.

Lecture “C’est vraiment toute une génération qui émerge aux réseaux sociaux, sans être orientée trop massivement par les politiques éditoriales des algorithmes, comme on va l’avoir sur les grandes plateformes” : Dominique Boullier, professeur émérite de sociologie à Sciences-po 2 min France Culture

Le slogan de la plateforme, c'était "ici T libre", avec un grand T. Une expression libre qu'il faut absolument replacer dans le contexte des années 2000, puisqu'il y avait à ce moment-là sur les réseaux, sur les Skyblogs, une découverte de l'expression individuelle orientée vers tous. La seule expérience qu'on pouvait avoir, c'est quand on appelait la radio libre de Difool et que sur Skyrock, on passait comme un anonyme à l'antenne pour raconter sa vie et qu'on s'exprimait finalement vis-à-vis d'une foule de tous les auditeurs, d'une foule amicale mais inconnue. Soudain, avec les Skyblogs, cela prenait une manifestation sur le réseau. On écrivait quelque chose de soi et cela allait donc vers tous.

Le philosophe Peter Sloterdijk a dit : "Un livre est une lettre qu'on écrit à un ami qu'on ne connaît pas". Il y a cette idée de dire que je me projette dans un inconnu, comme je plongerais dans l'océan ou me lancerais dans une sorte de vide. Cet océan, c'est l'océan des autres, avec ces questions : Qu'est ce que je vais recevoir ? Qu'est ce qui va me revenir ?

Cette découverte extraordinaire, c'est toute l'expérience des origines et donc une liberté d'expression qui est forte, bien sûr encadrée par la loi, mais dans ce corridor très large, une expression libre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

C'est en cela que Skyblog a été pionnier des réseaux sociaux modernes ?

Il a été pionnier à tous égards. Il a été pionnier dans l'idée de relier, de mailler, de tisser des expressions personnelles, avec des secrets, avec des doutes, avec des peurs, des colères... Et voilà soudain qu’en les exprimant, on va se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui ont les mêmes situations de vie. Et pour toutes ces situations de vie, des plus triviales aux plus dramatiques, il y a un autre, il y a mieux qu'un miroir, il y a quelqu'un qui l'a vécu, qui le vit ou qui le vivra et qui va le partager avec vous. Et ce partage des solitudes crée une solidarité en réseau qui a changé le monde.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Vous étiez obligé, pour des raisons juridiques, de mettre fin à l'aventure ?

Pour des raisons juridiques mais aussi techniques. Quand vous créez un réseau social, vous utilisez des technologies, des ressources. Vous n'êtes pas isolé, vous êtes au cœur de toutes les technologies qui sont employées sur le réseau, de tous les protocoles. Le réseau a évolué à l'échelle exponentielle. Cela va très vite. Et les Skyblogs se sont retrouvés de plus en plus isolés et décalés technologiquement par rapport à l'évolution. La technologie "Flash" par exemple qu’on utilisait a disparu et d'autres encore.

Il faut quand même rappeler que les "kikoolol" qui ont été moqués pour les paillettes, le mariage extraordinaire du fuschia et du turquoise, toute cette esthétique-là, elle disparaît parce qu'elle n'est plus maintenue sur le réseau, parce qu'elle n'existe plus, parce que les navigateurs ne vont plus la lire.

D’où un dilemme. Soit on réécrit complètement la plateforme et on en détruit en fait toute la culture. Soit on part dans une cristallisation de la plateforme et on préserve ce trésor sociologique. C'est la décision que nous avons prise. D’autant que le RGPD, le règlement général sur la protection des données, fait qu'on ne peut pas conserver des données personnelles au-delà d'un certain délai, lorsqu'elles sont publiques. Toutes ces règles sont très compréhensibles. Elles sont légitimes. Cependant, elles entraînent naturellement aussi la destruction. C'est comme si on disait aujourd'hui pour les momies que c'est interdit de laisser un corps sans sépulture. A ce moment-là, on enterre donc toutes les momies et on perd quelque chose. Il y avait donc une contradiction entre le respect naturel des droits individuels et en même temps ce monument sociologique de journaux intimes et personnels mis en réseau. La seule solution, en fait, était de contacter à la fois l'INA et la Bibliothèque nationale de France pour résoudre ce dilemme par une conservation publique.

Skyrock a indiqué sur son site internet aux auteurs de Skyblogs, comment ils pouvaient les sauvegarder eux-mêmes, avant la fermeture de la plateforme et l’archivage définif à l’INA ou à la BnF. - Skyrock

Vous avez donné toutes les indications aux auteurs des Skyblogs pour qu'ils puissent les sauvegarder, avant la fermeture du site ?

Nous ne nous sommes jamais sentis propriétaires des données ou de quoi que ce soit. Nous avons toujours été dans cette attitude de dire que chacun est maître de son destin, sa propre souveraineté sur ces données. À tout moment, un auteur peut effacer son blog, ou peut le conserver ou peut l’archiver. Il peut archiver et ensuite le faire disparaître.

Nous avons donc donné toutes les indications sur la plateforme pour tous ceux qui s'y connectent et qui souhaitent le faire. Mais il est toujours important de prévoir les cas particuliers puisque la vie est une somme de cas particuliers. Vous avez des gens qui disent : “Oui, mais j'y étais en congé, je n'étais pas là” ou encore “Oui, mais c'est untel qui avait le code que j'ai perdu”, etc. Il y a donc toutes sortes de résolution de cas particuliers qu'on aura à faire au fil du temps d'ici la fin de l'année.

Lecture “L’enjeu de toutes les archives que nous conservons, c’est qu’elles viennent éclairer notre présent” : Milena Stupar, directrice des patrimoines de l’INA 3 min France Culture

L'INA et la BnF vont donc conserver ce qu'on peut appeler un patrimoine ?

Voilà deux grandes institutions, l'une qui se consacre aux archives audiovisuelles et l'autre aux archives en général, qui ont répondu à notre attente et qui parfois l’avaient anticipée. Alors, ce n’est pas une publication au sens d'une revue, d'un livre, d'un magazine ou d'un extrait d'une chaîne de télévision. C'est quelque chose de nouveau, sur un mode mixte, avec à la fois de l'écrit et de l'image, de la vidéo et du son. Elles ont donc dû réfléchir comment aborder ces objets individuels et chacune, à sa manière, a résolu la question. L'INA a choisi de préserver un florilège, c'est-à-dire une sélection. La BnF a choisi plutôt d'aller vers l'intégralité de la plateforme.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

J'avais cette angoisse de brûler la bibliothèque d'Alexandrie des adolescents du début du siècle. Et je ne souhaitais pas ça. Je voulais à la fois qu’on soit en conformité avec les règles et qu’on ne laisse pas la plateforme se dégrader et pourrir numériquement, progressivement en étant de moins en moins accessible parce que de moins en moins en phase avec les technologies du moment. Nous avons donc là une solution idéale. C'est une reconnaissance pour toute une génération et c'est mérité. Vous n'avez pas une semaine sans qu'il y ait : "Ah ben moi, j'ai démarré parce que j’avais fait un Skyblog où j'avais mis mes premiers dessins de mode, où j'avais exercé mes premiers pas de danse, où j'avais commencé à écrire des nouvelles ou des articles", etc. Toute la nouvelle génération créative a commencé là. Ce sont les starting-blocks de la création d'une génération entière. Et c'est cela aujourd'hui qui trouve sa place dans ce grand musée des informations que sont la BnF et l’INA.