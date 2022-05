Slovaquie : la chute libre de l'ancien Premier ministre Robert Fico

Robert Fico, ancien Premier ministre slovaque, de 2006 à 2010 puis de 2012 à 2018, a été inculpé le 20 avril dernier pour formation de groupe criminel organisé. Il est accusé de "non-respect de la Constitution et d’avoir créé un groupe de malfaiteurs". On lui reproche aussi d’avoir soutenu "les activités d’un groupe appartenant au crime et d’avoir bénéficié de fraude fiscale".

C'est l’issue d’une vaste opération lancée sur ordre du procureur général spécial (chargé des affaires de corruption), contre Fico et tout son "clan" : son ex-ministre de l'Intérieur, le chef de la police, le chef de l’Agence de lutte contre la criminalité, le directeur de la lutte anti-corruption, un avocat et un homme d'affaires déjà impliqué dans plusieurs dossiers.

Robert Fico et Robert Kalinak, son ex-ministre de l'Intérieur, ont tous deux été mis en examen pour "formation d'un groupe de crime organisé" et Robert Kalinak placé en détention. Mais l'ancien Premier ministre, actuellement député, bénéficie d'une immunité qui l'empêche d'être arrêté et qu' a récemment refusé de lever le Parlement slovaque. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison.

Relations "mafieuses"

En 2017, Robert Kalinak, fidèle de Fico et alors ministre de l'Intérieur a été mêlé à un scandale , après l’arrestation musclée par les services secrets vietnamiens d’un opposant et businessman vietnamien au zoo de Berlin. On reproche à Kalinak son implication dans l’évacuation de Trinh Xuan Thanh par un avion slovaque hors de l’espace Schengen.

Mais Robert Fico est, bien sûr, la principale cible de cette opération de la justice slovaque. Le créateur du parti de gauche Direction social-démocratie (Smer-SD) a mélangé, dans une alliance populiste "rose et brune", la gauche et les nationalistes (SNS), comme ses voisins d’Europe centrale ont su le faire : la République tchèque avec l’ancien Premier ministre Andrej Babis, la Pologne de Jaroslaw Kaczynski et la Hongrie de Viktor Orban.

Mais le régime de Fico a basculé en février 2018, après l’assassinat du journaliste d'investigation Jan Kuciak et de sa compagne Martina Kusnirova. Un homme d'affaires, Marian Kocner, a été accusé de ces crimes mais à la surprise générale, il a été acquitté en première instance il y a deux ans et doit être à nouveau jugé prochainement. Jan Kuciak enquêtait sur lui et sur ses relations avec le crime organisé slovaque et international.

Cette affaire a causé un immense choc en Slovaquie, le pays a alors connu des manifestations inédites depuis les mobilisations contre le régime communiste tchécoslovaque en 1989. Les Slovaques ont reproché au gouvernement Fico sa mollesse dans l'enquête sur ces meurtres et, plus généralement, sur la mafia. Le 22 mars 2018, Robert Fico démissionne de son poste de Premier ministre. Mais il en faudra pourtant davantage pour que le gouvernement Smer-SD et SNS soit mis en danger.

Le 30 mars 2018, la société civile remporte une première victoire avec l'élection de Zuzana Caputova à la présidence de la République. Avec 58 % des suffrages, l’avocate spécialisée dans les questions de protection de l'environnement et les ONG, qui avait organisé les manifestations suite au meurtre de Kuciak et Kusnirova, écrase le candidat Smer-SD. Mais le gouvernement ne chute toujours pas.

Agenda anti-corruption

Il faut attendre les élections législatives de mars 2020 pour voir la coalition de centre-droit et anti-corruption du mouvement OĽANO ("Gens ordinaires et Personnalités indépendantes") l’emporter largement. Elle installe Igor Matovic à la tête du gouvernement. Lui succède, en avril 2021, Eduard Heger (OĽANO), toujours en poste, et sur la même ligne.

Le nouvel exécutif à Bratislava a érigé en priorité la lutte anti-corruption, et laissé le champ libre à la justice slovaque. Le dirigeant d’OĽANO, l’ex-Premier ministre Igor Matovic, prétend que, "selon les témoignages, Fico et Kalinak ont grossièrement exploité la police pour criminaliser leurs opposants politiques".

Robert Fico, lui, rejette en bloc les accusations. Il a même écrit aux 27 chefs d’État des pays de l’UE pour dénoncer une opération "politique" qui a pour but de "détruire l'opposition". Pour lui, "la société slovaque d’aujourd’hui n’est pas démocratique. La Slovaquie n’est pas un État de droit, c’est une province américaine" et la présidente Zuzana Caputova "une Américaine au service de Washington".

L’Union européenne n’a pas répondu à Robert Fico. Quant au journal Dennik N, le quotidien de référence à Bratislava, il estime, pour sa part, que "Fico et Kalinak sont l’incarnation de la corruption, du vol, et de la spoliation systématique de l'État".

