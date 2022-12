La Via Carpathia, nouveau trait d'union en Europe centrale

Au départ, c'était une idée polonaise. En juin 2006. Et puis elle est devenue réalité, en octobre 2006, à l’issue d’une conférence à Łańcut, en Pologne. Son nom : "Une route et quatre pays". À l'époque, il s’agissait de relier la mer Baltique à l’Europe centrale en traversant la Pologne, la Lituanie, la Hongrie et la Slovaquie.

Quelques années plus tard, en octobre 2010, trois autres pays des Balkans, la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce, adhèrent à l’initiative, et la route est baptisée Via Carpathia. Désormais, le projet va jusqu'à Salonique, en mer Égée, avec une branche vers la mer Noire roumaine, terminus Constanta. Une troisième voie est prévue pour se rapprocher de la Turquie, via Slivengrad, à la frontière bulgaro-turque.

Un facteur d'intégration en Europe © Radio France - Chadi Romanos

Depuis le 5 décembre 2022, après sept années de gestation, le méga-projet est sur les rails. Les ministres des Transports des 27 ont confirmé le lancement des opérations avec l’intégration de la Via Carpathia au Réseau transeuropéen de transports (RTE-T), qui lui ouvre la voie du financement de l’Union européenne.

Intégration Nord-Sud

Cette route nord-sud démarre, dans le port de la Baltique, à Klaipėda, en Lituanie, puis passe par l’ancienne capitale du petit pays balte, Kaunas. Cap au sud, ensuite, via la Pologne, où la construction de cet axe routier durera jusqu'en 2025, pour les tronçons les plus avancés, et 2050 pour les autres. La route traversera les villes de Białystok, Lublin et Rzeszów. La Via Carpathia traverse aussi la Slovaquie, où 127 km doivent être construits d’ici à 2025. Elle passe par les villes de Prešov et Košice, à l’Est du pays. Il faudra rouler sur 340 km pour traverser la Hongrie et les villes de Miskolc et Debrecen, avant de rejoindre, plus au sud, la Roumanie.

Là, 1 556 km desserviront, en deux branches, la mer Noire et le port de Constanța, en passant par la capitale Bucarest, et la Bulgarie, via Timisoara. Une fois franchi le Danube, 400 km de route relient la capitale Sofia et les frontières turque ou grecque. Enfin, il ne restera plus 120 km pour rejoindre Salonique, sur la mer Égée.

Plus qu’une simple route

Dans l’avenir, il sera même possible de pousser vers le Caucase et l’Asie centrale, grâce au TRACECA, un programme de transport international qui regroupe l’Union européenne, dont la Roumanie et la Bulgarie, et douze pays de l’Europe orientale (Ukraine, Moldavie, la Turquie), le Caucase (Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan) et l’Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan et Iran). Ce programme, créé en 1993, et qui sommeille depuis longtemps, pourrait retrouver une nouvelle jeunesse.

Le ministre des Infrastructures polonais, Andrzej Adamczyk, a rappelé à la presse de Bruxelles que la Via Carpathia contribuera à sécuriser les transports – de l’énergie notamment – entre la Baltique, la mer Noire et la Méditerranée. Face au risque russe, la Pologne continue de privilégier un axe Nord-Sud, dans la droite ligne de l’Initiative des trois mers (ITM), qui regroupe douze pays, tous de l’Union européenne, de la Baltique à l’Adriatique et à la mer Noire.